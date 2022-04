Je puber, die zich nergens wat van aan lijkt te trekken, bekritiseren? Dat komt hard aan. Het puberbrein reageert sterk op kritiek of complimenten van de ouders, blijkt uit onderzoek van psychologen en neurowetenschappers van de Universiteit Leiden.

Er deden 63 pubers van twaalf tot achttien jaar oud mee aan het onderzoek. Tijdens een MRI-scan van hun hersenen kregen zij complimenten, neutrale feedback of juist kritiek in de vorm van karaktereigenschappen te zien, zogenaamd afkomstig van hun ouder. Na ieder punt van lof of kritiek gaven de pubers hun stemming aan.

“We denken dat de kritiek van ouders toch wat meer blijft hangen, hoewel er een gelijke mix van kritiek, complimenten en neutraal commentaar werd gegeven.” Lisanne van Houtum, onderzoeker

Onderzoeker en promovendus Lisanne van Houtum: "We zagen dat na afronding van de hele taak, dus nadat de jongeren zowel complimenten als kritiek hadden ontvangen, zij zich significant somberder en minder goed over zichzelf voelden. De kritiek van ouders bleef hangen, hoewel er een gelijke mix van kritiek, complimenten en neutraal commentaar werd gegeven."

Op een scherm in de MRI zagen ze de feedback van hun ouder: "Jouw vader vindt jou gemeen of lui", "Jouw moeder vindt jou intelligent" of het neutrale "Je moeder vindt je chaotisch".

Omdat zowel de ouders als de pubers op een eerder moment vragenlijsten hadden ingevuld over deze karaktereigenschappen, werd dit commentaar van hun ouders door de pubers als realistisch ervaren, vertelt Van Houtum. "Na het onderzoek is aan deze groep duidelijk gemaakt dat de kritiek willekeurig gekozen is en hetzelfde was voor alle jongeren."

Pijn, maar geen beloning

Kritiek van ouders zorgde voor activatie van de breingebieden die betrokken zijn bij de verwerking van emoties en pijn - gebieden die ook geactiveerd worden als mensen fysieke pijn ervaren. Zowel kritiek als complimenten zorgden voor activiteit in gedeelten van de hersenen die gerelateerd zijn aan sociale cognitie, zoals het begrijpen van andermans emoties en bedoelingen.

Opvallend is dat complimentjes van ouders het beloningssysteem in het brein juist niet activeert, vertelt Van Houtum. Tot nu toe is er vooral veel onderzoek gedaan naar de impact van feedback van leeftijdsgenoten op het puberbrein en hoe dit samenhangt met het zelfbeeld van pubers, aldus de onderzoeker.

“Kinderen lijken zich echt slechter te voelen na het horen van kritiek. Dat is iets om goed bij stil te staan.” Lisanne van Houtum, onderzoeker

"Eerder onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat likes op sociale media van leeftijdsgenoten het beloningssysteem wel activeren. We namen aan dat complimenten van ouders dat ook zouden doen."

"We denken dat sociale feedback van ouders andere of complexere sociale processen teweegbrengt, door bijvoorbeeld na te denken of de feedback matcht met hoe jij jezelf of juist jouw ouder jou ziet en het te integreren met je zelfbeeld. Het zou kunnen dat de uitkomsten anders zijn wanneer je deze controlegroep van gezonde jongeren vergelijkt met een groep jongeren die geen warme band hebben met hun ouders of met adolescenten die somber zijn."

Ook is het aannemelijk, maar niet onderzocht, dat dat gedeelte van het brein wel wordt geactiveerd bij veel jongere kinderen. "Zij zien hun ouders nog veel meer als voorbeeld, waar een puber al bezig is met zijn autonomie."

'Kinderen lijken zich echt slechter te voelen'

Het maatschappelijk nut van deze studie, voor zover dat nu vast te stellen is, is dat ouders zich bewuster zouden kunnen zijn van hun woorden, zegt Van Houtum. "Kinderen lijken zich echt slechter te voelen na het horen van kritiek. Dat is iets om goed bij stil te staan."

Ook kan dit inzicht helpen bij het vormgeven van gezinstherapie en bij verder onderzoek naar psychische problemen bij tieners, zoals depressieve klachten. Daarin spelen een laag zelfbeeld en gevoeligheid voor afwijzing vaak een centrale rol, aldus de onderzoeker.