Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: "Ik hoor mezelf de hele dag 'schiet eens op', 'we komen te laat' en 'heb je nu nog steeds je schoenen niet aan?' tegen mijn dochter roepen. Kan dat anders?"

De zevenjarige dochter van deze moeder heeft nooit haast. Heeft ze eindelijk de poppetjes van de Playmobil "nog even goed gezet", ziet ze onderweg naar de kapstok haar pop liggen en begint de riedel opnieuw.

"Ik heb het gevoel dat ik haar de hele dag aan het opjutten ben met teksten als 'schiet eens op', 'ik heb toch gezegd dat…' en 'we komen te la-haat', maar krijg daar vooral zelf stress van, en onenigheid met dochterlief. Hoe vinden we een goede, minder haastige middenweg?"

Karla Mooy, ontwikkelingspsycholoog en eigenaar van de praktijk Ontspannen Opvoeden, krijgt deze vraag vaker van ouders in haar praktijk. Het grootste euvel volgens haar: ouders die zich té verantwoordelijk voelen voor het gedrag van hun kind.

"We willen dat onze kinderen zich gedragen naar onze maatstaven. Reageren op het moment dat het óns uitkomt, of omdat de klok zegt dat het tijd is. Zo werkt het voor veel kinderen niet. Zij hebben een heel ander tijdsbesef en/of laten zich door hun temperament niet zo makkelijk aansturen. Juist dat bezorgt veel ouders stress, waardoor ze gaan dreigen, haasten of opjagen, iets waar veel kinderen juist averechts op reageren."

Ontdek wat voor jouw kind werkt

"Zorg ervoor dat je kind zelf keuzes kan maken", tipt Mooy. "Jij wil je niet aankleden omdat je nog met je Playmobil bezig bent? Prima, dan kun je kiezen: in je pyjama naar school of je toch nog omkleden. Het is vooral dat wij het als ouders ongemakkelijk vinden om ons kind in pyjama naar school te laten gaan. Maar wat is daar precies erg aan? Ze leren er juist van."

“Skip het idee dat het gedrag van je kinderen op jou afstraalt. Dat wat vandaag niet lukt, krijgt morgen weer een kans.” Karla Mooy, ontwikkelingspsycholoog

Mooy ziet dat veel ouders in verwarring zijn over wat opvoeden precies is. Aan de ene kant willen ze het kind de ruimte geven voor een eigen inbreng, aan de andere kant is het de bedoeling dat ze doen wat de ouder zegt, zeker in het openbaar.

"Zie de ontwikkeling van je kind liever als een leerproces en neem hun reactie daarop niet te persoonlijk. Je hebt je kinderen niet aan een touwtje. Ontdek liever stapsgewijs wat voor jouw dochter of jouw zoon werkt en skip het idee dat hun gedrag op jou afstraalt. Dat wat vandaag niet lukt, krijgt morgen weer een kans. Klinkt dat nuchter? Ja, we hebben als opvoeders inderdaad meer nuchterheid nodig."

Vaste rituelen en echt contact maken

Vaste rituelen op vaste momenten, zoals de ochtend en avond, voorkomen volgens de opvoedcoach veel gedoe. "Kinderen laten zich slecht sturen in het moment", weet Mooy. "Hoe meer vaste gewoontes, hoe makkelijker het wordt om 's morgens toch op tijd de deur uit te gaan. Dan is het niet: wil jij je schoenen aandoen? Maar: de klok zegt dat het tijd is om je schoenen aan te doen."

De dochter van de vragensteller lijkt snel afgeleid te zijn. Dat hoort volgens Mooy bij haar leeftijd. "Houd daar rekening mee in je planning. En kan dat een keer niet, wees dan duidelijk: 'Zeg je pop maar gedag, het is nu tijd om naar school te gaan'."

“Zie je je kind echt, of zit je alweer met je gedachten bij het volgende agendaonderdeel? Kinderen voelen dat haarfijn aan.” Karla Mooy, ontwikkelingspsycholoog

Wat ook goed werkt: je plannen aankondigen. Niet vanuit de keuken, maar door echt contact te maken met je kind. Op ooghoogte, en door je kind aan te kijken. "Wat ik aan deze moeder wil vragen is: in hoeverre ben jij beschikbaar voor je kind op momenten dat ze zou moeten luisteren en daaromheen? Zie je haar echt, of ben je ondertussen met je eigen dingen bezig en zit je met je gedachten al bij het volgende agendaonderdeel? Kinderen voelen dat veelal haarfijn aan."

Let eens op je ademhaling voordat je in actie komt, tipt Mooy. Of ga even zitten om te ontdekken hoe de vlag van je kind erbij hangt voordat je van alles roept en vindt. "Als je zelf rustig bent, krijg je veel meer rust terug."