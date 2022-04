Zó bang voor de bevalling dat je een zwangerschap vermijdt, ondanks een kinderwens. Dat doet tokofobie, oftewel extreme bevalangst. Waar komt die doodsangst voor de bevalling vandaan?

Anke Velstra is bevallingscounselor, doula en gespecialiseerd in bevalangst en bevallingstrauma. Regelmatig ziet zij vrouwen die worstelen met tokofobie. "Soms is er een directe aanleiding voor de extreme bevalangst, soms niet", zegt Velstra.

Tokofobie komt van het Griekse woord 'tokos', dat 'geboorte' betekent.

"Deze angst onderscheidt zich van normale spanning, want vrouwen met gezonde spanning kunnen zich daar wel overheen zetten en alsnog positief een natuurlijke bevalling ingaan. Vrouwen met tokofobie doen er alles aan om de bevalling te vermijden, en proberen vaak een geplande keizersnede te krijgen."

Primaire en secundaire tokofobie

Tokofobie kent twee vormen: primaire en secundaire. Het verschil is dat bij primaire tokofobie de vrouw voor het eerst zwanger is, terwijl er bij secundaire tokofobie een eerdere ervaring aan ten grondslag ligt

"Secundaire tokofobie komt uit een eerder bevaltrauma", legt bevallingstraumaverwerkingsspecialist en psycholoog Marije Laverman uit. "Zo'n ervaring maakt de angst voor een nieuw bevaltrauma heel reëel en kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan extreem bloedverlies, veel medische ingrepen, een baby in levensgevaar of simpelweg het gevoel dat er geen rekening met je werd gehouden."

“Voor een buitenstaander lijkt het onlogisch, maar voor de vrouw kan het heel rationeel zijn.” Anke Velstra, bevallingscounselor

Bij primaire tokofobie is er vaak geen duidelijke aanleiding en is het volgens Laverman vaak even zoeken naar de oorzaak. Toch betekent dit volgens Velstra niet dat de angsten bij primaire tokofobie automatisch minder reëel zijn.

"Voor een buitenstaander lijkt het onlogisch, maar voor de vrouw in kwestie kan het rationeel zijn. De angst kan bijvoorbeeld ontstaan uit het horen van veel negatieve bevallingservaringen, een seksueel trauma of een trauma met een eerdere ervaring in het ziekenhuis."

“Tokofobie is angst om het verliezen van de controle, niet gerespecteerd te worden, de pijn, de angst geen goede moeder te zijn of zelfs om dood te gaan.”

Vrouwen kunnen bang zijn voor allerlei aspecten van de bevalling, maar meestal gaat het om het verliezen van de controle, niet gerespecteerd worden, de pijn, de angst geen goede moeder te zijn of zelfs om dood te gaan. Laverman: "Vaak zijn vrouwen met primaire tokofobie erg gevoelig voor angst. Dan kunnen deze gedachtes al snel uitgroeien tot iets heel groots."

“Mijn eerste vraag bij een niet-vorderende geboorte is altijd: voelt deze vrouw zich veilig?” Anke Velstra, bevallingscounselor

Angst wordt waarheid

Als een vrouw tot aan de bevalling blijft rondlopen met tokofobie, dan is de kans groot dat dit resulteert in een self fulfilling prophecy. "Om de bevalling op gang te krijgen, is oxytocine nodig. Maar oxytocine kan niet komen waar stress en adrenaline zit. Het lichaam gaat dus op slot, waardoor de ontsluiting niet vordert, de bevalling meer pijn doet en er een grotere kans op interventies is. Daardoor is de kans groot dat sommige angsten ook werkelijkheid worden", legt Laverman uit.

De baarmoeder bestaat uit verticale en horizontale spieren, legt Velstra uit. Die verticale spieren gaan aan de baarmoedermond trekken om ontsluiting te krijgen, maar die baarmoedermond is een kringspier en die is erg gevoelig voor spanning. In dit geval werkt de baarmoedermond niet mee, wat zorgt voor meer pijn en een niet-vorderende ontsluiting.

"Andere zoogdieren zoeken een donkere, rustige plek om te bevallen", zegt Velstra. "Ze weten instinctief dat ze tijdens de bevalling kwetsbaar zijn. Voelen ze zich niet veilig, dan pauzeren ze het proces totdat ze een veilige plek hebben gevonden. Mensen zijn ook zoogdieren. Daarom is mijn eerste vraag bij een niet-vorderende geboorte altijd: voelt deze vrouw zich veilig? En zo niet, wat kan er dan gedaan worden dat ze zich weer veilig voelt?"

Met 'haal rustig adem' kom je er niet

Herken je jezelf in deze angstklachten, dan is het een goed idee om er iets mee te doen. Laverman: "De eerste stap is om het te bespreken met je verloskundige, om te kijken of de angst met simpele educatie over de bevalling kan worden verholpen. Maar zit de angst veel dieper, dan is het aan te raden gespecialiseerde hulp te zoeken. Methodes om vrouwen van tokofobie af te helpen zijn bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie, coaching, een cursus hypnobirthing of de EVA-methode."

Ook volgens Velstra is hulp echt nodig. "Met alleen 'haal rustig adem' komen deze vrouwen er niet tijdens de bevalling. Traumaverwerking tijdens de zwangerschap is dus noodzakelijk. Vrouwen moet ook leren wat ze kunnen doen als angst tóch de overhand neemt tijdens het bevallen. De vrouw moet dan terug naar het hier en nu worden geholpen. En mentale afleiding kan ook fantastisch werken. Bijvoorbeeld door een simpele taak die ik ze geef met balletjes, of je partner die bij iedere wee tot vier telt."