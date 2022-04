Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in, hoe maak ik babyvoeding en is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mijn kind vertoont manipulerend gedrag. Waar komt het vandaan? En hoe leer ik het af?

Veel ouders zullen het herkennen: een kind dat maar blijft doorzeuren wanneer het zijn zin niet krijgt, en jij die dan tóch toegeeft. Dan voel je je wellicht achteraf gemanipuleerd door je kind. "Maar om te kunnen manipuleren, moet er ook een 'gemanipuleerde' zijn", stelt orthopedagoog en kinder- en jongerencoach Charlotte Borggreve.

"Je kind begint manipulerend gedrag te vertonen omdat jij dat als ouder op een bepaald moment hebt toegelaten. Door toe te geven aan de zin van je kind laat je jezelf eigenlijk manipuleren. Een kind is dus niet van nature manipulatief, maar leert door de opvoeding dat dit een manier is om dingen te bereiken."

Kinderpsycholoog Marilene de Zeeuw stelt dat kinderen vóór de kleuterleeftijd helemaal niet denken aan hun 'doel' op het moment dat ze een emotionele driftbui krijgen omdat iets niet kan. "Het enige wat er dan gebeurt, is dat ze verdrinken in hun emoties. Dat kan al om iets heel kleins zijn", zegt De Zeeuw.

"Op zo'n moment denkt je kind er niet aan om jou te manipuleren. Wat je kind dan nodig heeft, is jouw hulp om weer kalm te worden en die emoties een plek te geven. Daarna kun je uitleggen wat gepast gedrag is en wat niet, of met elkaar nadenken over hoe je de situatie beter kunt aanpakken."

'Je kind is niet de vijand'

Om te kunnen manipuleren moet iemand zich kunnen verplaatsen in een ander: iets wat een jong kind niet goed kan. Vaak is er dus eerder sprake van overspoeling en heeft je kind helemaal niet zoveel controle over wat het zegt en doet. Net zoals ook volwassenen het regelmatig te kwaad hebben of er doorheen zitten:

"Je kind is niet je vijand", zegt De Zeeuw. "Emotioneel gedrag van je kind betitelen als 'manipulatief' zorgt ervoor dat je gevoelsmatig tegenover je kind komt te staan. Zo zonde, want kinderen willen samenwerken met ouders en onderdeel uitmaken van het gezin."

“Kinderen die altijd hun zin krijgen, kunnen later in volwassen relaties manipulatief zijn.” Charlotte Borggreve, orthopedagoog

Natuurlijk kunnen er zeurpatronen of 'als ik gewoon toegeef, ben ik ervanaf'-patronen ontstaan. "Daar kan vermijdingsgedrag van ouders achter zitten. Je bent bijvoorbeeld te druk om even goed uit te leggen waar de grens ligt. Of je voelt je vanwege je eigen tekortkomingen of een scheiding schuldig waardoor je moeilijk bij je 'nee' kunt blijven. Dan krijgen kinderen te veel ruimte om gewend te raken aan altijd hun zin krijgen en dat is ook weer niet de bedoeling", legt De Zeeuw uit.

Voorkom drama in de supermarkt

Geef je je kind wel altijd zijn zin, dan gaat hij misschien ook op latere leeftijd drammen. "Deze kinderen zouden bijvoorbeeld in latere volwassen relaties manipulatief kunnen zijn, omdat ze nu eenmaal hebben geleerd dat dat werkt", aldus Borggreve.

De oplossing? Volgens de orthopedagoog is het van belang afspraken te maken en consequent te zijn. "Om drama in de supermarkt te voorkomen, geef je van tevoren aan dat jullie naar binnen gaan om uitsluitend de benodigde producten te kopen en dat je kind maximaal één ander product mag uitzoeken. Door die duidelijkheid is de kans op doorzeuren en 'manipuleren' kleiner."

Daarnaast is een time-in belangrijk, stelt De Zeeuw. "Dat betekent dat je je in je kind verplaatst. Wat wil mijn kind écht zeggen? Toon begrip voor de gevoelens van je kind: geen ijsje krijgen kan voor een kleine op dat moment het einde van de wereld betekenen. Help je kind zijn emoties te reguleren en begrijpen, zodat hij weer kalm wordt. Praat daarna over wat er fout ging in de geëscaleerde situatie en hoe jullie dit later kunnen voorkomen."