Maar liefst 40 procent van de Nederlandse volwassenen is bang om naar de tandarts te gaan. Bij kinderen is deze angst minder groot, maar toch klimt 15 procent van alle kinderen niet graag in de tandartsstoel. Hoe ga je daar als ouder mee om?

"Als je als kind een kamer binnenkomt waar een onbekende man of vrouw met een mondkap op en handschoenen aan je achterover legt in een stoel, dan is dat eng", zegt tandarts Poeya Mohtadili. In zijn Rotterdamse praktijk Dante Tanden heeft hij daarom speciale consultkamers ingericht. "Dat zijn gezellige kamers met leuk behang en fijn licht. We zien kinderen daar zonder beschermingsmiddelen of instrumenten. Ik wil een kind en zijn ouders in de ogen kijken en aan ze vragen hoe het met ze gaat."

In Nederland wordt geadviseerd het gebit van je kind te laten controleren wanneer het twee jaar is. Veel kinderen komen dan pas voor het eerst bij de tandarts. "Veel te laat", stelt Hanneke Plagge van Tandheelkundig Centrum Parijsch. "We adviseren ouders om baby's mee te nemen naar controles van broertjes en zusjes of zichzelf. Zo leren ze spelenderwijs hoe het gaat bij de tandarts."

Mohtadili roept ouders met baby's vanaf zeven maanden zelfs actief op om langs te komen. Hij doet er in zijn praktijk alles aan om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. "De tandarts is de hulpverlener waar kinderen in hun leven het vaakst naartoe gaan, dus ik wil dat het een fantastische ontmoetingsplaats is. Zo hebben wij een kinderbioscoop waar je kunt zitten als je even moet wachten."

Verrassingen zorgen voor angst

Ook Plagge vindt dat een tandartsbezoek een leuk uitje moet zijn. In haar praktijk is er daarom een speciale kinderafdeling: Dolfijn. "Voor kinderen geldt dat een tandarts te allen tijde duidelijk moet zijn over wat hij gaat doen en dat hij doet wat hij zegt. Verrassingen zorgen voor angst."

Sommige kinderen komen vaker langs dan twee keer per jaar, bijvoorbeeld voor poetsinstructies. "Het is allang niet meer zo dat je met een slecht gebit vaak bij de tandarts zit: we willen je juist vaak zien met een goed gebit."

Ook Mohtadili is groot voorstander van preventieve consulten. "We leren kinderen hoe ze voor hun tanden moeten zorgen. We geven advies over voeding en over het voorkomen van tandplak en gaatjes. Hiermee voorkom je behandelingen in de toekomst. Stimuleer elkaar als ouder om hier met je kind naartoe te gaan."

'Mond is spiegel van de gezondheid'

Als jij bij de 40 procent Nederlanders hoort die naar de tandarts gaan geen pretje vindt, is de kans groot dat je dit angstige gevoel bewust of onbewust overdraagt op je kind. Plagge ziet vaker dat ouders hun eigen angst projecteren op hun kind. Volgens Mohtadili is dat ook niet gek; hij gelooft dat een gezin systematisch met elkaar is verbonden.

“Als er sprake is van een scheiding, verbouwing of ziekte, dan kan dat indirect effect hebben op de tanden van kinderen.” Poeya Mohtadili, tandarts

"Het liefst zie ik hele gezinnen op consult. Als er sprake is van een scheiding, verbouwing of ziekte, dan kan dat indirect effect hebben op de tanden van kinderen", legt Mohtadili uit. "Ouders hebben bijvoorbeeld minder tijd om te poetsen of kinderen hebben last van stress. De mond is de spiegel van de gezondheid, dus problemen in de mond komen altijd ergens vandaan."

Wees je bewust van je gezichtsuitdrukkingen

Het woord angst gebruikt Mohtadili liever niet. "Sommige kinderen hebben een half uur nodig om in de stoel te klimmen. Maar dat wil niet zeggen dat het kind bang is voor de tandarts; zo'n kind heeft gewoon wat meer tijd en ruimte nodig."

De tandarts adviseert ouders om zich tijdens een controleafspraak of behandeling van hun kind bewust te zijn van gezichtsuitdrukkingen. "Als kinderen in de stoel liggen, maken ze meestal contact met hun verzorgers. Als je als ouder glimlacht en zorgt dat je ontspannen bent, help je jouw kind vertrouwen te hebben."

Mohtadili roept ouders ook op het gesprek met de tandarts aan te gaan. "Als je kind een controle spannend vindt, bespreek dit dan. Leg uit waar je zoon of dochter mee zit, vertel je zorgverlener wat je nodig hebt en hoe hij of zij jouw kind kan helpen. Iedereen heeft recht op een tandarts die luistert en je op je gemak stelt, ook ieder kind."