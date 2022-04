Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat als je (af en toe) totaal geen zin hebt in dat uitgerekte avondritueel met je kinderen?

"Soms heb ik het gevoel in een soort eindeloze loop te zitten als moeder, met name in de avonden", zegt Lindy, moeder van Zoë (2,5 jaar) en Evan (5 jaar). "Avondeten, nog even spelen, wassen, tandenpoetsen, haren kammen, pyjama's aan, boekjes lezen en een welterustenkus. Vervolgens nog tien keer terug de kamertjes in lopen voor nóg een kus, een kind dat weer moet plassen, een spook onder het bed, een jeukende teen, honger…"

"Ik vind het eerlijk gezegd doodvermoeiend en wil het liefst soms expres zo lang mogelijk op mijn werk of een afspraak blijven hangen zodat ik het avondritueel over kan slaan. Soms heb ik het idee dat er iets mis met mij is. Zo 'hoor' je je als moeder toch niet te voelen?", vraagt Lindy zich af.

Het slaapritueel van kleine kinderen kan inderdaad uitdagend zijn, zegt Simone Meijer, baby- en kinderslaapcoach en eigenaresse van SlaapMoon. "Een van de eerste dingen die ik aan een moeder of vader in mijn praktijk zou vragen is: 'Hoe is de dag verlopen? Is je kind vandaag bij jou geweest, of op school, de crèche of oppas? Hoeveel tijd hebben jullie samen gehad? Kan het zijn dat jouw kind het gevoel heeft dat hij of zij te weinig tijd met jou heeft gehad?'"

"Dat tijdrekken voor het slapengaan kan soms een manier van je kindje zijn om die aandacht alsnog 'op te eisen'", vervolgt Meijer. "Het is dus belangrijk om daar eerst eens bij stil te staan en hier ook bewust actie op te ondernemen. Zorg dat je, ook op drukke of volle dagen, écht de tijd neemt om er voor jouw kind te zijn. Zonder de tussenkomst van je smartphone, broertje of zusje dat aandacht eist, werk, noem maar op."

Iedere avond gedoe

Julia, moeder van baby Sem (6 maanden) en dochter Livia (4 jaar), herkent de gevoelens van Lindy. "Voordat Sem geboren was, waren de avonden met Livia een eitje. Ze is altijd een makkelijke slaper geweest, maar sinds de komst van haar zusje is het iedere avond gedoe. Ze haalt werkelijk alles uit de kast en we zijn soms wel een uur bezig om haar eindelijk goed en wel in bed te krijgen."

"Bij Julia's dochter speelt die aandacht zo te horen ook een rol", zegt slaapcoach Meijer, "Het is voor haar wennen dat ze niet meer enig kind is en dat de aandacht thuis verdeeld moet worden. Hoewel ik de frustratie begrijp, is het belangrijk dat je als ouder liefdevol en begripvol blijft. Probeer je in je kind te verplaatsen en zo te achterhalen wat er speelt. Is er overdag iets gebeurt wat ze graag nog met je willen delen of moeten verwerken?"

Herkenbaar slaapritueel

Meijer benadrukt het belang van een avondroutine. "Voor jou voelt het misschien als die eerder genoemde loop van activiteiten die je moet afdraaien, maar voor baby's en kinderen is een herkenbaar slaapritueel waardevol. Het kan bij kinderen helpen om sneller in slaap te vallen én om minder weerstand te bieden tegen het naar bed gaan."

"Het geeft ze houvast en rust en het zorgt ervoor dat ze weten waar ze aan toe zijn. Zoek een avondritueel dat bij jou en je kind(eren) past. Dat hoeft niet altijd volgens een bepaald boekje, maar het gaat erom dat jullie iets vinden wat bij jullie past."

Schaamte

"Ik durf het vaak niet toe te geven dat ik me zo voel, want ik zou natuurlijk ook liever de moeder zijn die wel alle rust heeft om verhaaltjes te lezen en nog tig keer terug naar boven te lopen voor een kus, slokje water of aai over de bol", deelt Lindy.

"Je hoeft je niet te schamen voor die gevoelens", zegt Meijer, "want het is voor veel ouders herkenbaar. Het hoeft ook niet altijd leuk te zijn. Probeer, wanneer dit mogelijk is, de avondspits met elkaar af te wisselen.

"Misschien lukt het je om iets eerder te stoppen met werk, zodat je nog een half uurtje voor jezelf thuis hebt voordat je weer in de moedermodus moet. Ten slotte: keep your eyes on the prize. Soms zal het inderdaad wat langer duren dan anders, maar daarna heb jij ook je welverdiende avond voor jezelf."