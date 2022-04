Verloskundigen zagen de afgelopen tijd een toename in vragen over de inname van jodiumtabletten onder zwangeren. Die zijn nodig in het geval van een kernongeval, en in relatie tot de situatie in Oekraïne zijn zwangeren nu extra benieuwd: hoe zit het met straling en jodiumtabletten als je zwanger bent, en waar is jodium allemaal nog meer goed voor?

Volgens het Voedingscentrum is jodium een spoorelement dat van belang is voor de productie van schildklierhormonen. Tijdens de zwangerschap is stabiel jodium dan ook onmisbaar voor een gezonde groei en hersenontwikkeling van een baby. Je vindt het in onder andere brood gebakken met bakkerszout, vis, eieren, zuivel en zeewier.

Radioactief jodium

Een minder gunstige stof is echter radioactief jodium: iets wat vrijkomt bij een kernongeval of kernexplosie. Niet gek dus dat zwangeren zich enigszins zorgen maken over wat er in zo'n geval in Oekraïne onze kant op zou kunnen komen. Bij kernexplosies komt er namelijk radioactief jodium vrij, wat voor schildklierkanker kan zorgen bij jonge mensen.

''Dat is natuurlijk gevaarlijk voor zwangeren en hun ongeboren baby's. Zorgen zijn dus heel begrijpelijk, alhoewel de kans op een kernongeval zeer klein is. In zo'n geval zijn jodiumtabletten nodig, die stabiel, ongevaarlijk jodium bevatten. De schildklier neemt dan meer veilig jodium op, en minder radioactief jodium waardoor de kans op schildklierkanker kleiner wordt. Het is dus altijd goed om als zwangere jodiumtabletten in huis te hebben, maar je hoeft deze pas te gebruiken als de overheid dit aangeeft'', vertelt Erna Kerkhof, verloskundige bij Het Verloskundig Huys in Zwolle.

Radioactiviteit kan ook verschillende aangeboren afwijkingen veroorzaken bij baby's, afhankelijk van de termijn van de zwangerschap en de mate van de straling, volgens Kerkhof. ''Ook met röntgenstraling zijn we voorzichtig: daarom moet je altijd bij het maken van foto's bij de tandarts laten weten dat je zwanger bent''.

Jodium in het voedingspatroon

Jodium komt niet alleen van pas bij een kernexplosie, maar is ook een belangrijke voedingsstof voor zwangeren en hun baby's. Zo zorgt het voor een gezonde groei, en goede ontwikkeling van het zenuwstelsel en de stofwisseling, volgens Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum.

''Alleen als het niet lukt om genoeg jodium binnen te krijgen uit voeding, dan is een supplement aan te raden. Gebruik dan in overleg met je verloskundige tijdens je hele zwangerschap een supplement met maximaal 200 microgram jodium. Die zijn overigens niet hetzelfde als de eerder genoemde jodiumtabletten'', stelt Groenenberg. Door gezond en gevarieerd te eten zouden zwangeren genoeg jodium binnen moeten krijgen, voegt Kerkhof toe. ''Dat in combinatie met een multivitamine- supplement voor zwangeren is vaak meer dan genoeg.''

Brood speelt een belangrijke rol bij de inname van jodium. Brood dat wordt gebakken met gejodeerd bakkerszout is namelijk de belangrijkste bron van jodium in Nederland. Door vier sneden brood per dag te eten, zit je al aan 100 microgram jodium van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 150 microgram. ''De rest van de aanbevolen hoeveelheid krijg je door genoeg vis, eieren en zuivel te eten als zwangere'', zegt Groenenberg.