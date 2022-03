Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat als het bij jullie niet lukt om zwanger te raken?

"In mijn zoektocht naar lotgenoten merkte ik dat vruchtbaarheidsproblemen een onderwerp is waar een taboe op rust, er heerst zoveel schaamte. De meeste vrouwen houden het voor zichzelf", vertelt Efka. Zelf raakte ze vervroegd in de overgang en is daardoor 100 procent onvruchtbaar verklaard. Via eiceldonatie is ze inmiddels zwanger van haar eerste kindje.

Verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid kan bij een man of vrouw verschillende oorzaken hebben. Bij een vrouw kan dit een hormonale oorsprong hebben, bijvoorbeeld doordat er geen eisprong plaatsvindt (anovulatie) of bij een vroegtijdige overgang.

“Een tip is om van tevoren een antwoord te bedenken voor het geval je een onverwachte vraag krijgt.” Marjolein Grömminger, Freya

Niet altijd een reden

Verminderde vruchtbaarheid kan ook komen door een afwijking aan de eileiders, bijvoorbeeld verklevingen, of aan de baarmoeder. Een ziekte, bijvoorbeeld baarmoederhalskanker of endometriose, maar ook leeftijd of gewicht kunnen een rol spelen.

Soms zijn vrouwen onvruchtbaar zonder aanwijsbare reden. Bij de man kan sprake zijn van afwezigheid van zaad, of een afwijking in de zaadkwaliteit. In 10 procent van de gevallen wordt geen oorzaak gevonden waarom er geen zwangerschap optreedt, meldt Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Een jaar proberen

Wanneer een koppel na een jaar proberen (dat betekent regelmatig vrijen in de vruchtbare periode) nog niet in verwachting is, spreek je van verminderde vruchtbaarheid (of subfertiliteit). 15 procent van de koppels is na het eerste jaar niet spontaan zwanger, aldus het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

“Na een tijdje besloot ik gewoon maar eerlijk antwoord te geven, ook al zorgde dat vaak voor een ongemakkelijke situatie.” Rowan

"De cijfers liegen er niet om, dus we weten dat het normaal is dat we al een jaar aan het proberen zijn zwanger te raken. Toch groeit de schaamte', deelt Christine. "Is er iets mis met mij of met ons? Als mensen vragen wanneer wij aan kinderen beginnen, wuif ik de vraag weg. Het is zo'n pijnlijk en ongemakkelijk onderwerp."

Marjolein Grömminger van Freya beaamt dit: 'We herkennen dat er een taboe rust op vruchtbaarheidsproblemen. Zwanger worden hangt samen met intimiteit en dat is nou eenmaal geen gemakkelijk gespreksonderwerp."

Een lichaam dat faalt

"Ik heb het gevoel dat mijn lichaam faalt. Dat de meest natuurlijke functie van mijn lijf, zwanger raken, niet werkt. Ik voel me daardoor minder vrouw, al vind ik het heel pijnlijk om dat toe te geven. Ondanks mijn partner voel ik me heel eenzaam hierin", vertelt Christine.

"Veel mensen in een fertiliteitstraject herkennen deze eenzaamheid", aldus Grömminger. "Je kunt het idee hebben dat je de enige bent die hiermee te maken heeft. Terwijl maar liefst 1 op de 6 niet binnen een jaar zwanger is. Volledig onterecht schamen mensen zich soms voor hun vruchtbaarheidsprobleem, niet alleen vrouwen maar ook mannen."

Brutale vragen

Rowan heeft twee kinderen. Van de eerste keer raakte ze na anderhalf jaar in verwachting, daarna kreeg ze een miskraam en toen duurde het nog twee jaar voor ze opnieuw zwanger was. "Met name de vraag 'wanneer komt de tweede?' vond ik steeds pijnlijker worden. Vaak dacht ik: je moest eens weten wat wij allemaal hebben meegemaakt. Na een tijdje besloot ik gewoon maar eerlijk antwoord te geven, ook al zorgde dat vaak voor een ongemakkelijke situatie. Dat zal mensen leren om zulke persoonlijke vragen te stellen, dacht ik."

Efka ervaart dat haar eigen openheid over haar onvruchtbaarheid veel teweeg brengt. "Inmiddels delen vrouwen, soms zelfs oude vriendinnen of meisjes met wie ik vroeger in de klas zat, hun persoonlijke verhalen met mij. Je hebt er vaak geen weet van hoeveel stellen ook een miskraam kregen of in een fertiliteitstraject zitten."

Aan een half woord genoeg

"Het is allereerst belangrijk om met je partner in gesprek te blijven over wat je voelt, maar ook de steun van mensen om je heen is waardevol", geeft Grömminger aan. "Als je te maken hebt met vruchtbaarheidsproblemen mag dit absoluut onderwerp van gesprek zijn. Wij adviseren mensen om vooral hun eigen gevoel te volgen."

Openheid hoeft echt niet te betekenen dat je alles met iedereen deelt. Je kunt ervoor kiezen om jouw ervaringen en gevoelens maar met een select groepje mensen te delen, zegt Grömminger. "Of met lotgenoten. Die hebben aan een half woord genoeg en begrijpen precies wat je doormaakt. Een tip is om van tevoren een antwoord te bedenken voor het geval je een onverwachte vraag of een vraag uit een onverwachte hoek krijgt."