Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: ik zeg erg vaak 'nee' tegen mijn kind. Kan ik ook te vaak nee zeggen?

Nee zeggen betekent dat je gedrag afwijst of niet toelaat. Maar het heeft ook een beschermende functie, en het leert je kind grenzen. "Zo trek jij een grens en kan een kind zich vrij bewegen in de overgebleven 'ruimte'. Dat geeft een kind veiligheid en bescherming", zegt Diana Mennens, kindercoach en mindfulnesstrainer.

Maar als je merkt dat je wel erg vaak in de neemodus zit met je peuter of kleuter, ga dan na of het wel écht 'nee' moet zijn. Het kan ook zijn dat je overbezorgd bent en je normen iets moet bijstellen, zegt Mennens. Zijn de kaders voor je kind te strak, dan kan het moeite krijgen zich te ontplooien.

“Hoort een kind de hele dag 'nee', dan kan hij impliciet opvatten dat hij niet goed genoeg is en alles fout doet.” Diana Mennens, kindercoach

"Als je thuis alleen maar witte banken hebt en de kleding nooit vies mag worden, ben je waarschijnlijk vaker geneigd 'nee' te zeggen. Hoort een kind de hele dag 'nee', dan kan hij impliciet opvatten dat hij niet goed genoeg is en alles fout doet", vertelt orthopedagoog Mariëlle Beckers.

"Kinderen kunnen dat echt persoonlijk opvatten. Ze kunnen zichzelf dan als niet lief of niet goed genoeg gaan zien en onzeker en twijfelend worden. Ook kun je als gezin in een cirkel van negativiteit, boosheid en frustratie terechtkomen."

Alternatieven bieden en het goede voorbeeld

Er zijn andere manieren om duidelijk te maken dat je kind een grens overschrijdt. Zeg bijvoorbeeld 'dat mag je niet doen' in plaats van 'je bent stout', adviseert Mennens.

"Een andere oplossing is om een alternatief te bieden en te zeggen hoe iets dan wél moet. In plaats van te zeggen 'maak niet zo'n herrie' kun je ook zeggen 'we gaan nu op onze teentjes door de gang lopen, want mama slaapt nog'."

“Kinderen die nooit 'nee' hebben leren aanvaarden, kunnen later ook sneller boos en veeleisend worden.” Mariëlle Beckers, orthopedagoog

"En als je kind iets destructiefs in huis aan het doen is, geef dan een alternatief om te spelen met iets wat wél mag. Zo wordt het voor jou zelf ook minder vermoeiend om de hele dag scheidsrechter te spelen", aldus Beckers.

Het goede voorbeeld geven in gedrag is het allerbeste, volgens Beckers. Als je kind weet welk gedrag er van hem wordt verwacht en een voorbeeld heeft om te volgen, vermijd je al een hoop 'nee'-momenten.

'Met mate nee zeggen is heel belangrijk'

Met mate 'nee' zeggen is heel nuttig en belangrijk voor kinderen. "Zo leren ze zich aan te passen aan regels en flexibel te zijn, iets waar ze hun hele leven nog wat aan hebben. Vooral als ze naar de basisschool gaan, waar een hoop regels gelden en van alles van hen verwacht wordt. Kinderen die nooit 'nee' hebben leren aanvaarden, kunnen later sneller boos en veeleisend worden", zegt Mennens.

Het is inderdaad belangrijk om grenzen aan te geven, maar je moet wel selectief zijn op de momenten waarop je dat doet, vindt Beckers. Anders komt die 'nee' in echt gevaarlijke of ongepaste situaties niet meer aan. Het is natuurlijk ook normaal als je wat vaker 'nee' gaat zeggen in de peuter- en kleuterleeftijd, want kinderen doen dan nu eenmaal soms gevaarlijke dingen of dingen die écht niet mogen.

“Komt je kind met tegenargumenten die voor jou acceptabel zijn, kan dit een 'ja' opleveren.” Mariëlle Beckers, orthopedagoog

Zeg je 'nee', behoud dan de rust en leg uit waarom iets niet kan. "Komt je kind met tegenargumenten die voor jou acceptabel zijn, kan dit een 'ja' opleveren voor je kind. Doe je dit in goed overleg, dan ondermijnt dit niet jouw gezag. Integendeel, je kind voelt zich serieus genomen en gezien. De situatie heeft dan het karakter van een gesprek en niet van een machtsstrijd", sluit Mennens af.