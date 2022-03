Sinds de coronacrisis is de huisdierenpopulatie in Nederland flink toegenomen. Veel gezinnen besloten een hond te nemen, maar thuis gaat het niet altijd goed met deze 'coronapups'. Sommige dieren bijten zelfs van zich af. Zonde, zeggen experts, want met een goede voorbereiding en kennis kun je dit soort situaties voorkomen.

In 2019 telde de Nederlandse huisdierenpopulatie nog 1,7 miljoen honden. Na het eerste coronajaar waren dat er ineens 1,9 miljoen. Veel baasjes van deze coronapups vinden het lastig om hun dieren te laten wennen aan de toegenomen drukte op straat of grote groepen kinderen.

De stap naar het 'gewone' leven kan inderdaad voor problemen zorgen bij honden, zegt Saskia Ober, hondengedragstherapeut en kennis- en informatieontwikkelaar bij het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). "In de coronaperiode hebben we thuis bijna geen bezoek gehad, dan kan het voor een hond best lastig zijn dat dat nu ineens anders is."

Het LICG ziet nog geen toename van het aantal bijtincidenten door honden die drukte niet gewend zijn. "Het is wel mogelijk dat het aantal nog zal toenemen. Er zijn meerdere factoren die meespelen bij het ontstaan van ongelukken. Een daarvan is dat mensen te overhaast aan een hond beginnen, waardoor socialisatie en opvoeding niet goed worden aangepakt."

Dat beaamt Daniëlle Hermans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (NVGH). "Een grote groep Nederlanders heeft zonder goede voorbereiding een hond aangeschaft", zegt Hermans.

Een andere grote oorzaak van probleemgedrag bij honden ligt volgens Hermans bij fokkers. "Er is veel gefokt op de toenemende vraag. Iedereen kon ineens een hond krijgen. Daardoor hebben veel pups, voornamelijk bij zogenoemde broodfokkers, vanaf hun geboorte te weinig begeleiding gekregen." Daarnaast zijn er steeds meer honden uit het buitenland. "Deze beestjes zijn vaak niet goed gesocialiseerd en daardoor al erg angstig."

Hondenscholen dicht

Tot overmaat van ramp waren ook de hondenscholen in coronatijd dicht. Goed opvoeden werd nog lastiger voor veel baasjes. De gevolgen ziet Hermans terug in haar praktijk voor hondentherapie. "Ik zie veel meer honden met een 'randje', dat zie ik terug bij alle rassen. Ook is er een toename in het aantal bijtincidenten", zegt ze.

Het LICG zet zich in om baasjes goed voor te bereiden op de aanschaf van een hond, zodat er minder bijtincidenten voorkomen. Het informatiecentrum maakte er zelfs een speciale website voor.

Daarop wordt ook het onderwerp socialisatie besproken, want een goed gesocialiseerde hond zal minder snel van zich af bijten. Ober vindt dat je je hond bij de socialisatie zelf het tempo moet laten bepalen. "Geef je hond de mogelijkheid om zelf naar mensen toe te gaan, dwing hem niet", zegt ze.

“Mensen laten hun baby's soms veel te snel knuffelen met de hond. Dat wordt als schattig gezien, maar dit is meestal levensgevaarlijk.” Daniëlle Hermans, Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden

Bied je hond voldoende rust

En pak het in kleine, rustige stapjes aan. "Socialisatie moet je goed voorbereiden. Ga niet meteen met je pup naar het schoolplein, grote kans dat hij zich rot schrikt. Als je hond geen leuke ervaring heeft, leert hij dat kinderen doodeng zijn."

Bied je hond ook elke dag voldoende rust. Dat is waar het vaak misgaat, ziet Ober. "Een pup heeft veel rust en slaap nodig om alles te verwerken. Als je ze dat niet geeft, worden ze net als kinderen te druk of enorm gestrest."

Hermans ziet het weleens misgaan tussen hond en kind. "Mensen laten hun baby's soms veel te snel knuffelen met de hond. Dat wordt als schattig gezien, maar dit is meestal levensgevaarlijk. Als je een baby een hond om de hals laat vallen, dan kan de hond daarvan schrikken en zichzelf in het ergste geval gaan verdedigen door te happen."

De hond krijgt vervolgens de schuld en dat is niet eerlijk, zegt Hermans. "Wij moeten de situatie aanpassen aan de hond, zodat het veilig is voor zowel kind als dier."

“Blijf je de signalen negeren of onderdrukken, dan vergroot je de kans dat je hond gaat bijten.” Daniëlle Hermans, Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden

Pik signalen op

Ben je te ver gegaan, dan zal een hond dat laten merken door bijvoorbeeld te grommen. Zoek dan direct hulp, zegt Hermans. "Alleen zo kun je erger voorkomen. Ik ben altijd heel blij als een hond nog gromt, dan geeft hij in ieder geval een waarschuwing. Want de waarschuwingen hebben dan blijkbaar niet geholpen."

Een gediplomeerde gedragstherapeut kan je ook helpen als je merkt dat je hond bang is voor kinderen, zegt Ober. Die zal je stap voor stap begeleiden. En voor situaties met honden en kinderen geldt altijd: blijf erbij. "Kleine kinderen kunnen onverwachte dingen doen, net als honden, waardoor ze elkaar niet meer begrijpen. Bijtincidenten ontstaan in de meeste gevallen door miscommunicatie."