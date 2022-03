Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: alleen maar sombere gevoelens in de kraamweek.

"Na de geboorte van onze zoon zou ik direct dolgelukkig zijn. Dat idee had ik in mijn hoofd. Natuurlijk zou ik moeten herstellen van de bevalling, maar ik zou uit elkaar spatten van liefde en geluk. Toch..? Niets bleek minder waar", vertelt Marie-Elise (achternaam bij redactie bekend).

"Wat heb ik me vreselijk gevoeld toen ik de tweede dag met een ongelofelijk somber gevoel wakker werd en dit niet van me af kon schudden. Ik schaamde me dood en voerde voor het kraambezoek een toneelstuk op. Ik was totaal niet blij, maar kon nergens heen met mijn gevoelens."

Daar kan Robin (achternaam bij redactie bekend) over meepraten. "Mijn grootste wens ging ik vervulling toen ik zelf moeder werd. Maar dat betekent niet dat ik alleen maar op een roze wolk zat toen onze dochter werd geboren. Sterker nog: ik vond de eerste anderhalve week na de bevalling heel heftig. De kraamperiode was zoveel zwaarder dan ik had verwacht."

Somber, verdrietig of depressief

Meer dan de helft van de vrouwen heeft in de eerste dagen na de bevalling last van de zogeheten babyblues, weet de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Dat uit zich door een onbestemd, somber of verdrietig gevoel, verminderde concentratie, irritatie of slapeloosheid.

Bij de meeste vrouwen nemen deze gevoelens na een aantal dagen vanzelf af, soms duurt het langer of nemen de neerslachtige gevoelens juist toe. Eén op de tien moeders krijgt na de bevalling een depressie, meldt het Trimbos-instituut. Dat komt neer op zo'n 23.000 vrouwen per jaar.

Over die zware kant van het moederschap wordt volgens Robin weinig gesproken. "Ik vond kraamvisite lastig, omdat de focus dan vooral uitgaat naar de baby. Dat begrijp ik goed en dat is ook niet erg, maar je moet niet vergeten dat de vrouw die daar zit net moeder is geworden. Dat ze moet wennen aan haar nieuwe rol, dat ze een bevalling achter de rug heeft."

Ze vervolgt: "Er zijn momenten geweest dat ik huilend onderaan de trap zat. Ik was zó moe en vond het allemaal heel intens en onzeker van tijd tot tijd. Op zulke momenten dacht ik: klopt dit wel, hoor ik niet alleen maar 100 procent gelukkig te zijn?"

“Voor veel vrouwen is de kraamperiode een emotionele achtbaan. Je bent aan het herstellen van een bevalling, je slaapt vaak slechter en de hormonen gieren door je lijf.” Annemarie van der Bijl, GZ-psycholoog

Daar weet GZ-psycholoog Annemarie van der Bijl het antwoord op. "Ja, dat klopt en nee, je hoeft niet altijd 100 procent gelukkig te zijn als nieuwe moeder. Voor veel vrouwen is de kraamperiode een emotionele achtbaan. Je bent aan het herstellen van een bevalling, je slaapt vaak slechter en de hormonen gieren door je lijf. De welbekende 'kraamtranen' kunnen veel meer zijn en ook veel langer duren dan alleen 'een huilbui' op dag 3."

Die sombere gevoelens kunnen gepaard gaan met schaamte. Van der Bijl: "Iedereen om je heen lijkt blij en gelukkig met de komst van jullie kindje en jij verwacht zelf ook vooral blij en gelukkig te zijn. Als je die gevoelens op dat moment niet hebt, kan dat lastig en pijnlijk zijn. Hoewel het niet fijn is, moet je dus wel weten dat het echt normaal is. Je bent niet de enige."

Hoe ga je om met een zware kraamperiode? Drie tips van GZ-psycholoog Annemarie van der Bijl:

Accepteer jouw gevoelens, ook al zijn ze niet wat je had verwacht of gehoopt. Je hiertegen verzetten of erover piekeren, zal de situatie niet beter maken;

Probeer erover te praten. Vriendinnen of andere moeders zullen misschien niet direct hun ervaring met je willen delen, maar als jij uitspreekt hoe je je voelt, krijg je er vast veel herkenning voor terug. Daardoor voel je je meteen een stuk minder eenzaam.

Probeer uit te zoomen. Herinner jezelf eraan dat dit echt heel tijdelijk is.

Robin wil andere moeders die zich in haar verhaal herkennen graag meegeven dat ze zich niet eenzaam hoeven te voelen of onzeker hoeven te zijn als ze hun kraamperiode niet alleen maar geweldig vindt. "Hoe rot je je op zo'n moment ook kunt voelen, weet dat het ook weer goed komt. Die regenbuien uit jouw roze wolk trekken vanzelf weer over."

"Je bent geen slechte moeder en je houdt niet minder van je kind als je de kraamweek niet als één liefdevol feest ervaart', drukt Marie-Elise andere moeders op het hart. "Natuurlijk hoop ik dat je ervan geniet, maar voel je niet schuldig als je vooral andere emoties ervaart. Uiteindelijk komt het goed."