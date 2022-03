Scholen organiseren steeds verdere en duurdere schoolreizen, die voor steeds meer ouders onbetaalbaar zijn. Door een nieuwe wet moeten alle kinderen mee kunnen, ook als de ouders de ouderbijdrage hiervoor niet kunnen betalen. Toch zijn veel ouders bang dat hun kind thuis moet blijven terwijl de rest van de klas in New York zit.

Sinds 1 augustus 2021 moeten alle kinderen mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert. Het doel van deze wet is om een eind te maken aan het uitsluiten van leerlingen van activiteiten of programma's die door de school worden georganiseerd, als ouders niet genoeg geld hebben voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen, is de school financieel verantwoordelijk. Dit om te voorkomen dat kinderen van ouders met een kleine beurs thuis moeten blijven.

Veel ouders zijn nu bang dat schoolreisjes en -uitjes geschrapt worden als niet genoeg ouders meebetalen. "Scholen hebben zich te veel afhankelijk gemaakt van de ouderbijdrage. Ze zijn nu bang om inkomsten te missen", zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs.

Steeds minder kinderen konden mee op schoolreis

Vlaming ziet dat het op scholen steeds meer is gaan draaien om de leuke extra's, die steeds meer zijn gaan kosten. "Vroeger ging een school met de pet rond als er iets leuks werd georganiseerd. Inmiddels is de ouderbijdrage voor scholen een vaste bron van inkomsten geworden."

Scholen gebruiken de extra activiteiten ook om met elkaar te concurreren, zegt Vlaming. "Die activiteiten worden daardoor steeds groter en duurder. Maar uiteindelijk zijn die uitjes alleen nog voor kinderen van ouders die het kunnen betalen."

“Met reizen naar New York of China van 800 euro of meer konden maar twintig leerlingen mee. Dat moet je toch niet willen?” Gaby van den Biggelaar, directeur Stichting Leergeld.

Dat ziet ook Gaby van den Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld. Deze organisatie zet zich al ruim vijfentwintig jaar in voor kinderen van ouders die het niet breed hebben. Ze nemen bijvoorbeeld de contributie voor sportvereniging, een nieuwe fiets of schoolkosten op zich.

"Wij komen bij heel veel gezinnen thuis en zien al jaren dat de schoolkosten een belemmering zijn. De reizen zijn steeds duurder geworden, waardoor kinderen uit onze doelgroep steeds minder mee kunnen."

In die zin is Van den Biggelaar blij dat de wet ouders niet meer verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Zo worden scholen gedwongen om kritisch naar hun dure extraatjes te kijken. "Voordat de wet er was, gingen we er apart met scholen over in gesprek. Soms ging het om reizen van 800 euro of meer naar New York of China. Uiteindelijk konden maar twintig leerlingen mee, dat moet je toch niet willen als school?"

“Scholen opereren soms heel bedrijfsmatig, er worden facturen en aanmaningen gestuurd.” Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs.

School is geen bedrijf, behandel ouders niets als klanten

Veel scholen willen alsnog doorgaan met het organiseren van zulke reizen. Hoewel ouders niet hoeven mee te betalen, is dat niet bij iedereen duidelijk, ziet Vlaming. "Niet alle scholen communiceren dat het de bijdrage vrijwillig is." Er zijn ook ouders die zich onder druk gezet voelen. "Scholen opereren soms heel bedrijfsmatig, er worden facturen en aanmaningen gestuurd."

Behandel je ouders als klanten, dan gaan ze zich daar ook naar gedragen. "Als je een factuur stuurt en je zegt dat de bijdrage vrijwillig is, dan wordt er waarschijnlijk ook minder vaak betaald. Scholen zouden veel beter een beroep kunnen doen op de bereidheid van ouders om iets mee te betalen voor dingen die op school worden georganiseerd."

Leg ouders ook uit wat er precies met het geld gebeurt, zegt Vlaming. "Dan zijn de meesten echt wel bereid om te betalen. Maar je moet niet zeggen: als je het niet betaalt, dan gaat het uitje niet door. Dat vind ik een heel verkeerde benadering."

Verschraling van het aanbod

Of scholen inderdaad hun activiteiten moeten schrappen, is nog afwachten, zegt Van den Biggelaar. Toch maakt ze zich grote zorgen om kinderen uit gezinnen met weinig geld. "Juist op scholen waarop veel kinderen uit onze doelgroep zitten, kan het leiden tot verschraling van hun aanbod, als deze scholen geen extra steun krijgen vanuit het Rijk."

Dan zou het inderdaad zo kunnen zijn dat kinderen van deze scholen niet naar het museum kunnen of zelfs niet mee op schoolreis. "Dat zou schrijnend zijn. Een schoolreis is een hoogtepunt, dat gun je ieder kind. Als je niet mee geweest bent, kun je ook niet meepraten."

Gelukkig ziet Van den Biggelaar ook veel mooie voorbeelden voorbijkomen. "Het grootste deel van de scholen volgt de wet én blijft activiteiten organiseren. We zien scholen die andere ouders vragen of ze wat meer kunnen missen. Er zijn ook scholen die een fonds zijn begonnen voor activiteiten. Misschien dat gemeenten hier ook nog een rol in kunnen gaan spelen."