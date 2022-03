Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Onze kinderen reageren regelmatig heel emotioneel. Wat accepteer ik wel, en wat niet?

Een moeder krijgt zowat grijze haren van het taalgebruik van haar tieners en bijbehorende emotionele uitbarstingen. "Het gaat er met regelmaat heftig aan toe. Van 'ik ga dood' of 'ik zit in een depressie' tot heel lelijke woorden. Ik weet dat het bij hun leeftijd hoort, maar wat accepteer ik wel en wat niet?

Annelies Koops, opvoedadviseur en moeder van zes kinderen. grinnikt bij de vraag. "Heel herkenbaar. Pubers hebben geen rem. Wat ze denken, zeggen ze ook meteen. Hun emoties daarentegen zijn wel ontwikkeld."

Stop dat bij elkaar in een brein waarin het nog een behoorlijke chaos is, en de uitbarsting is een feit. Koops weet uit ervaring hoe zo'n uitbarsting eruit kan zien. "Schreeuwen, met spullen gooien, schoppen, uitschelden. Het gebeurt ook bij ons allemaal. En het ligt nooit aan hen, hè. Tieners zijn namelijk nog heel egocentrisch. Zelfs als ze uit school de tandarts vergeten, ligt het nog steeds aan jou als ouder: want jij hebt niet even gebeld om ze eraan te herinneren."

En dan? "Dan heb je weinig aan allerlei theorieën die je vertellen hoe je het moet aanpakken. De praktijk is en blijft ingewikkeld. Daarbij helpt de tijd waarin we leven ook niet mee. Op sociale media lijkt het erop dat een ander nooit gedoe heeft. Daar klopt niets van; als je met andere ouders praat, ontdek je al snel dat vrijwel iedereen met tieners dit gedrag herkent, én ingewikkeld vindt."

"En daar begint het wat mij betreft ook voor deze moeder: met relativeren. Ga erover in gesprek met andere opvoeders, vraag hoe zij ermee omgaan."

Afstand nemen, soms letterlijk

Het tweede advies dat Koops geeft: probeer niet direct te reageren op wat je hoort en ziet. Neem liever afstand, soms letterlijk, en probeer te ontdekken wat er gebeurt en welke reactie daarbij past. "Vaak helpt het afstand nemen ook om zelf rustig te blijven. Zoals ik al zei, hebben pubers geen rem. Die rem ben jij. Dat lukt veel beter als je bedachtzaam kunt reageren."

Dat betekent volgens Koops niet dat je het allemaal maar laat gebeuren. "Lelijke taal, uitschelden, dingen door de kamer gooien, we komen er bij ons thuis altijd op terug. Maar wel als de rust is weergekeerd, zodat er ruimte is voor gesprek en je als ouder kunt ontdekken wat de reden van de uitbarsting is geweest."

Vaak is die er niet, weet Koops. "Tieners zijn er heel goed in om hun emoties in te zetten om iets voor elkaar te krijgen. Laat zulke uitbarstingen gerust van je afglijden. Ze zijn vooral het probleem van je tiener."

Excuses of een nieuwe vaas

Soms is er wel degelijk iets aan de hand. Stress om huiswerk. Vervelende gesprekken in de vriendenapp. "Maar ook het gebrek aan een uitlaatklep werkt emotioneel gedrag in de hand. Tieners moeten hun energie kwijt kunnen én hebben tijd en aandacht nodig om hun verhaal te vertellen. Dat kanaliseert hun emoties."

“Reageer ad rem of met een grap. Grote kans dat die boze snauw verandert in een flinke grijns.” Annelies Koops, opvoedadviseur

Geef je kind ruimte om boos te zijn, adviseert de moeder van zes. "Maar wees ook duidelijk over de grenzen. Anderen pijn doen, dingen kapot maken, grove scheldwoorden: dan is het meteen klaar. Dan mag je excuses verwachten, of een nieuwe vaas. We hebben weleens een maand zakgeld ingehouden omdat een van de kinderen niet kon betalen wat het kapotgemaakt had. Ze moeten leren dat wat je veroorzaakt ook consequenties heeft."

Lusteloos en gebrek aan contact? Trek aan de bel

En de depressies of bijna-doodervaringen waar de moeder over spreekt? "Het hoort erbij", weet Koops. "Maar neem het wel serieus. Luister naar het verhaal van je kind, vraag door. Zo ontdek je of er echt iets aan de hand is."

Lusteloosheid, gebrek aan contact en initiatief zijn alarmbellen. "Maar meestal is de depressie voor een tiener een manier om te zeggen dat het zich nog een keer wil kunnen omdraaien in bed. Neem het luchtig. Reageer ad rem of met een grap. Grote kans dat die boze snauw verandert in een flinke grijns."