Raambezoek schopte het bijna tot Woord van het Jaar 2020 en de buiken van zwangeren werden in 2021 door maar weinig mensen gezien. Coronababy's bleven langer in de buik én werden langer met de borst gevoed. Gooien we die coronamaatregelen in de geboortezorg overboord of pakten ze eigenlijk wel goed uit?

De hele wereld veranderde tijdens de pandemie, en zo ook de zorg voor zwangeren. Beeldbellen werd ingezet, mondkapjes moesten op, partners waren niet welkom bij de echo's en in het geval van een coronabesmetting zelfs niet bij de bevalling.

Bij de overdracht naar een ziekenhuisbevalling kon de verloskundige niet mee naar de verloskamer, en door uitval van personeel moesten veel zwangeren uitwijken naar een ziekenhuis verder weg. Ook kraamzorg veranderde: bezoek bleef buiten en de kraamverzorgende draagt nog altijd een mondmasker tijdens de zorgmomenten.

Minder prematuren, meer moedermelk

Een paar positieve kanten aan deze maatregelen zijn inmiddels gemeten. Er zijn in Nederland significant minder baby's te vroeg ter wereld gekomen, blijkt uit een analyse van het Erasmus MC in samenwerking met het RIVM. Ook gaven vrouwen meer en langer borstvoeding in coronatijd, meldt het Voedingscentrum. Ze kregen meer begeleiding en er was meer rust om het vol te houden dankzij het thuiswerken.

Maar blijven de maatregelen? "Heel erg weinig was fijn in deze periode voor zwangeren", zegt Nalonya van der Laan, verloskundige en lid van werkgroep corona bij KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

“Ze konden hun dikke buik alleen via een schermpje laten zien.” Nalonya van der Laan, verloskundige

"We hebben in deze periode extra bevestigd gekregen wat we al wisten: de waarde van menselijke verbindingen in dit vak, het belang van nabijheid en het belang van goede, persoonlijke communicatie." Alle adviezen die ontstaan zijn in de coronaperiode hebben een grote mate van aanpassing gevraagd van zwangeren en verloskundigen, zegt Van der Laan.

Even kletsen is waardevol

"Zeker de eerste periode vanaf maart 2020, waarin we zwangeren minder vaak zagen, ook in de kraamperiode, heeft het gebruik van videobellen gestimuleerd", vertelt Van der Laan.

"Omdat verloskundigen hier nu meer bedreven in zijn, zullen zij dat makkelijker inzetten als de zwangere dit graag wil bij controles waarbij fysieke handelingen, zoals het maken van een echo of bloeddrukmeting, niet noodzakelijk zijn. De coronaperiode heeft ons geleerd flexibel te zijn en extra goed te luisteren. Dit leidt tot meer zorg op maat."

Maar juist die persoonlijke gesprekken, waarbij je nog even blijft hangen voor een kletspraatje, zijn volgens de verloskundige waardevol. "Dan worden de vragen gesteld waar je omheen draait, en die je eigenlijk niet durfde te vragen. Hoe zakelijker de communicatie, hoe minder die gewaardeerd wordt."

'Eenzaam en alleen, zo wordt zwangerschap beschreven'

Zwanger zijn in coronatijd was voor veel vrouwen vooral erg eenzaam, zegt Van der Laan. "Ze hebben zichzelf moeten beschermen, bleven veel thuis en konden hun dikke buik alleen via een schermpje laten zien. Eenzaam en alleen, zo beschrijven veel vrouwen deze periode."

“De verloskundigen mochten niet richting de verloskamers in het ziekenhuis, terwijl dat juist zo'n belangrijk moment is.” Nalonya van der Laan, verloskundige

Dat zeggen ook de respondenten van een peiling van Ouders van Nu onder 4.500 vrouwen. De negatieve gevolgen die worden genoemd: de partner die niet mee mag naar de echo, geen babyshower en niet je buik kunnen showen. Van der Laan: "Vrouwen met meerdere kinderen konden in die eerste lockdown ook lastig om hulp vragen, terwijl ze die wel nodig hadden."

Naast eenzaamheid was er angst: negen van de tien ondervraagde vrouwen in de peiling van Ouders van Nu waren bang een besmetting op te lopen. Zeven op de tien zwangere vrouwen hebben zich negen maanden lang in meerdere of mindere mate afgezonderd.

Koude overdracht bij de voordeur

Maatregelen die echt niet goed zijn geweest waren er ook, weet Van der Laan. "De verloskundigen mochten niet richting de verloskamers in het ziekenhuis, terwijl dat juist zo'n belangrijk moment is. Er zit een knip in het systeem als we de zorg moeten overdragen en als dat op zo'n koude, eenzame manier moet is dat heel naar."

"We wisten dat die warme overdracht belangrijk is, maar weten is anders dan het echt zien. We hebben als werkgroep fel geageerd tegen deze maatregel, maar in die tijd was het ook logisch: we wilden zo min mogelijk contactmomenten. Het was een confrontatie met hoe belangrijk dat onderdeel is."

'Mondhoeken werden gemist'

Dan waren er nog de mondkapjes: niet bevorderlijk voor goede communicatie. Van der Laan: "Zeker als iemand geen Nederlands spreekt. Je probeert expressiever te zijn met de ogen, maar uiteindelijk mis je de mondhoeken. De zorg wordt er onpersoonlijker van."

Minder kraambezoek was voor de een een zegen, maar voor veel vrouwen opnieuw eenzaam. Bij voorkeur is er nu nog steeds geen kraamvisite wanneer de kraamverzorgende aanwezig is. Wil het gezin toch kraamvisite ontvangen, dan is het dringende advies om maximaal twee personen per dag aan te houden, laat de NBvK (Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg) weten.

Angela (36) vertelt in het Ouders van Nu-onderzoek: "Ik beviel van mijn tweede kind in het begin van de coronacrisis en doordat er geen kraambezoek mocht komen, heb ik een heel rustige kraamtijd gehad. Achteraf was ik daar blij mee. Zo konden we genieten van ons gezinnetje."

En toch: familie is meer dan alleen baby en twee ouders, zegt Van der Laan. "Je baby is onderdeel van een groter geheel, en vrouwen willen graag hun baby laten zien en anderen ook laten kennismaken. Of raambezoek een blijvertje is? Dat zal ik nooit roepen. Ik denk dat we gewoontedieren zijn en zodra het kan, teruggaan naar wat normaal was."