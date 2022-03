Wat is het beste babymatras? En welk heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een babymatras moet naast comfortabel vooral veilig zijn. Bij veel matrassen staat op de verpakking dat ze aan de Europese veiligheidsnorm voldoen. Maar niet alle matrassen zijn even veilig, blijkt uit de test.

De Consumentenbond test babymatrassen uitvoerig op veiligheid. Daarnaast wordt gekeken naar onder meer lichaamsondersteuning, vocht- en luchtdoorlating en levensduur. Er zijn in totaal 39 babymatassen getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

IKEA doet het goed in de test. Een babymatras van IKEA komt als Beste uit de Test en een ander matras van ditzelfde merk is de Beste Koop.

Beste uit de Test: IKEA HIMLAVALV 3D

Dit matras van IKEA is al wat langer op de markt, maar verslaat nog steeds de concurrentie. Het slaagt voor alle veiligheidstests. Sterker nog, het scoort op geen enkel testoordeel een onvoldoende.

Het matras is 120 bij 60 centimeter groot en 10 centimeter dik. Het is niet goedkoop, maar je krijgt er wel een uitstekend matras voor terug.

De lichaamsondersteuning is goed, zowel voor een baby als voor een peuter. Ook de vochtventilatie is goed, waardoor ongelukjes snel opdrogen en er geen vocht in het matras blijft zitten.

Het matras is een zogenaamd 'koel' matras. Het laat namelijk erg veel lucht door. Daardoor heb je minder snel kans op oververhitting en kan je baby goed de lichaamswarmte kwijt. Maar voor pasgeboren baby's kan het net iets te koud zijn. Dat los je gemakkelijk op door tijdelijk enkele katoenen handdoeken onder het hoeslaken te leggen. Overleg eventueel met je kraamhulp.

De tijk haal je er makkelijk van af en mag je op 60 graden wassen. Handig, want zo krijgen schimmels en stofmijt geen kans. Het terugplaatsen van de tijk is wel een lastig klusje.

Beste Koop: IKEA PELLEPLUTT

Ook dit matras van IKEA is al wat langer verkrijgbaar. Op het gebied van prijs-kwaliteit staat dit matras nog steeds bovenaan.

Het matras is 120 bij 60 centimeter groot. Het is met 6 centimeter dikte een stuk dunner dan de Beste uit de Test. Desondanks slaagt het voor alle veiligheidstests.

Wel lever je ten opzichte van de Beste uit de Test wat in op lichaamsondersteuning, luchtdoorlating en vochtventilatie. De lichaamsondersteuning is voor baby's net op het randje. Voor peuters is de ondersteuning gewoon goed.

Het matras laat minder lucht door dan de Beste uit de Test, maar wel voldoende. De vochtventilatie is wat minder goed. Vocht wordt sneller vastgehouden in het matras. Dat los je op door het matras goed te luchten door het rechtop in het ledikant te zetten.

De tijk is gemakkelijk van het matras af te halen en weer terug te plaatsten. Je mag de tijk wassen op 60 graden.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.