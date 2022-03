Sommige kinderen gaan 's avonds zonder problemen naar bed, maar je hebt ook kroost dat zich wat moeilijker naar dromenland laat sturen. Wat is de ideale bedtijd voor kinderen vanaf vier jaar? Nu.nl vraagt het drie slaapexperts.

In Nederland denken ouders vaak dat hun kinderen op een bepaalde tijd in bed moeten liggen en dat is onzin, zegt kinderneuroloog en somnoloog Sigrid Pillen. Een kind van tussen de vier en tien jaar heeft gemiddeld tien tot dertien uur slaap per dag nodig. Voor de meeste kinderen ligt de ideale bedtijd dus ergens tussen 18.30 uur en 21.30 uur. Welke tijd het beste is voor jouw kind, is afhankelijk van meerdere factoren.

"De ideale bedtijd wordt bepaald door de slaapbehoefte van het kind", legt kinderarts en somnoloog Nicole Wolters uit. "Het ene kind kan het met acht uur slaap af en de ander heeft twaalf uur nodig. Hoe jonger de kinderen, hoe groter de variatie in slaapbehoefte. Zo kan het voorkomen dat een ouder kind meer slaap nodig heeft dan een jonger broertje of zusje."

De biologische klok van een kind is volgens Wolters ook belangrijk om de ideale bedtijd te bepalen. "Een kind dat tot 8.00 uur in bed blijft liggen, zal later naar bed gaan dan een kind dat vroeg wakker is. De interne klok van een kind wordt ingesteld door daglicht en vaste ritmes en gewoontes. Samen met je kind gezonde slaapgewoontes ontwikkelen is belangrijk om slaapproblemen te voorkomen."

Pillen: "Afschakelen is voor alle kinderen belangrijk. Om goed te kunnen slapen heb je niet alleen slaap nodig, maar ook rust in je hoofd en lijf. Niet ieder kind wordt rustig van op de bank zitten, sommige kinderen kunnen beter nog even buitenspelen."

Slaapcoach Anneke Wijngaarden adviseert ouders om niet structureel af te wijken van de bedtijd. "Je moet de interne klok van kinderen niet in de war brengen. Ook zijn bedtijdrituelen belangrijk, dit zijn signalen die je kind vertellen: we gaan zo slapen. Je doet kinderen geen plezier door ze op het verkeerde moment naar bed te laten gaan. Ze gaan dan piekeren, zien monsters en willen nog zes keer water drinken."

Slapen moet je leren

Hoe kun je als ouder de ideale bedtijd voor je kind ontdekken? Een goede graadmeter: hoe je kind 's ochtends wakker wordt. Als het moeite kost een kind wakker te maken, is het meestal niet uitgeslapen, zegt Pillen. Zij adviseert ouders de slaap te monitoren in de vakantie. "Als er geen wekker gaat, ontdek je hoeveel slaap je kind nodig heeft."

“Nederlandse ouders willen het liefst dat hun kinderen direct in slaap vallen en de hele nacht doorslapen.” Sigrid Pillen, somnoloog

"Goed slapen is voor kinderen net zo belangrijk als goede voeding", stelt de kinderneuroloog. "Slapen moet je leren, het is onderdeel van je ontwikkeling. Nederlandse ouders willen het liefst dat hun kinderen direct in slaap vallen en de hele nacht doorslapen: twee dogma's die in mijn ogen niet kloppen."

"Ten eerste werkt het niet zo dat ieder mens direct als een blok in slaap valt, dus vertel je kind dat hij gaat rusten en dat het even kan duren voordat hij slaapt. Je verlaagt hiermee de druk om te moeten slapen. Leer je kind ook dat een paar keer 's nachts wakker worden volledig normaal is."

Ritme en regelmaat belangrijk voor goede nachtrust

Slaapcoach Wijngaarden ziet in haar praktijk grote verschillen in bedtijden. "Andere culturen hebben andere gewoontes. Heel laat eten en lang natafelen is in sommige culturen gebruikelijk. Als de interne klok van je kind hierop is ingesteld, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Ritme en regelmaat zijn belangrijk voor een goede nachtrust. Een kind komt pas in de problemen als hij structureel minder uren slaapt dan zijn slaapbehoefte is."

In landen als Spanje gaan kinderen over het algemeen pas tegen middernacht naar bed, maar daar houden kinderen 's middags een lange siësta. Ook is het langer licht en starten ze 's ochtends later op. Allemaal factoren die zorgen voor een ander ritme, regelmaat en interne klok.

Volgens Pillen leggen Nederlanders wereldwijd gezien hun kinderen het vroegst op bed. "Voel je als ouder niet schuldig als je kind later dan 19.00 uur gaat slapen. Dat je kind lekker slaapt en 's ochtends goed uit bed komt: dat is belangrijk."