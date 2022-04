Van Wickie de Viking tot Pokémon, sommige kinderprogramma's blijven jaren bestaan. Maar wat maakt een goed kinderprogramma, en waarom lijken sommige van die programma's het eeuwige leven te hebben?

Het geheim van een goed kinderprogramma? Dat is volgens dr. Peter Nikken, hoogleraar mediaopvoeding bij de Erasmus Universiteit en specialist jeugd en media bij het Nederlands Jeugdinstituut, niet erg ingewikkeld: "Ken je publiek." Van peuters tot kleuters en ouder, jouw kijkers bepalen hoe spannend je het mag maken. "Maar kinderen vinden het ook belangrijk dat het verhaal volgens een bepaald stramien verteld wordt. Er moet een duidelijke structuur zijn, zodat je weet hoe het afloopt en welke kant het opgaat." Een beetje voorspelbaarheid kan dus geen kwaad, zolang het onderwerp maar aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Lang leven

Een goed inzicht in de belevingswereld van kinderen kan je programma ook aardig lang in leven houden. "Er zijn bepaalde thema's die herkenbaar blijven", legt Juliëtte van Paridon uit. Als programmamaker bij Zapp! en VPRO Jeugd was zij onder andere betrokken bij De Dokter Corrie Show en Moonriders. "Denk aan verdriet, geluk en andere emoties. Die zijn na tien jaar nog steeds herkenbaar."

“Verdriet, geluk en andere emoties zijn ook na tien jaar nog steeds herkenbaar.” Juliëtte van Paridon

Kinderprogramma's met een lange adem komen in twee soorten. Aan de ene kant zijn er de programma's die een universele snaar raken en daardoor nog jaren herhaald kunnen worden. Aan de andere kant staan programma's die jarenlang nieuwe afleveringen opleveren. "Taarten van Abel gaat al meer dan twintig jaar mee, omdat het een programma is dat de doelgroep slim op de voorgrond plaatst. Het gaat om het concept en niet om bijvoorbeeld de presentator." En Taarten van Abel komt niet eens in de buurt van het langstlopende kinderprogramma van Nederland - Het Klokhuis gaat dit jaar zijn 33e seizoen in, en Het Jeugdjournaal werd vorig jaar veertig.

Willen de ouders meekijken?

"Het is belangrijk programma's te maken die ook leuk zijn voor de ouders", benadrukt Van Paridon. "Het is niet erg als er terloops humor is die de kinderen niet helemaal begrijpen, maar de ouders wel. En een goed programma is gewoon een goed programma, onafhankelijk van de leeftijdsgroep."

En de ouders verleiden mee te kijken is volgens Nikken niet alleen belangrijk voor het programma, maar ook voor de kinderen zelf. "Onderzoek toont dat het enorm belangrijk is dat ouders meekijken naar het scherm. De aanwezigheid van ouders maakt dat kinderen beter opletten en informatie beter opnemen. En als de ouders ook uitleg en commentaar kunnen geven, pikken kinderen ook het voorbeeldgedrag van hun ouders op." Nikken wijst naar Disney: "Een klassieker als Sneeuwwitje kun je om de zoveel tijd opnieuw uitgeven en is bekend bij de ouders. Voor hen is het nostalgie, waardoor je de film eerder met het hele gezin wilt kijken." Zo ligt de waarde van een kinderprogramma niet alleen in het programma zelf, maar ook in de context waarin het bekeken wordt.

Eng is niet erg

"Kinderen vinden spanning belangrijk", legt Nikken uit, "maar het moet niet te ver gaan. Zelfs kinderen in de bovenbouw, die weten dat het niet echt is, kunnen wakker liggen van zaken waarvan ze zich kunnen voorstellen dat ze echt kunnen gebeuren."

Maar is die angst erg? "Kinderen mogen best griezelen, maar dat kinderen hard worden van gruwel is absoluut niet waar. Eerder het tegenovergestelde; iets dat te ver gaat, maakt kinderen juist angstiger." Horror mag dus, zolang het maar niet de grens van het kind overgaat. "Waar die grens ligt kun je het beste ontdekken door er met je kind over te praten. Kijk naar hun reactie en je ziet of het teveel is."

Van Kindernet naar YouTube

Waar je vroeger aan Kindernet en Villa Achterwerk gebonden was, kun je nu met je telefoon bijna elk programma op ieder moment vinden. "Die verandering is een worsteling", geeft Van Paridon toe. "Als programmamaker is het belangrijk om met langlopende titels te komen, want veel programma's worden on demand gekeken. Daar kijken mensen wat ze al kennen, waardoor het moeilijker is om te experimenteren of nieuwe dingen uit te proberen."

Toch is ze niet pessimistisch over de toekomst: "YouTube is geen concurrentie, maar een extra platform waar Zapp het goed op doet."

En tussen dat enorme aanbod op internet zijn ook genoeg oudere programma's die op deze manier een tweede leven krijgen. Nikken: "Er is ontzettend veel aanbod, maar sommige kinderprogramma's hebben eeuwigheidswaarde. Ze zijn vakwerk en sluiten aan op wat kinderen belangrijk vinden en ervaren. Wees dus niet te verbaasd wanneer jouw kind opeens jouw jeugdsentiment opzoekt online, want sommige kinderseries hebben de eeuwige jeugd.