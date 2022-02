Wat is het beste peuter-/kinderstoeltje met Isofix-bevestiging? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Voor kinderen tot 135 centimeter lang is in Nederland een autostoeltje verplicht. Autostoeltjes zijn er in verschillende maten. Er zijn babystoeltjes, peuterstoeltjes en kinderstoeltjes. Maar je hebt ook stoeltjes die voor meerdere leeftijdsfases geschikt zijn. Daarnaast kun je kiezen uit stoeltjes met gordelbevestiging of met Isofix-bevestiging.

De Consumentenbond test autostoeltjes in verschillende soorten en maten op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 181 verschillende stoeltjes getest die op dit moment online verkrijgbaar zijn.

De categorie peuter-/kinderstoeltjes zijn voor kinderen van ongeveer negen maanden tot twaalf jaar. Dat is zo'n 9 tot 36 kilo of tussen de 60 en 135 centimeter lang. Maar de precieze maten verschillen per stoeltje.

Bij de 22 geteste stoeltjes binnen deze categorie is een stoeltje van Cybex de Beste uit de Test. Dit stoeltje is tegelijk ook de Beste Koop vanwege de gunstige prijs. Een goed en nog iets goedkoper alternatief is een model van Joie.

Dit stoeltje van Cybex is niet goedkoop, maar scoort goed. Het stoeltje is voor kinderen vanaf vijftien maanden. Je kunt hem blijven gebruiken tot je kind zonder stoeltje in de auto mag. Kinderen tot zo'n 100 centimeter lang zet je vast met een vangtafel. Zodra je kind langer wordt, zet je je kind vast met de driepuntsgordel van de auto.

Het stoeltje is niet zwaar en zet je eenvoudig vast in de auto met de Isofix-bevestiging. De bescherming is goed en het stoeltje is comfortabel voor je kind. De hoes van het stoeltje kan in de wasmachine.

De vangtafel kan een nadeel zijn. Niet alle kinderen vinden dat prettig. Ook is het stoeltje wat groot en kost het dus aardig wat ruimte in de auto.

De Joie Trillo Shield is een stuk goedkoper dan de Cybex. En met een 7,1 scoort deze niet veel lager. Het stoeltje heeft dus een prima prijs-kwaliteitverhouding. Beste Koop is het officieel niet, omdat het stoeltje daarvoor goedgekeurd moet zijn volgens de nieuwste Europese veiligheidsnorm. Dat is dit stoeltje niet. Maar de veiligheid is door de Consumentenbond net zo grondig getest als bij andere stoeltjes.

Net als bij de Cybex werkt het vastzetten eerst met een vangtafel. Als je kind lang genoeg is kun je de vangtafel weglaten en werkt het vastzetten alleen met de autogordel.

Volgens de fabrikant kunnen kinderen vanaf ongeveer tien maanden al in dit stoeltje. Maar het beste is om de eerste vijftien maanden een stoeltje te gebruiken waarbij je kind andersom zit, kijkend tegen de rijrichting in.

Je zet het stoeltje eenvoudig vast met de Isofix-bevestiging. Het stoeltje biedt goede bescherming en het comfort voor je kind is goed. De hoes kan in de wasmachine.

Net als bij de Cybex kan de vangtafel een nadeel zijn, omdat niet alle kinderen dat prettig vinden. Het stoeltje neemt ook aardig wat ruimte in de auto in beslag.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.