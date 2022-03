Een holistisch verloskundige: hoe begeleidt zij jouw zwangerschap en waarin verschilt dat van een reguliere vroedvrouw? Doula Paulina Glapinski-Zoethout en holistisch verloskundige Daphne van der Putten vertellen. "Alle zorg die een doula biedt, bieden wij ook. Inclusief alle post-partumzorg, zoals belly binding, massages of een yoni steam."

Na lange tijd klinisch verloskundige te zijn geweest, is Daphne van der Putten nu holistisch verloskundige bij Dana Centrum. "Wat ik miste, was aandacht voor de beleving van de vrouw rondom het zwangerschapsproces, medische controles en de bevalling. Naast het medische gedeelte tijdens de zwangerschap is er in de holistische verloskunde evenveel aandacht voor de emotionele beleving."

Dat betekent dat holistische vroedvrouwen tijdens de consulten verder vragen om duidelijk te krijgen hoe emotionele lagen de zwangerschap en bevalling beïnvloeden.

"Onze consulten zijn een uur lang, ten opzichte van reguliere consulten die een kwartier tot half uur duren. In deze tijd kijken we waar blokkades voor een vlotte zwangerschap en bevalling liggen, en gaan we echt de diepte in", aldus de vroedvrouw.

Een ander kenmerk is dat de holistisch verloskundige continuïteit van zorg biedt. Dat houdt in dat je door twee verloskundigen wordt begeleid en dat sowieso een van hen bij je bevalling is. "Ook als het een ziekenhuisbevalling wordt, blijft ze bij je als je steun en toeverlaat."

Ook een beetje doula

Dat klinkt misschien een beetje als een doula en verloskundige in één. En dat is het eigenlijk ook, volgens Van der Putten. "Alle zorg die een doula biedt, bieden wij ook. Inclusief alle post-partumzorg, zoals belly binding, massages of een yoni steam." Doula Paulina Glapinski-Zoethout ziet dat ook: "Ik denk dat het grootste punt van overlap ligt bij het maatwerk dat we leveren aan de vrouw."

"Zelf heb ik meerdere keren met een holistisch verloskundige samengewerkt en elke keer vulde dat zich mooi aan. Je bent samen echt een team en zo is één blik vaak al genoeg voor zwangere en partner. Dat is echt heel anders dan wanneer je een zorgverlener voor het eerst ontmoet tijdens je bevalling", zegt Glapinski.

“Holistisch verloskundigen proberen meer te doen voor de aanstaande ouders, omdat niet iedere ouder in dezelfde schoenmaat past.” Jolande Brom, holistisch verloskundige

Spanningen, trauma's en bekkenbodem

Met spanningen, stress, en trauma's uit het (verre) verleden van de zwangere houdt de holistische verloskundige allemaal rekening. Is een vrouw bijvoorbeeld in het verleden seksueel misbruikt, dan kan het zijn dat haar bekkenbodem daardoor op slot gaat. "Voor die spanningspatronen heb ik Integral Pelvic Therapy (IPT) ontwikkeld. Door middel van uitwendige en soms inwendige massages kunnen we die spanning losmaken."

Met een bekkenbodem die op slot zit en mogelijk inwendig onderzoek tijdens het bevallen kan er een hoop in de weg zitten voor een vlotte bevalling. "Ik ga tijdens inwendig onderzoek altijd uit van het embodied consent van de vrouw. Dat betekent dat ze niet alleen met woorden zegt dat ze akkoord is met het onderzoek, maar dat ze ook lichamelijk voldoende kan ontspannen. Daarna pas doe ik wat ik moet doen. Zo voorkomen we dat zo'n onderzoek voor trauma zorgt en dat de bevalling vastloopt", aldus Van der Putten.

Holistisch verloskundigen houden inderdaad rekening met álle aspecten in het leven van de zwangere, zegt ook Jolande Brom, die dertig jaar als verloskundige heeft gewerkt en de laatste jaren als holistisch verloskundige.

"In het holisme kijken we verder dan de 'gewone ' vroedvrouw. Holistisch verloskundigen proberen meer te doen voor de aanstaande ouders, omdat niet iedere ouder in dezelfde schoenmaat past."

Holistisch is niet antimedisch

Is holisme zweverig? Van Der Putten wil graag meegeven dat holistisch niet antimedisch betekent. "Integendeel. Mijn missie is om de alternatieve geneeskunde te verbinden met de medische wereld. Wij hebben dan ook goede relaties met gynaecologen, en krijgen vaak doorverwijzingen van hen en bekkenbodemtherapeuten. We werken fysiologisch als het kan en medisch als het moet."

De kosten? Doordat Van Der Putten meer tijd doorbrengt met iedere zwangere heeft ze ruimte voor zes of zeven zwangeren per twee verloskundigen per maand (ten opzichte van tien zwangeren per verloskundige per maand in de reguliere zorg).

"Daardoor vragen wij een eigen bijdrage om deze extra zorg haalbaar te maken. Dat is noodzakelijk maar ook jammer, want het zou mooi zijn als wij voor alle inkomens toegankelijk zouden zijn. Hopelijk zullen dan ook steeds meer zorgverzekeraars onze zorg vergoeden", concludeert Van Der Putten.