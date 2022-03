Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: ik heb flinke ruzie gehad met mijn kind. Hoe maak ik het achteraf weer goed?

Af en toe een conflict met je kind is absoluut normaal en hoort erbij, zegt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve. "Het kan gebeuren dat je daarbij soms uit je slof schiet, waarna je daar altijd op terug moet komen. Maar als je wel heel erg vaak voelt dat je iets goed moet maken, dan kun je beter al iets doen in de aanloop naar de ruzie."

Dat vindt ook opvoedkundige Karla Mooy. Het is het beste om niet in een situatie verzeild te raken waarin je überhaupt iets hebt om bij te leggen met je kind. "Tegen een kind tekeergaan kan namelijk veel impact hebben. Dat is heel anders dan ruzie maken met een gelijkgestemde volwassene. Maar we zijn allemaal mensen en het kan gebeuren. Dan moet je wel die verantwoordelijkheid dragen en je excuus kunnen aanbieden aan je kind."

"Begin alsjeblieft pas met het bijleggen als iedereen is gekalmeerd", zegt Neve. "In een oververhitte toestand heeft dat geen zin, dan kun je het niet vanuit rust goedmaken. Anders zit het kind nog te veel in zijn emotie en komt je boodschap niet aan. Er dagen later nog op terugkomen is echter ook weer niet de bedoeling."

Evalueer je eigen aandeel

Hoe moet je het dan aanpakken? Als je boos wordt omdat je kind iets stouts of lelijks doet, moet je eerst de verantwoording dragen voor jouw boosheid en explosie vóórdat je iets van het gedrag van je kind zegt. "Jouw oververhitte reactie zou namelijk los moeten staan van wat je kind fout deed. Kinderen moeten nog leren zichzelf te bedwingen en gedragen, maar wij als volwassenen zouden dat moeten kunnen. Kinderen doen nu eenmaal soms stoute dingen, maar dat geeft ouders niet het recht om ook tekeer te gaan", aldus Mooy.

Begin dus met het evalueren van je eigen aandeel in de ruzie. Geef aan dat je reactie fout was en dat het niet de bedoeling was. "Dat je er spijt van hebt en je kind niet wilde kwetsen, en dat jij je als ouder zou moeten bedwingen. Vraag vooral ook hoe je kind zich voelt, of het geschrokken is. En vertel dat je je de volgende keer zal bedwingen", zegt Neve.

“Niet eerst je excuses aanbieden en dan alsnog je explosie rechtvaardigen door je kinds gedrag.” Karla Mooy, opvoedkundige

Kom beloftes ook echt na

Maar als je zegt dat je je de volgende keer zal bedwingen, probeer dat dan ook echt te doen. Het heeft namelijk geen zin om keer op keer je excuses aan te bieden en dan weer explosief te reageren. Dan zijn die conflicten alsnog schadelijk en geef je het verkeerde voorbeeld aan je kind. Daarnaast kan je kind angsten gaan ontwikkelen voor jouw reacties als dit vaak gebeurt, zegt Neve.

Nadat jij je excuses hebt aangeboden, mag je het best nog eens over het gedrag van je kind hebben. "Niet eerst je excuses aanbieden en dan alsnog je explosie rechtvaardigen door je kinds gedrag", aldus Mooy. Neve voegt toe om daarna samen te bespreken waarom het gedrag van je kind fout was en hoe jullie hier samen aan kunnen werken. Je mag daarbij ook best vermelden dat dit menselijke leermomenten zijn voor jullie allebei.

'Sorry' is niet voldoende na fysieke straf

Als je écht kwetsende dingen hebt gezegd in een boze bui of je kind zelfs fysiek hebt gestraft, is alleen "sorry voor de ruzie" niet voldoende. Maak je kind dan echt duidelijk dat je van hem houdt en dat jouw gedrag echt niet door de beugel kan. Vraag en kijk ook goed hoe je kind zich door jouw reactie voelt, adviseert Mooy.

"Boos worden en ontploffen is inderdaad iets anders dan je kind echt afkeuren door kwetsende dingen te zeggen. Hiermee kan je je kind enorm kwetsen, wat weer zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen kan aantasten als het te vaak gebeurt", voegt Neve toe.

Je kind corrigeren hoeft natuurlijk niet explosief en boos te gebeuren. "Stap dus op tijd uit de situatie als je merkt dat het te veel wordt. Denk na over waarom je precies zo getriggerd raakt door het gedrag van je kind en bedenk welke reactie gepast is zonder te ontploffen. Wanneer je gecontroleerd kunt reageren als je kind iets fout doet, hoef jij daarna uiteraard geen excuses aan te bieden en kan je je kind na het conflict wel gelijk aanspreken op zijn gedrag", stelt Neve.