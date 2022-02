Foliumzuur is broodnodig voor iedereen die zwanger wil worden of sinds kort in verwachting is. Veel van die vrouwen slikken de vitamine al, maar uit onderzoek van kenniscentrum Moeders van Morgen (pdf) blijkt dat één op de drie zwangere vrouwen het voedingssupplement niet op de juiste manier gebruikt.

Foliumzuur zit net als andere vitamines in etenswaren, zoals groene groenten, volkorenproducten, brood, vlees en zuivel. Bij een gezond voedingspatroon krijg je dus voldoende foliumzuur (vitamine B11) binnen. Maar als je zwanger bent, heb je net wat extra hulp nodig.

Je lichaam kan zelf geen foliumzuur aanmaken en in eten zit te weinig voor een zwangere vrouw, tenzij je ruim een kilo bruine bonen of een halve kilo spruiten per dag wil eten. Als je zwanger bent, heb je namelijk 0,4 milligram foliumzuur nodig voor de ontwikkeling van je baby.

Foliumzuur is goed voor de vorming van het zenuwstelsel, oftewel de hersenen en de ruggenmerg, waarvan de basis (neurale buis) al op de eerste dag na de bevruchting wordt aangelegd. Ook verkleint foliumzuur de kans op geboorteafwijkingen als een open ruggetje en is het risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, een hazenlip of open gehemelte kleiner.

Het is niet zo dat foliumzuur alle bovenstaande geboorteafwijkingen met zekerheid voorkomt. "De kans blijft bestaan dat je baby een open ruggetje krijgt, maar het is wetenschappelijk bewezen dat foliumzuur deze kans flink verkleint", zegt Iris Groenenberg, voedings- en gezondheidsexpert bij het Voedingscentrum. "Daarbij moet gezegd worden dat baby's van moeders die geen foliumzuur slikken ook vaak gezond ter wereld komen. Het is echt ter preventie."

Mannen die foliumzuur slikken vermeerderen daarmee hun zaadproductie. Stellen die zwanger proberen te worden doen er dus verstandig aan beide foliumzuur te slikken. Lees het onderzoek op Ouders van Nu.

92 procent van de vrouwen begint te laat met foliumzuur

Uit onderzoek van Moeders van Morgen, onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb, blijkt dat 1,5 procent van de zwangere vrouwen geen foliumzuur slikt. Dat was vóór 2014 nog 5,3 procent. "Sinds 2008 zijn er verschillende projecten geweest om het foliumzuurgebruik te verbeteren. Mogelijk heeft dit bijgedragen aan de daling in het percentage", vertelt Agnes Kant, directeur van Lareb.

Tot de 1,5 procent behoren met name vrouwen onder de 25 jaar, laag- en middenopgeleiden, vrouwen die niet in Nederland zijn geboren of al eerder zwanger zijn geweest. "Bij deze laatste groep zou het kunnen dat ze de informatie niet lezen, omdat ze al denken te weten wat belangrijk is", zegt Kant.

“De kans blijft bestaan dat je baby een open ruggetje krijgt, maar het is wetenschappelijk bewezen dat foliumzuur deze kans flink verkleint"” Iris Groenenberg, Voedingscentrum

Een groot deel van de Nederlanders weet dus dat foliumzuur belangrijk is voor de ontwikkeling van de baby. Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek van Moeders van Morgen dat één op de drie vrouwen foliumzuur niet op de juiste manier gebruikt. In 92 procent van de gevallen beginnen vrouwen te laat met het innemen van dit supplement. Dat zou volgens het Voedingscentrum en Lareb vier weken van tevoren al moeten gebeuren.

Kant legt uit: "Doordat de aanleg van de neurale buis al in de eerste weken na conceptie plaatsvindt - en vrouwen dan vaak nog niet weten dat ze zwanger zijn - is het van belang dat het gebruik van foliumzuur al gestart wordt vóór de conceptie." Groenenberg vult aan: "Dan weet je zeker dat je geen foliumzuurtekort hebt en dus een goede basis hebt."

Slik niet te veel foliumzuur

Toch gebeurt het te laat innemen van foliumzuur vaak niet expres. Soms raak je ook ongepland zwanger. In dat geval moet begonnen worden met het supplement zodra de vrouw ontdekt dat ze zwanger is. "Neem dan dagelijks 0,4 milligram foliumzuur in totdat je tien weken zwanger bent", adviseert Kant.

Niet iedereen houdt dat vol; zo'n 12 procent van de vrouwen stopt te vroeg met het slikken van foliumzuur. Dat kan ertoe leiden dat de opgebouwde basis te vroeg afneemt. Daarom adviseert ook Groenenberg om tot de tiende week van de zwangerschap foliumzuur te blijven slikken. "Als je een gezond voedingspatroon hebt - volgens de Schijf van Vijf - en de supplementen goed hebt ingenomen is de basis van foliumzuur voldoende voor de rest van de zwangerschap."

Moeders in spé mogen de supplementen trouwens ook door blijven slikken, vertelt Groenenberg. "Als je het zelf fijn vindt, dan kan je de supplementen blijven slikken. Mits je niet meer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid inneemt." Wie te veel foliumzuur slikt, kan een tekort aan vitamine B12 maskeren. "Als je dan last hebt van bloedarmoede, is de oorzaak hiervan lastiger te achterhalen."