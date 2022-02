Het eerste uur na de bevalling staat ook wel bekend als het 'gouden uur' en is dus blijkbaar goud waard voor moeder en baby. Wat gebeurt er precies in dat uur na de bevalling? En kun je ervoor zorgen dat je ook na een medische bevalling in het ziekenhuis je baby direct bij je krijgt?

Waarom het gouden uur zo belangrijk is? "Een betere vraag is: waarom niet?", zegt Claire Stramrood, gynaecoloog en oprichter van Beval Beter.

"Er wordt onder verstaan dat de baby na de geboorte direct bij de moeder wordt gelegd voor huid-op-huidcontact, bij voorkeur in een rustige omgeving om elkaar zo optimaal mogelijk te leren kennen en van elkaar te kunnen genieten. Maar ook om de baby meteen aan de borst te leggen als de moeder borstvoeding wil geven."

Moeders die het uur na de bevalling met hun baby huid-op-huid doorbrengen en beginnen met borstvoeding, hebben een minder grote kans op het verlies van meer dan een halve liter bloed. Een langere borstvoedingsduur en een betere moeder-kindbinding behoren ook tot de voordelen. En als het gouden uur goed verloopt na een heftige bevalling, heeft de moeder vaak minder traumagerelateerde klachten, aldus Stramrood.

Lichaamsfuncties stabieler als baby bij moeder wordt gelegd

Wanneer de pasgeborene direct bij de moeder wordt gelegd, zijn belangrijke lichaamsfuncties van de baby meestal stabieler, zoals het zuurstofgehalte in het bloed, de ademhaling, de hartslag en ook het glucosegehalte in het bloed van de baby. "Het directe huid-op-huidcontact met moeder zorgt ervoor dat een baby zich veilig voelt, onder andere doordat de baby net als in de buik de hartslag van zijn moeder kan horen en voelen", zegt de gynaecoloog.

“Hij werd kort op mijn borst gelegd, maar omdat hij ontlasting in het vruchtwater had ingeslikt, werd hij snel weggehaald.” Rachèl Kromdijk

Er zijn volgens Stramrood vanuit de NVOG en KNOV officiële protocollen en richtlijnen voor het gouden uur tijdens een ziekenhuisbevalling. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat bijvoorbeeld dat er altijd naar wordt gestreefd om de pasgeborene direct huid-op-huid bij de moeder te leggen en dit tijdens het eerste uur niet te verstoren.

"Mijn ervaring is dat zorgverleners in ziekenhuizen hier zeker oog voor hebben. Soms geeft een moeder zelf uit praktische overwegingen aan dat de baby even mag worden meegenomen, bijvoorbeeld als ze wordt gehecht", aldus Stramrood.

Soms is het gouden uurtje niet mogelijk door complicaties

Natuurlijk kan het in sommige gevallen zo zijn dat het gouden uurtje niet in zijn totaliteit kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er gezondheidsproblemen zijn bij de moeder, zoals veel bloedverlies, of bij de baby, als de APGAR-scores niet goed zijn.

Het overkwam Rachèl Kromdijk (29). Haar baby kon niet het hele gouden uur bij haar liggen. "Hij werd kort op mijn borst gelegd, maar omdat hij ontlasting in het vruchtwater had ingeslikt, werd hij snel weggehaald en aan de beademing gelegd."

"Onze zoon is altijd erg druk geweest en niet bepaald een baby die rustig bij je kon liggen. Ik had het daarnaast moeilijk met het moeder worden. Ik voelde me bijvoorbeeld machteloos als hij begon te huilen. Of dat aan het gemiste gouden uurtje ligt is niet zeker, maar gelukkig heb ik het nu allemaal een plekje kunnen geven", zegt Kromdijk.

Jouw rechten vs. de realiteit

En als je je baby koste wat kost het hele uur bij je wil houden, misschien zelfs langer? Volgens de gynaecoloog heb je natuurlijk het recht om je baby zo lang bij je te houden als je zelf wil. Je mag van zorgverleners verwachten dat ze je uitleggen waarom ze de baby willen onderzoeken of meenemen: dat kan niet zonder jouw toestemming.

Vaak is het ook een beetje een kwestie van go with the flow. Het is namelijk goed denkbaar dat jouw verloskundige of arts ook nog voor andere bevallende vrouwen zorgt. "Je verloskundige zal niet om die reden jullie gouden uur onderbreken, maar de realiteit is dat ze meestal ook niet twee of drie uur kan blijven", aldus Stramrood.

Als je erg graag wil dat je baby langer bij je blijft dan een uur na de geboorte, kan het helpen om dit al tijdens de zwangerschap te bespreken met je zorgverlener, zodat zij kan aangeven of en hoe dat waar te maken is. "Zo hoef je niet op het moment zelf te strijden, omdat je wil dat je baby nog een extra uurtje bij je blijft liggen voordat hij wordt nagekeken", sluit Stramrood af.