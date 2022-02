Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat als angst voor de bevalling ervoor zorgt dat jij liever een keizersnede ondergaat?

"Mijn eerste gedachte bij het zien van de positieve zwangerschapstest was: yes, ik ben zwanger! De tweede gedachte: shit, ik moet dus gaan bevallen. Ik ben een van de laatste in mijn vriendinnengroep die een kindje krijgt en heb inmiddels de nodige bevalverhalen gehoord. Sterker nog: al deze verhalen - de ene nog vreselijker dan de ander - hebben ervoor gezorgd dat ik een grote angst hebt gekregen om zelf te gaan bevallen", vertelt Sanne (achternaam bij redactie bekend), 32 weken zwanger.

"Ik zie het meeste op tegen de pijn van het persen en de mogelijkheid om volledig uit te scheuren. Hoewel ik besef dat een keizersnede niet de makkelijkste weg is, wil ik toch liever een keizersnede dan vaginaal bevallen."

Angst voor ruptuur, voor naaktheid, voor je gezondheid

"Als een vrouw vraagt om een keizersnede zonder dat daar een medische reden voor is, is dat meestal vanwege een grote angst voor de bevalling en alles wat daarbij komt kijken", zegt Melanie Baas, gynaecoloog-in-opleiding in het Martini Ziekenhuis en promovendus bij het OLVG op het gebied van angst en trauma bij zwangeren.

"Met gezonde spanning naar je bevalling kijken is volkomen normaal, maar bij een deel van de zwangeren staan negatieve gedachten en gevoelens op de voorgrond. Dan kun je denken aan angst voor pijn of controleverlies, angst voor schade aan je lijf, bijvoorbeeld uitscheuren tijdens een vaginale bevalling, zorgen om jouw gezondheid of die van je baby, angst voor naaktheid of inwendige onderzoeken."

“Eigenlijk is de hulpvraag 'help mij met mijn angst voor de bevalling' in plaats van de zelfbedachte oplossing: 'ik wil een keizersnede'.” Melanie Baas, gynaecoloog

"Bij vrouwen die al eerder zijn bevallen, speelt soms een heftige of traumatische bevallingservaring mee. Dit soort angsten kunnen de ervaring van de zwangerschap negatief beïnvloeden, maar ook zo groot zijn dat een keizersnede voor zwangeren een oplossing lijkt te zijn."

Melanie Baas weet uit de medische praktijk dat over deze angsten praten niet makkelijk is voor vrouwen en dat zorgverleners er niet altijd standaard naar vragen. Daardoor komen deze vrouwen soms laat in de zwangerschap pas met de vraag om een keizersnede.

"Eigenlijk is de hulpvraag 'help mij met mijn angst voor de bevalling' in plaats van de zelfbedachte oplossing 'ik wil een keizersnede'." Volgens de gynaecoloog-in-opleiding is het belangrijk om te achterhalen wat de reden is om te kiezen voor een keizersnede.

“Laat je je beeld over bevallen bepalen door ene Monique85 op internet die 'veel pijn had en geen ruggenprik mocht' of laat je je voorlichten door een verloskundige die duizenden bevallingen heeft gedaan?” Melanie Baas, gynaecoloog

"Op internet lees je veel heel positieve of heel negatieve ervaringen. Maar laat je jouw beeld over bevallen bepalen door ene Monique85 'die heel veel pijn had en geen ruggenprik meer mocht' of laat je je voorlichten door een verloskundige of arts die al honderden of duizenden bevallingen heeft gedaan en je kan vertellen hoe het meestal loopt, en wat de opties zijn als het anders loopt?"

In de geneeskunde is het principe van 'niet-schaden' belangrijk, zegt Baas. "Een keizersnede is een grote buikoperatie waarvan je een tijd moet herstellen. Met een onnodige operatie kun je iemand schade toebrengen, want aan een operatie zijn risico's verbonden. Voor de moeder geeft een keizersnede extra risico's in vergelijking met een vaginale bevalling, bijvoorbeeld bloedingen, trombose of wondinfectie."

Zelden zijn er ernstige problemen, zoals schade aan darmen of urinewegen. Voor een baby zijn er vaker tijdelijke ademhalingsproblemen waarvoor soms een opname op de kinderafdeling noodzakelijk is. Ook zijn er toegenomen risico's bij een toekomstige zwangerschap, waaronder er een kleine kans op het openscheuren van de baarmoeder tijdens weeën, aldus Baas.

Litteken kan voor nadruppelen zorgen

Na twee keizersnedes is het advies dat de volgende bevalling ook een keizersnede moet worden, maar per 'extra' keizersnede neemt de kans op complicaties toe. Er zijn tenslotte ook steeds meer wetenschappelijk onderzoeken die laten zien dat het litteken in de baarmoeder kan zorgen voor menstruatiestoornissen ('nadruppelen' na de ongesteldheid), buikpijn, pijn tijdens de ongesteldheid of vrijen, en problemen met opnieuw zwanger worden.

"Al het bovenstaande ondersteunt dat we samen met patiente niet 'zomaar' kiezen voor een keizersnede", besluit Baas. "Dit betekent niet dat we niet openstaan voor het verzoek, maar juist heel goed luisteren naar waar het verzoek vandaan komt. Voor bevalangst zijn tegenwoordig steeds meer bewezen werkzame behandelingen, waaronder haptotherapie, mindfulness of EMDR-therapie. We weten zelfs uit onderzoek dat bij vrouwen die een keizersnede zonder medische reden willen, de belofte van een keizersnede de angst juist niet verlaagt."

"Er blijft een kleine groep vrouwen over voor wie een keizersnede zonder medische reden gedaan wordt, maar dat is een besluit dat heel weloverwogen samen met de zwangere, haar partner en de zorgverlener gemaakt zal moeten worden", aldus de gynaecoloog.