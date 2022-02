"Breast is best": het is al sinds de jaren negentig de slogan van de gezondheidsorganisatie WHO als het gaat om het geven van borstvoeding. Maar maakt het voor je baby echt zo veel uit, en heb je enige invloed op het wel of niet slagen van het geven van borstvoeding?

Alhoewel kunstvoeding een prima alternatief is, zijn experts het erover eens: borstvoeding is toch écht de beste voeding voor zuigelingen. De natuur heeft het zo bedoeld dat een moeder haar baby borstvoeding geeft, zeggen lactatiekundigen Christine Bulsing en Teddy Roorda. "De borstvoeding is precies afgestemd op de baby, met antistoffen die je nergens anders vindt, ook niet in kunstvoeding. Kunstvoeding heeft wel de nodige voedingsstoffen, maar het is niet afgestemd op de behoeftes van de baby."

Daar is ook Yannick Looije van Nutricia Nederland, de grootste kunstvoedingsproducent ons land, het mee eens. "Borstvoeding is de beste voeding voor baby's. Dit is wetenschappelijk bewezen. Moedermelk bevat namelijk precies wat een baby nodig heeft, en de beschermende stoffen in moedermelk ondersteunen het immuunsysteem van de baby."

Roorda vertelt dat door het speeksel van de baby aan de borst de moeder een seintje krijgt om de nodige antistoffen en voedingsstoffen aan te maken. Die gaan vervolgens mee in haar moedermelk. Dat draagt eraan bij dat borstgevoede baby's over het algemeen minder en minder vaak ziek worden dan kunstgevoede baby's.

“Bevallende zoogdieren moet je met rust laten, anders kan de moeder haar kinderen afstoten of niet willen zogen. Voor mensen werkt dat hetzelfde.” Teddy Roorda, lactatiekundige

Onvoldoende begeleiding na bevalling

Maar als moeder en baby gemaakt zijn om borstvoeding te geven en ontvangen, waarom wil het bij sommige vrouwen dan toch niet lukken? Lactatiekundige Roorda is van mening dat er veel te verbeteren valt in de begeleiding van borstvoedende vrouwen. "Als de kraamhulp weg is, blijven veel moeders zonder hulp zitten. Zo'n 50 procent van alle moeders geeft daarom tien dagen na de bevalling geen borstvoeding meer."

In die eerste tien dagen na de bevalling gebeurt er namelijk een hoop. Zo verandert de melkproductie na een week, wat weer gepaard kan gaan met een dipje. Als je niet weet dat het daarna beter zal worden en je niemand hebt om je door deze tijd heen te slepen (zoals een lactatiekundige), wordt opgeven een voor de hand liggende optie. In de begeleiding valt er dus volgens Roorda nog veel te winnen.

“Onze maatschappij mag best wat sympathieker tegenover kunstvoeding staan.” Christine Bulsing, lactatiekundige

Kloven en klierweefsel

Verder kan een genetische aanleg met minder melkklierweefsel in de borsten een rol spelen, alhoewel dat bij een klein percentage van vrouwen voorkomt. Pech met moeizaam aanleggen, borstontstekingen en tepelkloven kunnen er ook voor zorgen dat moeders snel klaar zijn met borstvoeding, stelt Bulsing.

Vaak ligt de oorzaak bij een heftige bevalling, waardoor de borstvoeding moeilijk op gang komt. "In het zoogdierenrijk is bekend dat we het bevallende dier met rust moeten laten tijdens het baren, omdat anders de moeder wellicht haar kinderen kan afstoten of het niet wil zogen. Voor mensen werkt dat hetzelfde: als er tijdens de bevalling veel wordt ingegrepen, kan de moeder daarna moeite hebben met het geven van borstvoeding", aldus Roorda.

Voor moeders bij wie borstvoeding niet op gang komt of die bewust hebben gekozen voor kunstvoeding kan het pijnlijk zijn om "breast is best" voorbij te zien komen.

Niet je eigen schuld

"Weet dat het niet jouw schuld is als het niet lukt, maar dat je waarschijnlijk niet voldoende bent begeleid. Kunstvoeding zal je kind ook in zijn voedingsbehoeftes voorzien, alleen dan zonder de unieke antistoffen. Daar kunnen we niet omheen", zegt Roorda. Ook volgens Bulsing is kunstvoeding voldoende voor de baby om op te kunnen groeien en zich gezond te kunnen ontwikkelen.

"Wat het ook extra lastig maakt, is dat er tijdens de zwangerschap al aan je gevraagd wordt wat voor voeding je gaat geven, en er wordt eigenlijk verwacht dat je dan met 'borstvoeding' antwoordt. De keus maken dat je dat niet zou willen, of als het niet lukt, wordt dan een pijnlijke situatie. Daarin mag de maatschappij dus best iets voorzichtiger en sympathieker zijn", aldus Bulsing.