Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: ik geloof dat mijn kind een talent heeft. Wat zal ik ermee doen?

Het hart van een ouder maakt een sprongetje als je merkt dat je kind ergens goed in is. Maar wanneer is je kind niet alleen ergens 'gewoon' goed in, maar is er sprake van een heus talent?

Volgens creatief therapeut Saskia Koper gaat het om zowel vaardigheden als plezier dat je kind beleeft. "Bij een talent haalt een kind ook echt voldoening uit zijn activiteit. Als dat niet van toepassing is, kunnen we het eerder een competentie of vaardigheid noemen. Bij een talent kan een kind makkelijk zijn concentratie erbij houden en doet hij van nature iets erg graag. Uit zichzelf, zonder dat daar veel instructie voor nodig is."

Hilde Cromjongh is talentcoach en werkt vooral met hoogbegaafde kinderen. Zij omschrijft een talent als iets waarin je kind met gemak opvallende prestaties kan neerzetten. Het is volgens haar afhankelijk van de omgeving van het kind hoe snel zo'n talent zich vervolgens laat zien. In het geval van een kind met een muzikaal talent bij wie in het gezin ook al veel aandacht is voor muziek, kan snel duidelijk worden dat er sprake is van talent.

“In een omgeving waarin de interesses van je kind niet worden gezien en gespiegeld kan een kind zich dom voelen.” Hilde Cromjongh, talentcoach

Kans om talent te ontplooien

Je kunt volgens Koper al aan kleine interesses merken waar de aanleg van je kind zit. Bied bijvoorbeeld op creatief gebied zowel tekenspullen als technische knutseltaakjes aan om te kijken waar jouw kind meer gevoel voor heeft. Als je daar vervolgens elke dag wat aandacht aan besteedt, geef je je kind al de kans om het talent te ontplooien.

"Samen ruimte zoeken om de interesses van je kind te ontplooien, om te kijken of het om een echt talent gaat, is erg belangrijk. Je kind kan namelijk wel ergens aanleg voor hebben, maar om het talent te ontwikkelen heeft hij ook genoeg oefening en aanbod nodig", zegt Koper.

Ook specifieke talenten zijn waardevol

Ook talenten die misschien op het eerste gezicht niet zoveel 'waarde' hebben voor de maatschappij, zijn volgens Cromjongh de moeite waard te ontdekken. "We zijn soms geneigd iets als talent te beschouwen als het later ook waardevol kan zijn in het volwassen leven in de maatschappij. Maar ook het ontplooien van een erg specifiek talent, zoals alles weten over vogels, is absoluut de moeite waard."

Wanneer de interesses en talenten van je kind namelijk gevoed en gezien worden, geeft dat een boost van zelfvertrouwen en veerkracht voor het kind. En dat komt dagelijks van pas, zegt Koper. "In een omgeving waarin de interesses van je kind juist helemaal niet worden gezien en gespiegeld kan een kind zich zelfs dom voelen. Geef dus altijd de ruimte en faciliteer een veilige omgeving om de interesses van je kind te ontplooien, hoe 'klein' of weinig waardevol die interesses dan ook lijken", voegt Cromjongh toe.

“Getalenteerde kinderen kunnen soms extra gefrustreerd raken als iets niet meteen helemaal lukt.” Hilde Cromjongh

Getalenteerd kind begeleiden

Houd je het talent van je kind niet meer bij? Dan zijn extracurriculaire lessen, muzieklessen, een sportclub of een andere club opties. Maar omdat dat tijd en geld kost, kun je ook proberen gelijkgestemde kinderen te zoeken om af te spreken met je kind. Of met familieleden te praten die een zelfde soort interesse en talent hebben, adviseert Koper.

Kinderen met een talent en daarbij behorende passie voor iets kunnen soms perfectionistisch zijn, zegt Cromjongh. "Getalenteerde kinderen kunnen soms extra gefrustreerd raken als iets niet meteen helemaal lukt. Sommigen kunnen dan denken: laat maar. Aan ouders dan de taak om je kinderen aanmoedigende feedback te geven, gericht op het proces en minder op het eindresultaat. Zo verminder je de prestatiedruk en dat motiveert je kind door te zetten met het talent."

Cromjongh: "Daar moet ook bij gezegd worden dat een kind niet alleen zijn talent ís. Zie de waarde van je kind dus los van zijn talent en laat dat hem ook zo voelen. Is een kind bijvoorbeeld een voetbaltalent en breekt hij zijn been, dan hoeft hij niet te denken dat hij hierdoor als persoon minder waard is."