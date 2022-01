Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat als jouw bevalling een posttraumatische stressstoornis (PTSS) veroorzaakt?

"Alles wat er mis kon gaan, ging er mis bij mijn bevalling", vertelt Liesbeth (achternaam bekend bij redactie). Ze beviel afgelopen zomer van zoontje Beau. "Na een zorgeloze zwangerschap kwamen bij 37 weken mijn weeën op gang. Ik heb de eerste fase van de bevalling als heel prettig ervaren, maar daarna ging het mis."

"De bevalling heeft in totaal 32 uur geduurd. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoeveel verschillende zorgverleners er aan mijn bed hebben gestaan, ik heb een knip gehad, er is een vacuümpomp gebruikt en uiteindelijk werd onze zoon via een spoedkeizersnede gehaald."

"Beaus hartslag viel weg en hij moest na de bevalling gereanimeerd worden. Ik leefde in een roes en na een dag besefte ik pas wat ons allemaal overkomen was."

“Ik raakte bij ieder hard geluid overstuur, voelde me overprikkeld, deed geen oog dicht en begon te shaken als ik aan de bevalling werd herinnerd.” Liesbeth

Tien tot 20 procent van de vrouwen ervaart haar bevalling als traumatisch. Dit kan te maken hebben met medische ingrepen tijdens de bevalling, veel pijn of bloedverlies of risico's voor de moeder of baby. Maar een bevalling die op papier soepel verliep, kan ook als traumatisch worden ervaren, vertelt Claire Stramrood. Zij is gynaecoloog, eigenaar van Beval Beter en gespecialiseerd in psychische klachten rondom zwangerschap en bevallen.

"Gebrek aan emotionele steun of goede communicatie, bijvoorbeeld tijdens een spannend moment of over medische handelingen die bij jou worden uitgevoerd, kunnen heel veel invloed hebben op de manier waarop een vrouw haar bevalling ervaart."

'Die negatieve bevalervaring beïnvloedde mijn hele doen en laten'

"Ik heb me zo geïsoleerd gevoeld, anders dan alle andere moeders", vertelt Liesbeth. "Vriendinnen die terugkeken op een perfecte bevalling, of die wel een ingreep hadden gehad maar zich hier makkelijker overheen konden zetten. Waarom viel het mij dan zo ongelofelijk zwaar? Ik schaamde me ervoor."

"Ik dacht: je deelt je bevalverhaal een paar keer met de kraamvisite en de kraamhulp en daarna is het klaar. Maar bij mij beïnvloedde het mijn hele doen en laten. Ik raakte bij ieder hard geluid overstuur, voelde me overprikkeld, deed 's nachts geen oog dicht en begon te shaken als ik op een bepaalde manier aan de bevalling werd herinnerd. Pas na twee weken durfde ik deze gevoelens met mijn partner te delen. Ik kreeg via de huisarts een doorverwijzing naar de psycholoog, die de diagnose PTSS stelde."

PTSS: Hoe kan het wonder van een kind baren nou (hevige) psychische klachten veroorzaken? Lees op Ouders van Nu het verhaal van Lieve, die ook PTSS ontwikkelde en EMDR-therapie onderging.

Van alle pas bevallen vrouwen ontwikkelt ongeveer 1 tot 3 procent een posttraumatische stressstoornis, ook wel bekend als PTSS. Volgens de richtlijn Bevallingsgerelateerde PTSS van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zijn er bepaalde risicofactoren voor PTSS na de bevalling.

Het verloop van de zwangerschap en bevalling kan een rol spelen (complicaties tijdens de zwangerschap, een spoedkeizersnede of een kunstverlossing door vacuümpomp of tang). Datzelfde geldt voor de ervaring van de vrouw tijdens de bevalling, zoals weinig steun ervaren van zorgverleners of partner, het gevoel van controleverlies, angst of het wel goed gaat met de baby, of veel pijn.

Tenslotte kunnen psychosociale factoren een rol spelen, waaronder eerder trauma als seksueel misbruik of geweld, een depressie tijdens de zwangerschap of na de bevalling, angst om te bevallen of moeilijk met stress kunnen omgaan.

“Je kunt last krijgen van flashbacks, concentratie- of slaapproblemen of nachtmerries, je kunt niet naar foto's van de bevalling kijken, durft niet nog eens zwanger te raken.” Claire Stramrood, gynaecoloog

Schaamte en schuldgevoel

"Bij PTSS maak je een traumatische gebeurtenis mee die je niet goed verwerkt, waardoor je lichamelijke en psychische klachten kunt krijgen", legt Stramrood uit. "Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van flashbacks, concentratie- of slaapproblemen of nachtmerries, je kunt niet naar foto's van de bevalling kijken, durft niet nog eens zwanger te raken of ervaart sombere, angstige of depressieve gevoelens."

"Veel vrouwen ervaren ook schaamte of voelen zich schuldig, omdat ze het idee hebben alleen maar blij en gelukkig te moeten zijn of op onbegrip in hun omgeving stuiten."

Wat kun je doen tegen PTSS? "Het kan soms een tijd duren voordat de diagnose PTSS na de bevalling wordt gesteld, omdat de klachten soms worden aangezien voor een postpartum depressie", vertelt Stramrood.

"De behandeling voor PTSS bestaat meestal uit psychotherapie. Er zijn praktijken die zijn gespecialiseerd in het behandelen van vrouwen met een traumatische bevalervaring. Zij bieden bijvoorbeeld EMDR-therapie of cognitieve gedragstherapie. Samen met een behandelaar kijk je welke vorm van therapie het beste bij jou past."