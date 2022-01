Tot een jaar of drie kun je niet zonder: het middagdutje. De meeste ouders leggen hun baby dan warm in hun eigen bedje. Maar in Scandinavië dutten veel kinderen juist buiten, zelfs als het vriest. Deze slaapmethode wordt ook steeds meer in Nederland toegepast, maar is dat wel gezond voor de baby?

Het voelt misschien wat onnatuurlijk om je baby buiten neer te leggen. Volwassenen slapen immers ook niet buiten, tenzij het in een tent op de camping is. Toch is het in landen als Noorwegen en Finland heel normaal om je kindje buiten te laten slapen. Ze leggen de baby dan in de kinderwagen of in een speciaal slaaphok, zodat de baby warm blijft.

In Nederland wordt dit concept ook al bij verschillende kinderopvangorganisaties toegepast. Een bekend voorbeeld is de kinderopvang Partou. Maar ook kleinere organisaties in bijvoorbeeld Almere, Arnhem, Ulvenhout en Breda bieden deze mogelijkheid aan. Hier slapen de baby's - met toestemming van de ouders en onder toezicht - buiten in speciaal ontwikkelde babyhuisjes.

Er zijn ook verschillende ouders die hun kindje thuis in de kinderwagen buiten laten slapen. "Dat kan prima, als je hem maar op een veilige plek zet, zoals in de achtertuin, en je de baby in de winter maar goed warm aankleedt", zegt Marieke Straathof, slaapcoach bij Eindelijk Slapen.

Dit betekent dus mutsje op, handschoentjes aan en een lekker dikke slaapzak. "Veel kinderopvangorganisaties leggen de grens bij -5 graden. Als het kouder is, dan moeten de kinderen binnen slapen", vertelt Straathof. "Het is aan de ouders of ze deze grens ook aanhouden. Maar hou je kindje écht goed in de gaten, onder meer via de babyfoon."

“In de eerste paar weken is nabijheid van de ouders echt nodig. Dan laat je hem niet urenlang alleen liggen. Maar na een tijdje kan je het prima proberen.” Marieke Straathof, slaapcoach bij Eindelijk Slapen

Scandinavische slaapzakken

Ouders moeten ook zeker niet gaan experimenteren, vertelt Sigrid Pillen, kinderneuroloog en slaaponderzoeker. "Hoe kleiner de baby, hoe sneller die zal afkoelen. Je wil niet het risico lopen op onderkoeling." Pillen vertelt dat ouders in Scandinavische landen het kindje constant in de gaten houden.

"Ze dragen daar speciaal ontwikkelde slaapzakken, zodat het kindje warm blijft. Vaak zitten er ook temperatuurmeters in verwerkt, zodat ze bij de opvang precies weten hoe de lichaamstemperatuur is."

Er is ook nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van buiten slapen op baby's. Toch is wel gebleken dat baby's vaak één uur langer in dromenland blijven dan leeftijdsgenoten die binnen slapen. "En slaap is goed voor de ontwikkeling", zegt Pillen. Al weet ze nog niet waardoor het verschil precies wordt veroorzaakt. "Waarschijnlijk komt het door het warme aankleden."

Veel baby's vinden het namelijk fijn om stevig ingebakerd te liggen. Het geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. "Een baby die buiten slaapt, heeft vaak dikke kleding aan en ligt in een slaapzak. Hij ligt dus lekker stevig. Een binnen slapende baby is veel minder dik ingepakt, omdat hij anders oververhit raakt. Maar hij ligt dus ook losser in zijn bedje." De warme kleding zorgt er dus voor dat hij zich veiliger voelt, en beter slaapt.

Mag een baby op zijn buik slapen? Volgens experts is daar maar één antwoord op mogelijk: nee. Lees op Ouders van Nu wanneer het wel veilig is.

De biologische kinderklok

Daarnaast komt een buiten slapend kindje veel meer in aanraking met natuurlijk daglicht. "Een baby heeft aan het begin nog geen goed dag- en nachtritme. Door veel buiten te zijn, wordt de biologische klok van het kindje goed geactiveerd", vertelt Straathof. "Het is heel belangrijk voor het kind om veel buiten te zijn." Het verschil tussen dag en nacht wordt dan ook duidelijker.

Pillen: "Als volwassenen overdag te veel in het donker zitten, zullen ze 's nachts slechter slapen. Dat geldt ook voor baby's en kinderen. Het lichaam heeft daglicht nodig om de juiste hormonen aan te maken."

Geen extra vitamine D

Het idee dat baby's die buiten slapen extra vitamine D aanmaken, wordt door Straathof en Pillen ontkracht. "De kinderen moeten echt op een donkere plek liggen. Daar komt geen zonlicht in de buurt", vertelt de slaapcoach. Pillen vult aan: "En ze zijn bij het slapen zo dik ingepakt, dat ze nauwelijks in aanraking komen met zonlicht."

Toch verwacht Pillen wel dat het buiten slapen sommige kinderen kan helpen aan een goed dutje. "Buiten is het vaak rustiger dan in een slaapzaal vol kinderen. Ze krijgen dan minder prikkels." Het hangt helemaal af van wat het kind zelf prettig vindt.

Maar begin dus niet op een te vroege leeftijd met het buitenbedje. Straathof: "In de eerste paar weken is nabijheid van de ouders echt nodig. Dan laat je hem niet urenlang alleen liggen. Maar na een tijdje kan je het prima proberen. Zolang je de baby maar goed in de gaten houdt en hij of zij het echt prettig vindt."