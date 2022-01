Je kind onder het mom van 'dan is het maar achter de rug' laten spelen met een vriendje dat de waterpokken heeft. Slimme strategie, of ga je als ouder dan wel erg roekeloos om met de gezondheid van je kind?

Gerda Sinkgraven, jeugdverpleegkundige bij de GGD in Assen, stelt dat het geen kwaad kan om de natuur een handje te helpen door een waterpokkenparty te organiseren. "Bij een kind van ouder dan twaalf maanden kun je dat prima doen. Bij een kind jonger dan twaalf maanden raad ik het af. De jeuk is niet niks, met name voor zo'n jonge baby."

95 procent van de volwassenen in ons land heeft de waterpokken al eens gehad. Nog nooit besmet geweest? Dit is riskant als je onderliggende kwalen hebt, of wanneer je als vrouw zwanger wil worden. Weet je niet zeker of je de waterpokken al eens hebt gehad? Dan kun je een bloedtest laten doen bij de huisarts.

"Als je op volwassen leeftijd nog geen waterpokken hebt gehad en nog zwanger wil worden kun je je daartegen inenten, want bij besmetting is de kans op vervelende ontstekingen of vroeggeboorte wat groter, zo'n 5 tot 10 procent", zegt Sinkgraven. "Gelukkig zijn dit uitzonderingen op de regel en heeft bijna iedereen in Nederland van kleins af aan al antistoffen."

Hoelang duren waterpokken en wat zijn de symptomen?

Waterpokken duren vanaf besmetting ongeveer tien dagen. "Het begint met een gevoel van algehele malaise en na één of twee dagen ontstaan kleine rode bultjes. Die beginnen meestal in het gezicht en breiden zich snel uit over de rest van het lichaam", aldus Sinkgraven. "Hoe ouder je bent, hoe onaangenamer het is om de waterpokken te hebben." Volgens de jeugdverpleegkundige is dit geen fabeltje. "Het is echt fijn om dit als kind al gehad te hebben, als je volwassen bent is de jeuk veel erger. Een kind overkomt het, de beleving is heel anders."

De incubatietijd (de dagen tussen besmetting en het ontstaan van de eerste symptomen) bedraagt dertien dagen. Twee dagen voordat de eerste plekjes verschijnen is een kind al besmettelijk. Daarom zijn kinderen met waterpokken gewoon welkom op de kinderdagopvang, zegt Maaike Lems, procesmanager van kinderdagopvang Ludens.

"Het heeft geen zin om je kind thuis te houden. Als we constateren dat een kind de waterpokken heeft, hangen we een poster op de deur zodat de ouders geïnformeerd zijn", zegt Lems. "Zwangere vrouwen, mensen met een afweerstoornis of pasgeboren baby's kunnen dan beter even wegblijven."

Niet vliegen met waterpokken

Soms blijft het bij één kindje, soms volgen ze elkaar op, maar zelden is de hele groep besmet, is de ervaring van Lems. Als er drie of meer kinderen in één groep de waterpokken hebben, wordt er contact opgenomen met de GGD. "Ouders kunnen hun kind dan extra in de gaten houden."

Kinderen die op reis gaan met een vliegtuig worden geweigerd als ze de waterpokken hebben. Bij sommige vliegmaatschappijen ben je dan alleen welkom aan boord als de plekjes al zijn ingedroogd. Jeugdverpleegkundige Sinkgraven: "In het vliegtuig weet je niet of jij of je kind naast een zwangere of kwetsbare komt te zitten die je kunt besmetten. Een kinderdagopvang heeft een meldingsplicht, een vliegtuigmaatschappij niet."