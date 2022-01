Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Mijn ex-partner en ik verschillen in onze manier van opvoeden. Moeten we hiervoor een middenweg vinden, of maakt het voor onze kinderen niet veel uit?

Uit elkaar gaan met kinderen is nooit makkelijk. Het wordt misschien nog lastiger als iedere ouder zijn eigen opvoedstijl heeft. Laat je elkaar dan gewoon de gang gaan, of is het beter om volledig op één lijn te zitten met het opvoeden?

"Kinderen kunnen best omgaan met verschillende regels, maar het wordt wel verwarrend als de verschillen té groot worden. Bijvoorbeeld als het kind bij de ene ouder wel een mobiel mag gebruiken, en bij de andere nooit", zegt pedagoog en kindercoach Manon Ende.

Of als het kind bij de ene ouder wel vlees mag eten, en bij de andere te horen krijgt dat dat slecht is. Dan kan het volgens Ende verwarrend worden en is het tijd om hierin wél een middenweg te vinden.

Respectvolle en begripvolle omgang

"Over het algemeen lijden kinderen meer als de verschillen voer worden voor discussie en de ouders over elkaar oordelen. Zolang ouders op hun eigen manier willen opvoeden, en daarbij respectvol en begripvol naar elkaar toe zijn, kan dat prima", aldus Ende.

“Pas als het kind merkt dat een van de opvoedculturen er niet mag zijn, of als hij moet kiezen, wordt het een probleem.” Monique Brabers

Daar is relatie- en gezinstherapeut Monique Brabers het mee eens. "Een kind hoeft geen last te hebben van twee verschillende opvoedculturen. Pas als het kind merkt dat die culturen er niet mogen zijn, of als hij moet kiezen, wordt het een probleem."

Een kind weet trouwens ook al vóór een breuk prima bij welke ouder hij moet zijn voor zakgeld of een snoepje. Een kind kan er volgens Brabers ook best wat aan hebben om te leren wat bij welke ouder wel en niet kan. Een kind is wat dat betreft heel flexibel en kan goed leren dat op de ene plek andere dingen mogen dan elders.

Als je gaat scheiden, moet je veel praktische dingen regelen, voor jezelf en de kinderen. Familierechtadvocaat en mediator Raya Oranje-Jorna geeft tips op Ouders van Nu.

Belang van het kind staat voorop

Het kan lastiger worden voor kinderen als ouders niet meer het belang van het kind vooropzetten, maar hun eigen opvattingen en manier van opvoeden willen doordrukken. "Ouders die nog bij elkaar zijn komen natuurlijk makkelijker tot een overeenstemming, maar bij een breuk lijkt het gemeenschappelijke belang weg te vallen. Toch is het belangrijk om dan het belang van het kind voorop te zetten bij het opvoeden, en respectvol met en over je ex-partner te praten", zegt Brabers.

Als je in het bijzijn van je kind oordeelt over je ex-partner, is dat niet bevorderend. Een jong kind heeft die oordelen namelijk nog niet, waardoor dat verwarrend kan zijn, zegt Brabers. Je kind kan partij gaan kiezen en weigeren naar een bepaalde ouder te gaan, wat je te allen tijde wil vermijden. "Probeer in dat geval met ouders en kind te kijken wat daaraan ten grondslag ligt, en hoe jullie het in beide huizen fijn kunnen maken. Een kind is, in normale omstandigheden, namelijk altijd gebaat bij een opvoeding met beide ouders."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Liefde en aandacht zijn het belangrijkst

Natuurlijk is het makkelijker voor je kind als de opvoeding hetzelfde is bij beide partijen. "Maar geen zorgen als het niet allemaal precies hetzelfde is. Het belangrijkst is dat de sfeer bij beide ouders goed is, en dat je kind bij beiden liefde en aandacht voelt."

"Heb je er moeite mee hoe jouw ex-partner het doet, maar heeft het ook geen negatieve gevolgen voor je kind? Probeer er dan het positieve in te zien. Doordat je kind bij je ex-partner bijvoorbeeld wél chips en frisdrank krijgt tijdens een serie op de bank, kan je kind over die dingen meepraten met zijn leeftijdsgenootjes. Leg je kind daarbij simpelweg uit waarom bepaalde dingen bij jou niet mogen", zegt Ende.