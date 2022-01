Van babybedden en speeltjes tot doeken en kinderstoelen, veel van wat we voor onze kleintjes kopen is van Scandinavische makelij. Daar geven we ook flink wat geld aan uit. Maar wat is precies het geheim van Deense, Zweedse en Noorse kinderproducten? Wat kunnen de Scandinaviërs wat wij niet kunnen?

We kopen speentjes van het Deense merk BIBS en onze hydrofiele doeken komen van het Deense Cam Cam Copenhagen. Het liefst stoppen we alles voor onze kinderen in een rugzak van het Zweedse Fjällräven.

We leggen onze baby's in een wiegje van Sebra uit Denemarken en zetten ze in de woonkamer in een wipstoeltje van het Zweedse BabyBjörn. Bij het avondeten zitten onze kleintjes al decennialang in een Tripp Trapp-stoel van het succesvolle Stokke uit Noorwegen. En de rest van de kindermeubels komt misschien bij de IKEA vandaan.

De Scandinavische look is al jaren populair in de Nederlandse gezinswoningen, zegt Carola Siksma-Ruiters, hoofdredacteur van vakblad Babywereld en organisator van de Baby Innovation Award.

"Een Scandinavisch interieur straalt rust uit. De producten hebben zachte vormen en zijn vaak van natuurlijke materialen gemaakt, en in lichte kleuren. De Scandinaviërs houden van lichte kleuren, misschien omdat de winters er zo lang en donker zijn. Door lichte vormgeving haal je letterlijk meer licht in huis."

Maar dat we de Scandinavische baby- en kinderspullen zo gretig afnemen, heeft volgens Siksma-Ruiters niet alleen te maken met onze interieurwensen. Nederland is ook vaak een testland voor de merken. "Ze testen hier graag. We hebben een brede blik, zijn een overzichtelijk landje. Zo leren we de producten sneller kennen."

“Er wordt in Scandinavië niet van die plastic 'rommel' gegeven. Ik vind dat we daar in Nederland kritischer naar mogen kijken.” Carola Siksma-Ruiters, hoofdredacteur van Babywereld

Op magische wijze aangetrokken

Wat we niet moeten vergeten, is dat de populaire Scandinavische merken steeds grotere marketingbudgetten tot hun beschikking hebben, zegt Siksma-Ruiters. "Hoe groter de bedrijven worden, hoe meer mensen ze weten te bereiken."

Dat neemt niet weg dat we ons op een bepaalde magische manier enorm aangetrokken voelen tot het Scandinavische design, zegt Sandra van Bijsterveld, Scandinaviëkenner en onder meer eigenaar van blog Scandinavisch Leven. "We vinden de natuurlijke, strakke uitstraling erg aantrekkelijk. En veel ouders vinden het een fijne tegenhanger van alle kinderspullen met felle kleuren en Disney-printjes."

Hout gaat lang mee

Maar het draait niet alleen om het uiterlijk, zegt Van Bijsterveld. "Ik kom veel in Scandinavië en zie hoe goed familiebedrijven voor hun werknemers zijn en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Dan gebruik je de producten ook met meer plezier."

Daarnaast is het een prettige gedachte dat de Denen, Zweden en Noren veel gebruikmaken van natuurlijke materialen. Van Bijsterveld: "Kinderen stoppen alles in hun mond. Dan is het fijn als er geen chemische laagjes op zitten."

En wordt iets van hout gemaakt, dan gaat het ook veel langer mee. "Als plastic een scheur krijgt, kun je het daarna al snel weggooien. Hout gaat alleen maar meer leven."

Praktisch als basis van design

Siksma-Ruiters is het daarmee eens. Volgens haar is het in Scandinavië daarom zelfs gebruikelijk om designproducten cadeau te doen op bijvoorbeeld een kinderverjaardag. "Er wordt niet van die plastic 'rommel' gegeven. Ik vind dat we daar in Nederland ook kritischer naar mogen kijken. Soms is het beter om te investeren in een duurder product dat langer meegaat."

Neem de kinderstoelen van Stokke: niet goedkoop, maar ze gaan wel jaren mee. "De Tripp Trapp-stoel was de allereerste Scandinavische hit in de kinderwereld. Het is echt bijzonder dat de stoel nog steeds zo goed wordt verkocht. De kracht zit hem in het eenvoudige design en natuurlijk in dat duurzame meegroei-element."

Praktisch is dan ook een belangrijke basis van veel Scandinavisch design, zegt Van Bijsterveld. "In IKEA-meubels zie je dat ook, maar daar is betaalbaarheid een nog belangrijker speerpunt."

Design onderdeel van cultuur

Iets moois en praktisch ontwerpen kan toch iedere designer, zou je denken. Wat kunnen Scandinavische ontwerpers dan wat de rest van Europa niet kan? "Ik denk dat wij het ook zouden kunnen als land, maar in Noorwegen, Denemarken en Zweden zie je design echt overal terug", zegt Van Bijsterveld. Zelfs in lowbudgethotels hangen mooie designlampen. "Het is niet alleen iets voor rijke mensen. Het dure designmerk Marimekko zie je bijvoorbeeld terug in bijna ieder interieur."

“Ik hou van Scandinavië in veel opzichten, maar we moeten niet doen alsof het een paradijs is.” Sandra van Bijsterveld, Scandinaviëkenner

En als je er dan mee opgroeit, ontwikkel je misschien ook sneller een ontwerptalent. Daarbij speelt het buitenleven ook een grote rol. Van Bijsterveld: "Wij leven in een klein landje met meer steen dan bos. In Scandinavië leven ze veel meer met de natuur. De Denen staan erom bekend dat ze hun kinderwagens buiten laten staan als ze koffie gaan drinken, omdat ze weten dat buitenlucht goed is voor baby's. Dan word je je vanzelf ook bewuster van je omgeving en duurzaamheid."

Doen ze dan echt alles beter? Al jaren staan alle Scandinavische landen bovenaan de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Op het gebied van onderwijs kijken we graag dingen van ze af, en ouderschapsverlof en kinderopvang lijken er beter geregeld.

Niet gaan idealiseren

We moeten de landen niet gaan idealiseren, zegt Van Bijsterveld. "Of alles beter is, daar valt over te twisten. In het onderwijs worden alle kinderen hetzelfde behandeld, ook als je hoogbegaafd bent. Dat heeft ook zo zijn nadelen. Je moet vooral niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken."

Kortom: aan het ideaalbeeld dat we hebben, zit ook een andere kant. "Ik hou van Scandinavië in veel opzichten, maar we moeten niet doen alsof het een paradijs is."

Wat betreft de kinderspullen uit Scandinavië: niet álle merken zijn goed. Bovendien zijn ze niet voor iedere portemonnee. "Gelukkig zijn er nog genoeg alternatieven voor ouders met een leuker prijskaartje", zegt Siksma-Ruiters.

Misschien wordt het ook weleens tijd dat we onze ogen openhouden voor nieuwe trends en bedrijven, voegt ze toe. "Merken van eigen bodem moeten bijvoorbeeld ook een kans krijgen. Je naam vestigen als babymerk kost veel tijd, geld en moeite."