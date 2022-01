Opvoeden kan best moeilijk zijn, zeker wanneer je kinderen nog jong zijn. Gelukkig zijn er een aantal manieren waarop je het allemaal wat eenvoudiger kunt maken. Met deze goede opvoedvoornemens ga je een gemakkelijker 2022 tegemoet.

Wanneer kinderen niet luisteren, raken sommige ouders snel gefrustreerd. Dat is het moment waarop het volgens kinderpsycholoog Marilene de Zeeuw écht makkelijk fout kan gaan. "Als je in frustratie iets wilt afdwingen bij een kind, komt het echt als een boomerang naar je terug. Je escaleert de situatie", vertelt ze.

Voor iedereen die het opvoeden in 2022 op een rustigere manier wil aanpakken, heeft De Zeeuw de volgende goede voornemens.

1. Blijf kalm, want kinderen spiegelen jouw emoties

"Als jonge kinderen buitensporig veel huilen, eten, slapen of vervelend zijn, noemen we dat een regulatieprobleem. Daar hebben alle kinderen weleens een beetje last van, maar als het aanhoudt is er een probleem. Dit soort verstoringen zijn, grof genomen, bijna altijd uitingen van stress."

De Zeeuw omschrijft jonge kinderen als spiegels: "Kinderen zijn heel stressgevoelig en kunnen ongemerkt de stemming van hun omgeving spiegelen. Ben jij zelf erg gestrest? Dan zie je dat terug in de baby."

“Laat je stress los als je met je kind bent.” Marilene de Zeeuw, kinderpsycholoog

Het eerste advies van de psycholoog is dan ook om naar je eigen emoties te kijken. "Het is belangrijk te begrijpen waarom jij zelf spanning hebt." Als jij die kalmte vindt, vindt je kind die ook. "Lukt het jou om in het hier en nu aandacht voor je kind op te brengen, zonder te denken aan de moeilijke boekhouding op de laptop? Het is voor veel mensen moeilijk om deze werelden gescheiden te houden."

En de lockdown maakt het nog moeilijker. "Sommige mensen werken zich thuis een slag in de rondte, of hebben opeens juist heel veel tijd om het gedrag van hun kinderen in detail te observeren. Dan kunnen er irritaties ontstaan die je normaal niet eens zou opmerken. Zorg dat je tijd investeert in ontspannen en dat je stress loslaat als je met je kinderen bent."

2. Geen oorlog aan de eettafel

Je weet dat je kinderen avondeten nodig hebben, maar ze weigeren ook maar een hap te nemen. Lastige eters zijn een berucht opvoedprobleem, dat de sfeer bij de maaltijd goed kan verzieken. En zo'n gespannen slagveld aan tafel is volgens De Zeeuw nu precies wat je niet nodig hebt.

"Kinderen eten het best wanneer de druk niet te hoog is. Als jouw kind moeilijk eet, creëer dan een context waarin je niet het eten uit hun mond kijkt. Grote gezelschappen kunnen helpen." Dit is een van de redenen waarom kinderen die thuis lastige eters zijn soms wel netjes hun boterham eten op het kinderdagverblijf.

"Natuurlijk is het belangrijk om te kijken wat kinderen overdag eten. Als je ze de hele dag koekjes aanbiedt, dan willen ze 's avonds echt geen groenten eten."

De favoriete truc van De Zeeuw om kinderen aan het eten te krijgen, is iets dat zij het 'apenbordje' noemt: "Zet rond een uur of vier een bordje in de woonkamer met een variatie aan groenten, fruit, nootjes, rozijnen, kliekjes of wat je ook in de koelkast hebt staan en in je budget past. En laat het daar gewoon voor hen staan. Wanneer kinderen er vrij toegang toe hebben, zullen ze vaak vanzelf beginnen met knabbelen."

3. Durf te spelen met bedtijd

Moeten de kinderen op tijd naar bed? Kijk dan niet raar op als ze er helemáál geen zin in hebben. En misschien wil jij ze ook niet per se al instoppen, maar het is belangrijk dat je kind op tijd slaapt. Toch? Volgens De Zeeuw is de hoeveelheid slaap die kleuters en peuters krijgen een gevoelig onderwerp. "In de media hoor je vaak dat slaap heel belangrijk is, maar niet elk ritme past bij elk kind."

“Hulp durven vragen en elkaar die hulp aanbieden is heel belangrijk, zeker als je kijkt naar wat wij van jonge gezinnen verwachten.”

Volgens de psycholoog kan het geen kwaad om het natuurlijk ritme van je nageslacht te onderzoeken. "Wees niet bang om, bijvoorbeeld in de vakantie, je kind gewoon zijn gang te laten gaan en te observeren. Vaak vallen kinderen vanzelf in slaap wanneer ze moe zijn en worden ze wakker wanneer ze genoeg geslapen hebben. Door goed op te letten, kun je soms ontdekken of je kind een dag- of een nachtmens is. Als je kind na twintig minuten nog wakker ligt, dan breng je hem te vroeg naar bed."

Aan het einde van de vakantie moet iedereen natuurlijk weer om 8.30 uur op het schoolplein staan, maar kinderen zijn flexibel. "Als je weet wat het ritme van je kind is, kun je er ook geruster in zijn."

4. Bel vaker de hulptroepen

"Ik denk regelmatig dat jonge gezinnen echt overbelast worden door de samenleving. We verwachten dat je met twee ouders een gezin overeind kan houden. Maar dat is eigenlijk onnatuurlijk. Mensen zijn een van de weinige soorten die opa's en oma's hebben, en dat is omdat we evolutionair gezien 'hulpouders' nodig hebben."

Wees daarom absoluut niet bang om eens wat vaker jouw hulptroepen in te schakelen. "Vraag de oma's en de opa's, de ooms en tantes of de vriendelijke oudere buurvrouw. Veel ouderen doe je een groot plezier door ze uit te nodigen in jouw leven. Hulp durven vragen en elkaar die hulp aanbieden is heel belangrijk, zeker als je kijkt naar wat wij van jonge gezinnen verwachten."