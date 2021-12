Kinderen zijn deze kerstvakantie een weekje extra vrij, maar alle pretparken, bioscopen en musea zijn dicht. Hoe maak je ondanks de coronapandemie het beste van jullie tijd in de 'thuisbubbel'?

Het jaar eindigt zoals het begon, namelijk met beperkende maatregelen, het vermijden van contacten en zo veel mogelijk thuisblijven. Ook tijdens de kerstvakantie. Dat trekt een zware wissel, met name op gezinnen. "In de vakantieperiode wil je eigenlijk niet met school bezig zijn. Al die wisselingen van online naar offline, of gewoon helemaal geen les. Dit eist z'n tol in het gezin", zegt orthopedagoog en hoogbegaafdheidsspecialist Annika Bessems.

“Tijdens het avondeten is het leuk om iedereen twee minuten de kans te geven om iets van de dag of een belangrijke ervaring te vertellen.” Annika Bessems, orthopedagoog

"Je wil even niks. Toch hebben kinderen behoefte aan structuur in vrije periodes: verveeltijd is namelijk kliertijd." Moet dan direct het zoveelste gezelschapsspel op tafel? Dat is volgens Bessems inderdaad een uitstekend plan. Er zijn namelijk een groot aantal leerzame spellen op de markt.

Zulke leuke spellen dat de kinderen niet doorhebben dat ze leren

Bij het ene spel gaat het op de achtergrond om het omgaan met emoties, terwijl andere spellen helpen bij de ontwikkeling van planning- en organisatievaardigheden. In het kort zorg je we met gezelschapsspellen voor dat je kind de zogeheten executieve functies traint.



"Executieve functies betekent eigenlijk het hebben van vaardigheden die je als mens in je leven nodig hebt om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Je executieve functies komen onder andere tot ontwikkeling door (levens)ervaringen", legt Bessems uit. Die levenservaringen doe je van kleins af aan op in relatie met anderen. Deze vaardigheden ontwikkelen zich door middel van herhaling en oefening. Gedrag en gewoonten die geoefend worden, worden sterker en blijven behouden.

"Het spelen van een spelletje biedt cognitieve uitdaging en is ook nog eens erg leuk om te doen. De meeste kinderen doen het graag en realiseren zich niet dat ze iets aan het leren zijn", aldus de orthopedagoog.

Er zijn tal van spellen waarmee je kind spelenderwijs een vaardigheid kan oefenen. Enkele suggesties van Bessems: Reflecterend vermogen: Schaken, Cluedo, Mastermind, Stratego en Scotland Yard.

Omgaan met emoties: Mens erger je niet, 4 op een rij, Toren van Pisa, Levensweg Junior, Dokter Bibber, Ganzenbord, Monopoly, UNO, Zeeslag of een ouderwets spelletje kaarten (pesten).

Flexibel kunnen schakelen: Skip-Bo Junior, Pim Pam Pet en Levensweg.

Taakinitiatie (het op tijd en op een efficiënte manier aan een taak beginnen): Halli Galli, Skip-Bo Junior, Twister.

Planning- en organisatievaardigheden: Domino, Rummikub, Jenga, dammen, De Betoverde Doolhof, Qwixx, Rush Hour, Temple Connection.

Het is goed denkbaar dat jij en je gezin de gezelschapsspellen op een zeker moment zat zijn. "Even niks doen moet kunnen", erkent Bessems. "Fysiek en geestelijk even tot rust komen is minstens zo belangrijk als je even vakantie hebt."



Als de batterij weer is opgeladen doe je er goed aan om de natuur in te gaan. "Bekijk met de kinderen eens een plant, boom of blaadje van dichtbij. Wat valt hen op dat ze nog nooit eerder gezien hadden?"

Luisteren zonder oordelen

Er zijn volgens Bessems namelijk genoeg dingen die we "met aandacht" kunnen doen en waar we nieuwsgierig naar kunnen zijn met z'n allen. "Onderzoek eens dingen die je normaal meteen in je mond stopt en doorslikt. Hoe ziet het eruit? Hoe ruikt het? Hoe smaakt het? Wat proef je? Is het zout of zoet? Hard of zacht? Dat soort zaken."

Het leukste kinderspeelgoed voor in de kerstvakantie? Ouders van Nu zet het op een rijtje

Die aandacht kunt je volgens Bessems tenslotte ook voor elkaar hebben. "Luisteren naar elkaar is niet zo vanzelfsprekend. In de vakantie heb je vaak meer tijd voor elkaar. Tijdens het avondeten is het leuk om iedereen twee minuten de kans te geven om iets van de dag of een belangrijke ervaring te vertellen, terwijl de anderen alleen maar luisteren zonder oordelen."