Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: waarom slaat mijn kind zichzelf en hoe zorg ik ervoor dat hij ermee ophoudt?

Het is wel even schrikken als je je kind zichzelf ziet slaan. Toch is dat voor dreumesen en soms zelfs peuters normaal. Zij hebben nog moeite met het uitdrukken van lastige emoties, zoals boosheid, frustratie, stress, verdriet of onmacht. Het slaan is de enige optie die overblijft.

"Jonge kinderen hebben niet overal woorden voor. Slaan, maar ook bijvoorbeeld bijten horen dan bij hun manieren om toch iets duidelijk te maken", zegt pedagoog Krista Okma.

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan.

Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn. "Het is niet snel een uiting van agressieve gedragsstoornissen als oppositioneel opstandig gedrag (ODD) en antisociaal gedrag (CD): die stoornissen uiten zich meer in regelbrekend gedrag naar anderen toe."

“Een kind is niet van nature agressief naar zichzelf toe, maar zal op dat moment eerder verdriet of boosheid ervaren.” Koen Stolk, kinder- en jeugdpsychiater

Voor kinderen kan het ook een interessante manier zijn om jouw aandacht te trekken, vertelt Okma. Vooral als je eerder heftig hebt gereageerd op het slaan, kan je kind doorhebben dat die daarmee jouw aandacht kan trekken.

Want negatieve aandacht is voor hen óók aandacht. Dat patroon kun je doorbreken door je kind vooral positieve aandacht te geven, dan hoeft hij het niet meer op negatieve manieren te zoeken. "Slaat je kind zichzelf, dan kun je dus beter niet te heftig reageren. Las desnoods even een pauzemoment voor jezelf in voordat je reageert."

Stress kan ook een rol spelen

De context kan ook een grote rol spelen, vooral als een kind zichzelf nog na de peuterleeftijd slaat. "Dan zou een kind zich namelijk al wel in woorden moeten kunnen uitdrukken", zegt Stolk. "Als een kind dat niet kan, kunnen externe factoren van invloed zijn. Bijvoorbeeld pesten, stress in de thuissituatie, traumatische ervaringen of hechtingstrauma's. Dan is het zinnig om dat te onderzoeken. Zonder de context te behandelen, zal het kind niet stoppen met zichzelf te slaan."

“Even fysiek contact bieden, zoals een knuffel of een aai over het ruggetje, kan je kind helpen weer in die fysieke rust te komen.” Krista Okma, pedagoog

Een hechtingstrauma kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een kind samen met de belangrijkste opvoeders niet heeft geleerd emoties te reguleren. Door veilige hechting leert een kind in zichzelf te vertrouwen en zich te verhouden tot anderen. Ook leert het kind strategieën om zich minder rot te voelen. Als de ouders onvoldoende aanwezig zijn voor een veilig hechtingsproces, kunnen kinderen achterstanden oplopen. Ze weten dan niet hoe ze met lastige emoties moeten omgaan, waardoor ze zichzelf op latere leeftijd nog blijven slaan, weet Stolk.

Probeer het gevoel te begrijpen en begrens het gedrag

In sommige gevallen is het mogelijk dat je kind zichzelf slaat op plekken waar hij pijn heeft. "Ga dus altijd even op onderzoek uit. Wat helpt, is dan in woorden het gevoel van je kind te omschrijven: iets wat ze zelf nog niet kunnen."

"Reageer op wat je denkt dat er speelt, in plaats van op het slaan. Je mag natuurlijk wel rustig uitleggen dat slaan niet de bedoeling is. Even fysiek contact bieden, zoals een knuffel of een aai over het ruggetje, kan je kind helpen weer in die fysieke rust te komen", adviseert Okma.

Je moet het tweeledig aanpakken, zegt Stolk. Probeer enerzijds het gevoel te begrijpen en anderzijds het gedrag te begrenzen. Leg uit waarom slaan niet goed is, maar kijk ook naar de laag die eronder zit. Wat speelt er bij je kind dat hij dit nodig heeft om zich uit te drukken? "Een kind is niet van nature agressief naar zichzelf toe, maar zal op dat moment eerder verdriet of boosheid ervaren. Met die emoties moet hij geholpen worden."

Maar maak je geen zorgen: het hoeft volgens Okma niet te betekenen dat je kind later bij boosheid ook anderen zal gaan slaan. En als je een jong kind zichzelf ziet slaan, dan hoeft dat ook zeker niet te betekenen dat er thuis sprake is van geweld dat het kind overneemt in zijn gedrag, benadrukken Okma en Stolk.