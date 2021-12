Een baby krijgen betekent slaap inleveren. Sommige kinderen zijn superslapers, anderen maken je nachten korter dan je ooit had kunnen vermoeden. Voor wie het echt niet meer weet zijn er kinderslaapcoaches. NU.nl stelt deze week kinderslaapcoach Judith van den Engel van Project Slaap de vraag: hoe kom ik de feestdagen door met een jong kind?

Judith, gelukkig heb jij tips voor een gemoedelijke Kerst met de kids.

"Ja. Het hoeft geen drama te worden. Wat je wil voorkomen is dat je baby oververmoeid raakt. Slaap is enorm belangrijk, dus sla geen slaapjes over. Bedenk dat een kind slaap net zo hard nodig heeft als een voeding. Je geeft je kind of baby ook niet zomaar een maaltijd minder, omdat het een speciale feestdag is."

Hoe herken je een oververmoeide baby?

"Als baby's en grotere kinderen oververmoeid zijn produceren zij de stresshormonen cortisol en adrenaline, en die gaan in gevecht met het slaaphormoon melatonine. Je baby raakt dan moeilijk in slaap, wordt vaker wakker in de avond rond tien en elf en is 's morgens ineens heel vroeg wakker."

"De feestdagen duren soms wel drie dagen, en dat kan zorgen voor een ontregeld kind. Als ouder word je daar ook gestrest van: juist als je tijd met familie doorbrengt, wil je dat zij ook zien hoe leuk en lief je kind is. Maar een oververmoeid kind is dat niet: die krijgt woedeaanvallen en is moeilijk te hanteren."

Dus wat doe je tegen zo'n boze oververmoeide baby?

"Als je gaat reizen, doe dat dan in de ochtend tijdens het ochtendslaapje. Ze kunnen dan in de auto een dutje doen. Het ochtenddutje is minder belangrijk dan het middagdutje. Het middagdutje wil je het liefst in een bedje, in een donkere kamer. Als dat in een bedje op de zolder van je schoonouders is, is dat ook prima."

"Je kunt bijvoorbeeld je eigen lakentjes meenemen, zodat het toch vertrouwd ruikt. Een slaapkamer moet vooral donker zijn. In het donker worden de slaaphormonen aangemaakt. Zelfs een streepje licht onder de deur door kan al voor een verstoring zorgen."

Wat als het toch misgaat op die zolder?

"Neem uitgebreid de tijd voor het slaapritueeltje. Blijf er even bij, zorg dat je kind bij jou tot rust kan komen. Als je baby steeds van oom naar tante is gesleept moet hij daar even van bijkomen. Vergelijk het maar met uit de discotheek stappen; dan val je ook niet meteen in slaap."

"Waren de slaapjes op zo'n dag erg kort, dan breng je ze 's avonds wat vroeger naar bed. Zes uur is echt een mooie tijd, al klinkt dat voor veel ouders heel vroeg."

“Eiwitten zijn belangrijk voor een goede slaap, en die zitten niet in kerstkransjes en oliebollen.”

De dag erna weer een familiedag.

"Pak je ritme gewoon weer op en blijf de slaapjes aanbieden. Ga op tijd met je kindje naar boven en gris 'm dan niet uit de handen van een oom meteen z'n bedje in. Laat hem eerst even bij jou tot rust komen. Pak het na Tweede Kerstdag gewoon weer op zoals je gewend was."

Dan moet Oud en Nieuw nog komen met al die nachtelijke harde knallen!

"Dat zal wel meevallen met het vuurwerkverbod, en rond die tijd ligt je kindje waarschijnlijk al in een diepe slaap. Wordt hij toch wakker, blijf er dan even bij."

Naar beneden, oliebolletje geven?

"Dat zou ik niet doen. De feestdagen zorgen vaak voor een periode lang ongezond eten. Dat is niet zo erg voor een keertje, maar als je kind dagenlang alleen maar patat eet heeft dat ook invloed op z'n slaap. Eiwitten zijn belangrijk voor een goede slaap, en die zitten niet in kerstkransjes en oliebollen!"