Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: als je na de bevalling niet meteen verliefd bent op je baby.

"Toen ik Luca op mijn borst gelegd kreeg, zag ik geen bekend gezicht. Ik voelde geen vlinders, geen roze of blauwe wolk. Als hij huilde troostte ik hem, bij honger voedde ik hem, maar nog steeds voelde het niet alsof het mijn roeping was. Ik deed het omdat het moest", vertelt Jasmijn van Gent, Luca's moeder.

In films, series en tv-reclames van luiers en babyvoeding is het beeld vereeuwigd van de moeder die meteen verliefd is op haar pasgeboren kind. De moederliefde spat van het scherm af.

“Als het een traumatische bevalling is geweest of als een baby direct na de bevalling wordt weggehaald, dan kan dit impact hebben op je moedergevoelens.” Annemarie van der Bijl, GZ-psycholoog

In de praktijk hoeft dit niet zo te zijn. Verliefdheid mag groeien en het is volkomen normaal als jij de tijd nodig hebt om die gevoelens voor jouw pasgeboren baby te ontwikkelen, zegt GZ-psycholoog Annemarie van der Bijl.

"Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het verliefd worden op je baby", aldus de GZ-psycholoog. "Het heeft te maken met de persoonlijkheid en het mentale welzijn van een moeder, maar ook met hoe de zwangerschap en bevalling zijn verlopen en hoe het met het kindje gaat. Als het een traumatische bevalling is geweest of als een baby direct na de bevalling wordt weggehaald bij de moeder, dan kan dit impact hebben op (de intensiteit van) moedergevoelens."

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn afgelopen week tot een akkoord gekomen. Ouders van Nu zet op een rijtje wat er voor ouders verandert

Een hardnekkig plaatje

"Hierover praten durfde ik niet, zelfs niet met mijn man", vertelt Van Gent. "Overal las en hoorde ik dat de eerste weken geweldig moesten zijn. Dat ik moest ontploffen van liefde. Maar waarom voelde ik dit niet? Waarom voelde het als een plicht en voelde ik meer verdriet en angst dan liefde? Ik voelde jaloezie als iemand hem vast wilde houden. Maar wanneer ik hem weer in mijn armen had, wilde ik niets anders dan lege armen hebben. Het was een dagelijks gevecht dat mij totaal uitputte."

Van der Bijl richtte Postpartum Centrum Nederland op en herkent het verhaal van Van Gent uit haar praktijk. "Juist omdat er zo'n hardnekkig plaatje bestaat van hoe jij je 'hoort' te voelen zodra je kind is geboren, kun je je als nieuwe moeder heel schuldig, verdrietig of teleurgesteld voelen als jij je nog wat vlak of emotieloos voelt. Ook omdat het helaas nog steeds zo'n taboeonderwerp is."

Dingen die je volgens Van der Bijl kan doen om het moedergevoel te stimuleren: Zorg allereerst voor veel huid-op-huidcontact. Dit contact heeft een aangetoond positief effect op de binding tussen moeder en kind.

Maak oogcontact. Het gezichtsvermogen van een baby wordt pas echt scherp als hij een maand of drie oud is, maar de meeste baby's vinden het fijn om mensen van dichtbij te bekijken, zelfs in de eerste weken van hun leven.

Vergelijk jezelf niet met andere moeders.

Blijf daarnaast goed voor jezelf zorgen: hoe minder stress jij ervaart, hoe sneller de hechting - en daarmee dus de moedergevoelens - op gang komt.

"Veroordeel jezelf niet omdat jij nu nog niet dat verliefde gevoel ervaart, maar besef dat die band tussen moeder en baby - net als alle andere relaties in het leven - rustig mag groeien", adviseert Van der Bijl. Blijf je het gevoel van liefde missen? Dan kan er meer aan de hand zijn en is het misschien goed om eens te praten met een gespecialiseerde psycholoog.