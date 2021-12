Jaarlijks gooien we een miljard wegwerpluiers in de kliko. Ze zijn goed voor maar liefst 8 procent van het totale Nederlandse restafval. Een groot aantal ouders stapte al over op de wasbare luier die je keer op keer kunt gebruiken. En het gebruik daarvan is allang niet meer zo vies als veel mensen denken, zeggen twee experts.

Jitta Meijer zocht voor haar eerste kind een duurzame luieroplossing. Toen stuitte ze op de wasbare luier. Veel mensen denken nog te moeilijk over de luiers, ziet Meijer. "Als je een kindje verwacht, word je overladen met allerlei keuze en wasbare luiers komen daar dan nog bovenop. Het wordt veel ouders dan te complex. Maar zo ingewikkeld is het niet."

Dat wil Meijer graag laten zien via haar webshop The Green Butt. Ze helpt bij het maken van een keuze en biedt ouders de mogelijkheid om eens een wasbare luier te proberen. "Je kunt ze bij me huren om te testen of het wel bij je past." Naast het uitzoekwerk hebben wasbare luiers ook last van een achterhaald imago, zegt Meijer. "Dat ze ouderwets zijn en je ze moet inweken in een kookwas is allang niet meer zo."

Marlien van der Garde van luierwebshop Kaatje Katoen zegt ook dat dit beeld niet meer klopt. "Toen we net begonnen met Kaatje Katoen werden wasbare luiers nog als vies gezien of alleen voor geitenwollensokkenmensen. Maar het zijn helemaal geen katoenen lappen meer zoals men vroeger gebruikte." En vies zijn de luiers van katoen, bamboe of kunstvezels ook niet, zegt Van der Garde. Of in ieder geval niet viezer dan de wegwerpvariant. "Ook dan krijg je gewoon te maken met poep."

Luiers gaan zonder vaste ontlasting in de wasmachine

Dat de poepvraag bij ouders speelt, is voor Meijer erg herkenbaar. Als ze tijdens een borrel over haar werk vertelt, krijgt ze er binnen vijf minuten een vraag over. "Mensen willen weten of je de poep me ewast. Maar daar hebben we dus biologisch afbreekbare inlegvellen voor: een soort stukje keukenpapier dat de vaste ontlasting opvangt." Dat vel gooi je in de prullenbak. De wasbare luier met urine gaat in een waszak in een luieremmer.

“Een luierperiode kost je met wasbare luiers zo'n 800 euro. Voor wegwerpluiers ben je ongeveer 1.400 euro kwijt.” Marlien van der Garde van luierwebshop Kaatje Katoen

Je hoeft wasbare luiers dus niet uit de wasmand te vissen om ze vervolgens in de wasmachine te gooien. Meijer: "Laat ze wel eerst spoelen in een voorwas. Dat kun je vaak instellen als onderdeel van het programma. Of je draait eerst een koude spoelwas, anders was je de luiers in urine."

Is het met al dat wassen nog steeds een duurzamere keuze? Van der Garde: "Uiteindelijk draai je misschien drie wasjes per week meer. Dat is niets tegenover al het afval dat je bespaart." Daarnaast wordt er bij het produceren van wegwerpluiers enorm veel water verbruikt, zegt Van der Garde. "Dat geldt ook voor wasbare luiers, maar daar doe je veel langer mee."

“Als we allemaal de helft zouden vervangen, dan zouden 500 miljoen luiers niet in de prullenbak belanden.” Jill Meijer, The Green Butt

Je kunt kiezen voor een eendelig systeem of voor overbroekjes met daaronder een los absorberend deel. Absorberende broekjes gaan uiteindelijk langer mee dan een luierperiode en daar heb je er 20 tot 24 van nodig. Het overbroekje gaat vaak één luierperiode mee en met ongeveer twaalf stuks zit je goed.

Helemaal overstappen naar wasbaar hoeft niet

Ouders hoeven niet meteen compleet over te stappen, zegt Meijer. "Mensen zien de stap naar wasbaar als een heel grote, want ze denken dat je dan nooit meer wegwerpluiers mag gebruiken. Maar dat is prima voor een keer. Als ik op vakantie ga, heb ik ook wegwerpluiers in mijn koffer zitten."

Daarnaast helpen alle kleine beetjes. "Als we allemaal de helft zouden vervangen, dan zouden 500 miljoen luiers niet in de prullenbak belanden."

Meijer wil graag alle drempels voor ouders wegnemen. Tijd hoeft ook geen struikelblok te zijn, zegt ze. "Hoeveel tijd zijn we wel niet kwijt aan het uitzoeken waar de luiers het goedkoopst zijn? Die minuten bespaar je allemaal. En hoe vervelend is het als je er op zondagavond achterkomt dat de luiers op zijn? Dat probleem heb je niet als je voor wasbaar gaat."

Als klap op de vuurpijl: je bent niet alleen beter bezig voor het milieu, maar het is ook beter voor je portemonnee. Van der Garde: "Een luierperiode kost je met wasbare luiers zo'n 800 euro. Voor wegwerpluiers ben je ongeveer 1.400 euro kwijt. Maar omdat je die niet in één keer aanschaft, voel je dat niet direct. Zie het aanschaffen van alles rondom wasbare luiers als onderdeel van de babyuitzet."