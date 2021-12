Door veel schermgebruik en weinig buitenlucht gaan de ogen van kinderen rap achteruit, waarschuwen oogartsen. Schermgebruik helemaal verbieden is niet haalbaar, beseffen orthopedagogen Caroline van Breda en Gertruud Schalen, maar minderen kan vaak wel. De experts geven tips voor een kerstvakantie met zo min mogelijk schermen.

Kinderen spelen minder vaak buiten en kijken vaker van dichtbij, waardoor hun ogen vergroeien. Die schade is blijvend, waarschuwt oogarts Caroline Klaver, verbonden aan het Erasmus MC en het Radboudumc.

De oogarts adviseert om kinderen in de leeftijd tot twee jaar geen telefoon of tablet in handen te geven. Voor kinderen tussen de twee en vijf jaar oud is het advies maximaal één uur per dag en voor kinderen tussen de zes en tien jaar maximaal twee uur.

Maar schermgebruik verminderen is makkelijker gezegd dan gedaan, beseft orthopedagoog-generalist Van Breda van Jeugd in de Praktijk. "Op een telefoon of tablet gebeurt altijd iets. Voor elke knop waar je op drukt, word je beloond. Dat werkt verslavend. Voor volwassenen is het vaak al lastig om hun telefoon weg te leggen, maar voor kinderen al helemaal."

Tips om schermtijd te verminderen

Ouders die worstelen met het schermgebruik van hun kinderen een schuldgevoel bezorgen helpt niet, vindt ook orthopedagoog Schalen van Studio Gertruud. Ze dringt erop aan niet te snel te oordelen, maar meer compassie te tonen en ouders opties te geven om schermgebruik te verminderen. De orthopedagogen delen een aantal praktische tips:

Bewaar schermpjes uit het zicht

Leg telefoons en tablets weg, zodat kinderen ze niet de hele tijd zien. Van Breda: "Zodra er een schermpje in de buurt is, zijn kinderen geneigd om het te pakken. Als je schermpjes opruimt, hebben kinderen eerder oog voor hun eigen speelgoed."



Bedenk nieuwe rituelen

Ga na op welke moment je vooral schermtijd inzet en bedenk een nieuw ritueel. Schalen: "Vaak wordt schermtijd ingezet als oppas, bijvoorbeeld tijdens het koken. Maar je kunt ook een mand met speelgoed vullen, die je alleen tevoorschijn haalt als jij gaat koken. Of je kunt kinderen betrekken bij het koken door ze bijvoorbeeld komkommer te laten snijden."

Maak een lijst met alternatieven

Bedenk samen met je kind alternatieve activiteiten. Van Breda: "Kinderen die bijvoorbeeld veel gamen, weten soms niet eens meer wat ze verder nog kunnen doen. Bij de skatebaan om de hoek zijn ze misschien nog nooit geweest. Help ze door verschillende opties op te schrijven."





Bedenk samen met je kind alternatieve activiteiten. Van Breda: "Kinderen die bijvoorbeeld veel gamen, weten soms niet eens meer wat ze verder nog kunnen doen. Bij de skatebaan om de hoek zijn ze misschien nog nooit geweest. Help ze door verschillende opties op te schrijven." Onderbreek het spelen niet

Haal kinderen niet uit hun concentratie. Schalen: "Als kinderen helemaal opgaan in hun spel, dan zijn we snel geneigd om een compliment uit te delen: 'Wat een mooie toren!' Maar je kunt zo'n compliment beter bewaren voor als je kind een pauze inlast. Hoe minder je het spel onderbreekt, hoe langer een kind zichzelf kan vermaken."

Geef een baby niet te veel speelgoed

Hoe minder speelgoed, hoe beter kinderen kunnen spelen. Schalen: "Voor een baby van drie maanden oud zijn drie speeltjes echt al genoeg. Als kinderen te veel speelgoed krijgen, dan raken ze snel afgeleid en komen ze eigenlijk niet tot spelen."

Geef zelf het goede voorbeeld

Ga na hoe je als ouder zelf met schermtijd omgaat. Van Breda: "Als je kinderen verbiedt om een hele middag achter een beeldscherm te kruipen, maar ondertussen zelf continu op je telefoon kijkt, dan is dat voor kinderen heel lastig om te begrijpen."



Wees niet te streng voor jezelf

Schalen: "Soms wil je dat je kind zich even zelf vermaakt. De ene dag lukt dat met een stickervel, de andere dag met kleien, dan weer met een boekje en een andere keer met een tablet of telefoon. Maar dan zijn er wel vier dagen voorbij, waarop je maar één keer een schermpje hebt gegeven. Ik denk dat het ouders veel meer helpt om die vrijheid te voelen dan om een krampachtige houding in te nemen als het om schermtijd gaat."