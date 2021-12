Of er nog taboes rondom het moederschap zijn? Anna (rechts op de foto) en Frederieke (links) Jacobs van moederplatform How About Mom vinden van wel. Want waarom lees je wel over alle sprongetjes van de baby en niet over het bevroren zakje appelstroop tussen je benen? En wie weet er vóór het moederschap hoe groot zo'n kraamverband is en waarom je je winden niet kan inhouden na de bevalling?

How About Mom is het platform van de zussen Anna en Frederieke Jacobs. Hun missie is het verbeteren van de zorg en steun voor moeders en taboes doorbreken. Zo riepen ze vrouwen op om foto's van hun moederlichaam te delen. Die buik die tijdens de zwangerschap zo bewonderd werd, verdient dezelfde liefde nu 'ie zacht, leeg en weer wat platter is, vinden de zussen.

Vertel Anne, wat vind jij een echt moedertaboe?

"Dat is een lastige. Zoiets verschilt per persoon. Als ik er één moet kiezen, is het het 'genieten'. In de kraamtijd roept iedereen steeds maar: 'Geniet ervan!' Dat wil je natuurlijk ook, maar dat je moet wennen aan de baby, aan jezelf als moeder en aan je nieuwe leven is logisch, zeker in combinatie met het herstellen van een bevalling. Steeds maar benoemen dat je vooral moet genieten maakt het lastiger om te benoemen waar je nog last van hebt."

Jullie nieuwste moederboek How About Mom vertelt álles, zeggen jullie. Wat miste er nog?

"Na de bevalling wordt de moeder al snel uit het oog verloren. Als je zwanger bent, ben je mooi: iedereen wil naar je buik kijken, je krijgt volop aandacht en geniet vaak ook van de afspraken bij je verloskundige. Na de kraamweek neemt niet alleen de zorg voor jou snel af, maar zet je als moeder ook snel je eigen wensen en behoeftes opzij. Voor een goed doel natuurlijk, je baby, maar die aandacht voor jou is wel minstens zo belangrijk."

"Vanaf de bevalling draait alles om je baby. Alle apps die je downloadt gaan over de ontwikkeling van je baby, maar wij wilden ook weten welke 'sprongetjes' de moeder maakt. Hoe is het om voor het eerst zónder baby naar buiten te gaan, wanneer kun je weer seks hebben, en hoe voelt dat? Hoe zit het met al die emoties en met je relaties met vrienden en familie? Natuurlijk is het leuker om het over de baby te hebben op kraamvisite, maar het kan zo helpen om ook die aambeien of jouw kraamtranen te bespreken."

“Voor je baby sta je met elk wissewasje op de deur van de huisarts te bonken. Zorg ook voor jezelf.”

Helpen op wat voor manier?

"Die 'ongemakkelijke' onderwerpen bespreekbaarder maken, kan de drempel verlagen om als moeder goed voor jezelf te zorgen en aan de bel te trekken als dat nodig is. Bijvoorbeeld om langs de huisarts te gaan met neerslachtige gevoelens of een bekkenbodemfysiotherapeut te bezoeken met je bekkenklachten. Jonge moeders cijferen zichzelf nog steeds snel weg."

"Voor je baby sta je met elk wissewasje op de deur van de huisarts te bonken, zorg ook voor jezelf. Ga lunchen, was je haar, drink je koffie warm. Niet iedereen heeft een groot sociaal netwerk, maar je kunt echt wel om hulp vragen. Breng je zoontje even kort naar de buurvrouw zodat je kan douchen. "

“Het hoeft niet perfect. Je mag best even de tv aanzetten voor je baby.”

'Instagram was na mijn bevalling geen happy place', deelt model Nadia Poeschmann in jullie moederboek. Is het een beetje vol te houden op sociale media als jonge moeder?

"Het is er vaak wel heel perfect, met al die mooie kleertjes, perfecte babykamers en spulletjes en al die modern day moms die naast het moederschap ook nog werken, sporten, reizen en trots zijn op alles wat ze doen. Dat is soms best intimiderend. Onze boodschap: het hoeft niet zo perfect. Je mag best even de tv aanzetten voor je baby. Wees niet zo hard voor jezelf."

Wat had jij graag willen weten voor je eerste bevalling?

"Wat niet?! Het nachtelijke zweten, het eindeloze nabloeden, dat je grote onderbroeken nodig hebt voor het kraamverband! Het vierde trimester krijgt langzaam meer aandacht, maar zo veel is nog onbesproken."