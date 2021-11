Als alle kinderen slapen, komen de Pieten langs om de schoentjes te vullen. Maar wat als jouw kind ieder weekend een mandarijn krijgt, en de buurjongen een nieuwe game? Sluit vooral aan bij de beleving van kinderen, adviseren orthopedagoog Lisa de Bruin en psycholoog Joyce Akse. "Je zingt een liedje, legt een wortel neer en een Piet stopt een cadeautje in je schoen. Of dat dan een kleurboek is of LEGO: voor kinderen gaat het om de magie."

Als ouder bepaal je helemaal zelf wat je geeft, vindt Akse. "Je kunt het Sinterklaasfeest zo groot of klein maken als je wil. Dat is aan de ouders zelf." De opvoedcoach denkt niet dat kinderen echt actief gaan vergelijken wat ze hebben gekregen. "Maar kinderen vertellen in hun enthousiasme natuurlijk wél op school wat ze in hun schoen hebben gekregen."

En dan kan het zomaar zijn dat een vriendje een grote brandweerauto heeft gekregen die ook bij jouw kind op zijn verlanglijstje stond. "Op een verjaardag kun je nog uitleggen dat sommige ouders altijd wat duurdere cadeaus geven", vertelt De Bruin. "Maar bij Sinterklaas is dat lastig. Die besteedt aan ieder kind evenveel."

“Zeg niet: dat kindje is vast veel liever geweest, maar eerder: wat fijn voor hem, hij heeft echt geluk gehad deze keer.” Joyce Akse, psycholoog

Maar niet iedereen kan dezelfde keuzes maken. In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in een gezin dat de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Gemiddeld zijn dit twee kinderen per schoolklas. "Als je meer te besteden hebt, kun je je afvragen of het oké is om een groot cadeau te geven in de schoen", vindt de orthopedagoog. "Als je erover nadenkt is dat ook helemaal niet nodig, want het gaat om de beleving."

Laat kinderen ook niet te vaak hun schoen zetten, adviseren de opvoedspecialisten. "Sinterklaas brengt al een hoop spanning met zich mee", merken beiden. "En als je het verhaal van Sinterklaas volgt, dan is het voor Sinterklaas onmogelijk om iedere dag een cadeautje in de schoen te doen." Twee keer per week zou een mooi gemiddelde zijn.

Het verhaal van Sinterklaas

Is je kind jaloers op een cadeau van een klasgenootje? Denk goed na hoe je daarop reageert, zegt Akse. "Zeg liever niet: dat kindje is vast veel liever geweest het afgelopen jaar, maar eerder: wat fijn voor hem, hij heeft echt geluk gehad deze keer. Geluk is een factor die je niet kunt beïnvloeden. Zo leer je je kind ook dat je het een ander kunt gunnen om geluk te hebben. En jouw kind heeft weer een andere keer geluk."

Toch mag een kind best teleurgesteld zijn, vindt De Bruin. "We zijn al snel geneigd om te zeggen: je moet blij zijn met wat je krijgt. Maar als een kind handschoenen krijgt en gehoopt had op een autootje, dan mag hij dat best jammer vinden. We hoeven dat als ouders niet altijd op te lossen."

“Het maakt niet zo veel uit of het cadeau groot of klein is. Sinterklaas heeft erover nagedacht en heeft dit speciaal voor jou uitgekozen.” Joyce Akse, psycholoog

Geef je je kind bewust ieder weekend alleen een mandarijntje als schoencadeautje? Ga goed na waarom je die keuze maakt, adviseert de orthopedagoog. "Waarschijnlijk is dat vanuit een bepaald opvoedideaal, bijvoorbeeld omdat je je kind wil meegeven dat je blij moet zijn met wat je krijgt. Maar de vraag is of je sinterklaastijd moet aangrijpen om zo'n ideaal over te dragen, of dat je erop mag vertrouwen dat je de waarden die jij belangrijk vindt de rest van het jaar overbrengt."

Bij Sinterklaas hoort een bepaald verhaal. "In dat verhaal past niet zo goed dat het ene kind een mandarijntje krijgt en het andere de nieuwste game." Heb je weinig te besteden of wil je niet meedoen aan de koopgekte? Een tweedehands cadeau kan ook prima, net als een handgeschreven brief van Sinterklaas of een cadeautje dat je kind toch al nodig heeft, zoals een muts, gymkleren of een drinkbeker.

Sinterklaas zat te denken…

Probeer zelf niet te veel te vergelijken, tipt De Bruin. "Als ouders heel erg bezig zijn met 'het moet wel gelijk zijn', dan zit daar vaak een bepaalde angst achter: doe ik het wel goed?"

Je kunt kinderen prima uitleggen dat Sinterklaas een cadeautje heeft gekozen dat past bij het kind, vindt Akse. "Het maakt niet zo veel uit of dat groot of klein is. Sinterklaas heeft erover nagedacht en heeft dit speciaal voor jou uitgekozen."

Als je er als ouder op vertrouwt dat jouw invulling oké is, dan straal je dat ook meer uit, denkt De Bruin. "De intentie van het feest is niet om kinderen te overladen met cadeaus. Vertrouw erop dat het goed is, welke keuzes je ook maakt."