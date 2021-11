Een baby krijgen betekent slaap inleveren. Sommige kinderen zijn superslapers, anderen maken je nachten korter dan je ooit had kunnen vermoeden. Voor wie het echt niet meer weet zijn er de kinderslaapcoaches. NU.nl stelt wekelijks een slaapvraag aan zo'n slaapdeskundige. Deze week is dat Marijke Smeding van Bureau van Slaap.

Doen ouders van doorslapers het beter?

Marijke Smeding: "Laten we beginnen met het definiëren van doorslapen. Een pasgeboren baby die vijf uur achter elkaar slaapt: dat noemen we doorslapen. Het is normaal dat baby's nog wakker worden, als ze tenminste niet uren wakker blijven. Dwing niks af, volg je gevoel en leg de lat niet te hoog. Er spelen veel factoren mee als het gaat om doorslapen, en je hebt daar niet altijd invloed op. Denk aan fysieke factoren, zoals reflux of eczeem."

Waarom worden baby's eigenlijk wakker?

"De nacht is een spiegel van de dag. Investeer daarom vooral in de dag, dan volgt de nacht vanzelf. Denk aan voldoende slaap en een mooie spreiding van slaap over de dag. Oververmoeidheid en slecht drinken zorgen bijvoorbeeld voor meer waken in de nacht, waardoor je baby dat 's nachts wil inhalen. Klopt de dag niet? Dan is het logisch dat je kindje zich meldt in de nacht."

"De eerste maanden hebben de meeste baby's nog nachtvoedingen nodig, maar na ongeveer acht, negen maanden fysiek gezien niet meer. Komt je baby wel, dan kan dat gewenning zijn geworden. Dat kun je herkennen aan een beetje sabbelen in plaats van een hele voeding nemen, en weer doorslapen. Dan kan er sprake zijn van een afhankelijke slaapassociatie."

“Je baby mag er zo'n 15, 20 minuten over doen om in slaap te vallen, dat is normaal. Zo creëert hij een zelfstandige slaapassociatie.” Marijke Smeding, Bureau van Slaap

Wat is een slaapassociatie?

"Een afhankelijke slaapassociatie betekent dat je kindje niet zonder jouw hulp in slaap kan vallen. Denk nou niet dat het meteen allemaal heel ernstig is. Je baby heeft de eerste maanden veel in de armen van zijn ouders gelegen. Jullie hebben elkaar leren kennen, gewerkt aan een veilige hechting en die is ontzettend belangrijk."

In het begin is alles zo nieuw: snuffel aan elkaar en leer elkaar kennen. Als je ze wil helpen naar een eigen bedje en zelfstandig in slaap vallen, moet je baby jou een beetje gaan loslaten. Het is logisch dat dat geleidelijk aan gaat. Als hij altijd in slaap gewiegd is of aan de borst in slaap valt, dan kan hij 's nachts in z'n eigen bedje wakker schrikken: waar zijn die armen, waar is de borst? Daar is hij nog van afhankelijk en hij heeft nog niet geleerd zelf in slaap te vallen."

Hoe help ik mijn kind dan naar een eigen bedje en langer doorslapen?

"Dat eigen bedje hoeft natuurlijk niet. Kijk wat bij jouw opvoedstijl past. Er zijn genoeg manieren om wel veilig samen te slapen, als je dat graag wil. Je kunt je kind helpen om zelfstandig in slaap te vallen door hem vertrouwd te laten raken met de omgeving. Zijn knuffeltje, een beetje priegelen aan de spijltjes van het bed, rondkijken. Als hij altijd slapend in bed wordt gelegd, herkent hij de plek niet."

"Hij mag er wel zo'n vijftien tot twintig minuten over doen om in slaap te vallen, dat is normaal. Zo creëert hij een zelfstandige slaapassociatie. Laat hem niet huilen, dat zorgt ervoor dat hij die plek niet comfortabel vindt en de adrenaline die dan boven komt zal hem niet helpen in slaap te vallen."

"Het wordt problematisch als jullie slaapkwaliteit er heel erg onder gaat lijden. In mijn praktijk zie ik baby's elke drie kwartier om de borst vragen, of kinderen van anderhalf die nog twee nachtvoedingen krijgen. Je blijft als ouders soms maar steeds hetzelfde doen omdat je het ook niet meer weet."

Wanneer schakelen ouders een coach in?

"Ik merk gelukkig dat die drempel steeds lager wordt. Ik heb wel eens mensen in mijn praktijk gehad met een baby van twee weken. Ouders kunnen heel onzeker zijn en willen het graag allemaal goed doen. In die eerste weken ben je veel wakker, maar de echte vermoeidheid komt pas later. Dat onderschatten ouders vaak."

"Je kunt je er ook niet op voorbereiden, zo veel gebroken nachten achter elkaar zonder dat het einde in zicht is. Vroeger zei je na een slechte nacht of na een hele nacht uitgaan en drinken: vannacht slaap ik lekker bij. Maar met een baby blijf je maar doorgaan. Ik wil niemand een slaapprobleem aanpraten, je voelt het als ouder vanzelf als je verandering wil."

Waarom kan het voelen als falen als je baby niet doorslaapt?

"Onzekerheid, denk ik. Misschien omdat de buurvrouw kinderen heeft die doorslapen? Maar weet je dan wat zij daarmee bedoelt? Als je baby een paar keer wakker wordt en je hem even sust en een speentje geeft, en jij voelt je daar prima bij: dan is er toch niets aan de hand? Laat je geen slaapprobleem aanpraten, volg je gevoel."