Het is het seizoen van de suiker: de halloweengriezels, Sint-Maarten en Sinterklaas brengen allemaal veel snoep met zich mee. En dan zijn er nog de niet altijd gezonde traktaties van jarige klasgenoten. Hoe red je de tanden, het gewicht en de gezondheid van je kind zonder het iets te ontzeggen?

"Deze maand worden kinderen inderdaad meer geconfronteerd met snoep", zegt Julia Koopmans, gedragswetenschapper en orthopedagoog bij Buro Bloei. "Alleen al bij langs de deuren gaan met Halloween of Sint-Maarten en de schoen zetten, komt er veel chocola en suikergoed binnen. Maar of het elke dag te veel wordt, daar heb je als ouders invloed op."

Suiker is niet alleen maar slecht voor de gezondheid, maar ook een belangrijke brandstof voor je spieren en hersenen. Bij een te grote suikerinname kunnen echter overgewicht en gaatjes in het gebit ontstaan. Gezondheidsorganisatie WHO adviseert het aandeel suikers in de calorie-inname te beperken tot 5 tot 10 procent. Ook de suikers in limonade, toetjes en zelfs sauzen tellen mee, dus die grens is sneller bereikt dan je denkt.

"Ook voor volwassenen geldt dat het lekker is om af en toe wat ongezonds te snacken", zegt de orthopedagoog. "Suiker roept iets op als: nog één en nog één. Want je raakt niet snel verzadigd, hooguit misselijk. Een gezond tussendoortje vult meer dan een suikersnack waar je niet vol van raakt. Na een gezonde snack heb je het gevoel dat je trek gestild is, terwijl de snelle suikers in snoep maken dat je door blijft eten. Dat is bij kinderen nog erger."

Nee zeggen is moeilijk

Bij kinderen telt ook de aantrekkelijkheid van snoep mee. "Hoe het snoepje eruitziet, de verpakking. Als op het plaatje iemand staat van een tv-programma waar ze dol op zijn, dan wordt het snoep nog aantrekkelijker voor een kind. Je kunt je ook voorstellen dat snoep een leuk moment symboliseert. Een feestje, een uitje waar snoepen bij hoort. Dat maakt het nog moeilijker om nee te zeggen."

“Snoep kan ook een opvoedmoment zijn: maat houden en delen.” Julia Koopmans, gedragswetenschapper

Als ouder moet je ook het goede voorbeeld geven. "Als je zelf gewend bent om bij trek een snoepje te pakken, dan zijn je kinderen eerder geneigd te vragen om een snoepje. Het is niet gek dat kinderen van ouders die veel snoepen vaker om snoep vragen."

Eén keer per dag een snoepje is prima

Hoe kun je als ouder de trek in snoep kanaliseren? "Ik zou zeggen dat één keer per dag een snoepmomentje prima is binnen de opvoeding", zegt orthopedagoog Koopmans. "Dus wel een gekaderd moment. Het is ook een goed idee om het eerste tussendoortje gezond en vullend te laten zijn, zoals een appel. Pas bij een verzadigd gevoel bied je dan het snoepje aan."

Met een snoeppot kun je de hoeveelheid snoep in goede banen leiden. "Je kunt een mooie snoeppot uitzoeken om het snoepmoment af te kaderen. Wij hadden een pot in de vorm van een dolfijn, die bij het openen dolfijnengeluiden maakte. Dan wordt het snoepmoment echt een feestje."

Wanneer heeft je kind overgewicht en wat kun je daaraan doen? Lees het op Kek Mama

'Kinderen willen op feestelijke dagen het liefst dooreten'

Op feestelijke dagen is er veel meer snoep beschikbaar en lukt kaderen in een apart snoepmoment niet. "Kinderen willen het liefst dooreten, die rem zit er minder op. Het is niet zorgelijk als er tijdelijk meer wordt gesnoept, als je maar beseft dat het bij de periode hoort."

Het snoepmoment kan ook een opvoedmoment worden. "Je leert je kind ook goede dingen aan, zoals maat houden en delen. Stel je voor dat er in de snoeppot nog maar één populair snoepje tussen minder gewilde snoepjes zit. Gun je dat als kind je broertje, zusje of vriendje? Daar goed mee leren omgaan, maakt deel uit van de opvoeding."