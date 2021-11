Het populairste babyuitje van het moment: een bezoekje aan de babyspa. Maar hoe heilzaam is een wellnescentrum voor de allerkleinsten eigenlijk? En wat betekent de wildgroei aan vestigingen voor de kwaliteit? Experts leggen uit waar je op moet letten.

In de afgelopen drie jaar is het aantal babyspa's in Nederland enorm gegroeid, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). In 2018 opende de eerste babyspa zijn deuren, inmiddels staat de teller op ruim negentig vestigingen. Omdat niet alle bedrijven het woord 'babyspa' in hun omschrijving hebben staan, zou dat aantal volgens de KVK nog hoger kunnen liggen.

Een babyspa is een wellnesscentrum speciaal voor baby's. Hier kunnen ze in een mini-jacuzzi ontspannen ronddobberen met een zwemband om de nek. Dit wordt ook wel 'floaten' genoemd. Veel spa's bieden na het dobberen een babymassage aan die de baby extra helpt ontspannen. Dit alles zou onder meer een positief effect hebben op overmatig huilen, krampjes, reflux, obstipatie en het slapen.

Baby moet niet schrikken van badje

Kinderfysiotherapeut Anna Baltus van De Fysio Studio Amsterdam kent de voordelen van het floaten al langer. "Floaten hoeft overigens niet per se in een spa, dat kan ook thuis. Veel baby's vinden een badje heerlijk, het bootst het veilige baarmoedergevoel na. Dat zorgt voor ontspanning."

In bad met je kind? 'Een collega vertelde dat hij wel een zwembroek aandoet'. Lees het op Kek Mama.

Mits de temperatuur van het water goed is: tussen de 36 en 37 graden. "Van een te grote overgang van warm naar koud schrikt een kindje. Je moet een baby daarom meteen in een warme handdoek wikkelen als het uit bad komt."

Hoewel het volgens Baltus ook thuis zou kunnen, snapt ze de keuze voor een babyspa wel. "De hele beleving van zo'n spa is misschien ook wel leuk. Je wordt er als het ware gepamperd."

Niet alle ondernemers weten wat ze doen

Volgens Sarita Langenhof van Newborn Spa is een belangrijk voordeel van een babyspa dat de baby's in de baden meer ruimte hebben om te floaten. "Baden thuis zijn meestal te ondiep. Dan worden de kindjes in posities gedwongen en dat legt druk op de nekwervels. Twee weken na de geboorte is een baby eigenlijk al te groot voor floaten in een thuisbad."

Langenhof heeft inmiddels al meer dan drieduizend baby's laten baden en was de eerste in Nederland die een babyspa opende. Helaas heeft haar succes ook een negatieve bijsmaak gekregen. "Toen ik startte, was het concept nog niet heel bekend. Maar al snel begonnen mijn eigen klanten een eigen spa. En niet alle ondernemers weten wat ze aan het doen zijn."

Zelf heeft de onderneemster de nodige diploma's op zak en al zestien jaar praktijkervaring in de pedagogie en wellness. Niet iedereen die een babyspa opent heeft die achtergrond, zegt Langenhof.

“Ook ontmoet ik ouders die door een zware periode gaan en geen binding voelen met hun kindje. Je moet wel de juiste tools hebben om hen goed te kunnen begeleiden.” Sarita Langenhof, oprichter Newborn Spa

"Het probleem is dat iedereen een babyspa kan beginnen. Er is totaal geen grip op dit werkveld." En dat brengt gevaren met zich mee. Zo kreeg Langenhof al verschillende berichten van bezorgde ouders. "Ik hoorde van een klant die met haar tweede kindje toch een spa dichter bij huis zocht dat het badje zo heet was dat haar baby niet meer reageerde. Ook hoor ik verhalen van brandwonden bij baby's."

Langenhof verbaast zich over het gebrek aan regels. Ook zou ze willen dat er een officieel keurmerk komt zodat ouders makkelijker een betrouwbare babyspa vinden. "Baby's zijn een hele kwetsbare doelgroep, we helpen zelfs vroeggeboren kindjes. Ook ontmoet ik ouders die door een zware periode gaan en geen binding voelen met hun kindje. Je moet wel de juiste tools hebben om hen goed te kunnen begeleiden."

Huid-op-huidcontact is goed voor ontwikkeling

Baltus is wat sceptisch over het effect van floaten op de binding tussen ouder en kind. "Dat effect is er naar mijn idee alleen als de ouders ook mee in bad gaan. Een babymassage heeft volgens mij veel meer effect. Huid-op-huidcontact is superbelangrijk voor de hechting, ontwikkeling en groei van een baby. Een bad werkt vooral ontspannend."

Niet elke baby kun je meenemen naar een babyspa. "Kijk dus eerst of je kindje thuis wel graag in bad gaat." Een vreemd bad kan zelfs bij sommige baby's alle voordelen overschaduwen. "Het is een andere omgeving met vaak meer prikkels, hoewel veel babyspa's vast een prikkelarme omgeving hebben gecreëerd."

Langenhof adviseert om baby's die niet van baden houden júíst te laten floaten. "Dat ze er niet van houden, gaat totaal tegen de natuur in. Baby's hebben negen maanden lang in water gezeten. Het draait om de juiste aanpak, dan boek je succes." Check daarom altijd of de babyspa er kundig uitziet op de website, zegt Langenhof. "Maar het beste is nog mond-op-mondreclame. Het zou zo jammer zijn als ouders geen goede ervaring hebben."