Maandag start de Europese Week van de Vruchtbaarheid, en dit jaar staat die geheel in het teken van de man. Hoe is het als jouw zaad de kinderwens bemoeilijkt? En wat kun je ertegen doen? Wij spraken Peter Brandsma (46), die het samen met zijn vrouw Kim (37) aan de lijve ondervond.

Het is 2012 en Brandsma bevindt zich in het ziekenhuis. Naast hem zit Kim, zijn partner. Al een jaar lang willen zij kinderen. Al een jaar lang proberen zij het, maar resultaat blijft uit. Daarom zijn ze nu hier. Dit gesprek zal de eerste stap binnen een lang traject naar conceptie zijn. Wie moeilijk kinderen krijgt, heeft uithoudingsvermogen nodig.

"In het ziekenhuis beginnen de vragen. Oefenen jullie wel genoeg? Ja. Heeft Kim een onregelmatige cyclus? Ja. Het bleek het polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS, te zijn." In de eierstokken van Kim bevinden zich kleine follikels die de bevruchting moeilijk maken. Het is een aandoening waar 5 tot 10 procent van de vrouwen last van heeft.

De dokter schrijft medicijnen voor en Kim wil haar kansen vergroten door zich in de wereld van alternatieve geneeskunde te verdiepen. "Ayurvedische medicijnen, Chinese kruiden, acupunctuur. We probeerden het allemaal. Het had in ieder geval het effect dat we heel gezond gingen leven. Je let meer op suikers, drinkt geen alcohol en bent bewust van je eten." Baat het niet, dan schaadt het niet. Toch wil het van kinderen nog niet komen.

In 2015 blijkt dat de cystes van Kim zijn verdwenen. Maar er is een nieuw probleem. Brandsma: "Toen ze mijn zwemmers onderzochten, bleken die achteruit te zijn gegaan. Mijn sperma had een schommelende kwaliteit. De eieren zijn er klaar voor, maar het sperma laat het afweten."

Helpende hand

"Vruchtbaarheidsproblemen kun je vaak in drieën delen", laat het Nij Geerten Centrum voor Vruchtbaarheid weten. "Een derde deel ligt bij de man, een derde deel bij de vrouw en het laatste deel kan alles zijn wanneer die twee bij elkaar komen. Dat is vaak een onbegrepen vruchtbaarheidsstoornis waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is."

Dat derde deel van de man hangt dus af van de kwaliteit van zijn zaad. En die kwaliteit kan behoorlijk schommelen: stress, voeding, algemene gezondheid en vele andere factoren kunnen bepalend zijn voor de kracht van de man zijn sperma. De kwaliteit van het zaad is geen vast gegeven, maar een altijd veranderende kwantiteit. "Er zijn allerlei factoren op de spermakwaliteit. Leefstijl is een hele belangrijke; denk aan niet roken, een gezond gewicht, weinig stress, voldoende bewegen."

Bij een natuurlijke bevruchting weet het zaad van de man zijn weg naar de eieren te vinden. Maar wanneer dat niet lukt, kan de arts het zaad een handje helpen. "Er zijn verschillende soorten behandelingen. De eerste stap is vaak IUI, waar de beste spermacellen worden geselecteerd en bij de vrouw worden ingebracht." Mocht dit niet werken, dan kan altijd nog worden overgegaan op ivf of ICSI.

"Bij die eerste worden eitjes van de vrouw uitwendig in contact gebracht met de beste spermacellen, in de hoop op bevruchting. Bij de tweede wordt één spermacel handmatig in één ei aangebracht. Er is nooit 100 procent slagingskans."

Goede afloop

Peter: "Ik ging zo gezond mogelijk leven en ik weet zeker dat dit effect had." Ondertussen besluiten hij en Kim om ivf te proberen. Het resultaat is teleurstellend: niet alleen blijft bevruchting uit, maar ook leidt de punctie bij Kim tot een interne bloeding die met een noodoperatie genezen moet worden. "De kans dat zoiets gebeurt is minder dan één op honderd." Toch keert het echtpaar later terug voor een tweede poging. Opnieuw onsuccesvol.

"Het was ondertussen 2018 en we besloten dat we nog één poging zouden wagen. Werkt het niet, dan hadden we daar vrede mee." Deze keer gaat het om ICSI. "Mijn sperma had ondertussen donorkwaliteit." Kim en Peter wachten. En dan het resultaat: "Zestien embryo's waren bevrucht. Eén is er teruggeplaatst." In januari 2019 bevalt Kim van Lucy-Joy, haar eerste kind.

Ingevroren embryo's

Peter weet dat een onvervulde kinderwens zwaar kan zijn. "Het is vaak een eenzaam traject. Mensen om jou heen kunnen zich moeilijk inleven, ook al proberen ze het. Het beste dat ze kunnen doen, is je een hart onder de riem steken. Een lief kaartje, een lekker etentje. Dat soort dingen waren hartverwarmend."

“De vijftiende embryo? Die bewaart Kim zelf, in haar baarmoeder.”

En, benadrukt hij: blijf met elkaar praten. "Het is ontzettend zwaar. Iedere keer wanneer je een zwangerschapstest doet, leef je naar die mogelijkheid van kinderen toe. En wanneer het dan niet lukt, is het keer op keer een enorme teleurstelling. Het is goed om op dat soort momenten bij je teleurstelling en emotie stil te staan en het erover te hebben."

En wat er met die overige vijftien ingevroren embryo's gebeurd is? Veertien daarvan liggen nog steeds in de vriezer, wachtend op het moment dat ze mogelijk weer nodig zijn. En de vijftiende bewaart Kim zelf, in haar baarmoeder. "Ik heb het nog maar heel weinig mensen verteld, maar het voelt fantastisch om te zeggen: Kim is zwanger!"