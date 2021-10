Wordt de zorg voor je kinderen soms te veel en sta je steeds op het punt van exploderen? "Dat kun je met mindfulness vermijden, door je kind niet te veroordelen en volledig in het hier en nu te zijn met je aandacht", zegt opvoedcoach en mindfulnesstrainer Merel Obermeijer.

Mindfulness vindt haar oorsprong in de aandachtspsychologie, maar ook in het boeddhisme. Centraal staat dat je leert in het hier en nu te zijn - bewust en met je hele aandacht, zonder je oordeel klaar te hebben over dingen die misgaan bij jezelf of je kind.

Dat is soms moeilijk, zegt psychotherapeut en mindfulnesstrainer Susan Bögels, want oordelen zit in onze natuur om te kunnen overleven. Maar het kan fijn zijn voor je kind om eens te kijken wat hij of zij écht voelt en doormaakt, zonder daar te snel over te oordelen en meteen reactief te zijn.

Hoe je dan meer mindful kunt zijn als ouder? Je kunt beginnen door vijf minuten per dag je aandacht te richten op wat er in jezelf omgaat en je bewust te zijn van alles wat je voelt en denkt. "Dat kun je het best doen op momenten wanneer er geen druk op je staat en je een momentje voor jezelf kunt pakken."

“We hebben een bril op waarmee we met een bepaald oordeel naar onze kinderen kijken.” Merel Obermeijer

Of probeer eens, wanneer je je kind vraagt hoe het op school was, dat écht oprecht te vragen en je volledig te focussen op de antwoorden", zegt Bögels.

Ook kun je oefenen met het inlassen van een pauze van drie minuten tussen je impuls en je werkelijke actie. "Voordat je dus fel reageert op je schreeuwende kind, is het goed om een pauze in te lassen. Dat doe je door even te stoppen, en de stress in je lichaam en dat wat je op het punt staat te doen op te merken. Daarna richt je even alle aandacht op je adem, waardoor je jezelf verzamelt en weer terug in het hier en nu komt. Daarna kun je rustiger en liefdevoller op je kind reageren", aldus Obermeijer.

Kijk met een beginners mind naar je kind

Een andere oefening om meer mindful te zijn als ouder, is door eens met een beginners mind naar je kind te kijken. "Alsof je kind van Mars komt en je hem voor de eerste keer ziet. We hebben namelijk al een bril op waarmee we met een bepaald oordeel naar onze kinderen kijken. Door het gedrag van je kind eens zonder oordeel te bekijken, ook op gestresste momenten, kan je rustiger en met je oprechte aandacht reageren", zegt Obermeijer.

En bij die rust en voorspelbaarheid in je reactie is je kind zeker gebaat. Obermeijer zegt dat het een bewezen effectieve interventie is, waarbij de reactiviteit en stress bij ouders afneemt, en op hun beurt ook driftbuien en dwars gedrag bij het kind. "Daarnaast geef je je kind een goed voorbeeld door geduldig en rustig te kunnen blijven in stressvolle situaties", voegt Bögels toe.

Ouderlijke wijsheid, ook op stressvolle momenten

"Wanneer je kind een driftbui heeft, is het makkelijk daar bijvoorbeeld boos of fel op te reageren, maar heb je je weleens afgevraagd wat er op dat moment écht in je kind omgaat? Met mindfulness draait het erom je wijsheid als ouder óók te bewaren op stressvolle momenten. Als er iemand met een kalm brein tegenover je kind staat, helpt dat je kind zichzelf weer terug te vinden en rustig te worden", aldus Obermeijer.

Ook betekent mindful opvoeden dat je je steeds bewust bent wanneer je je van je beste en slechtste kant laat zien. Zo vertelt Obermeijer lachend dat ook mindfulnesstrainers - net als zij de avond ervoor - soms schreeuwen tegen hun kind.

Bögels vertelt dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar mindful opvoeden. Dat laat zien dat het tot een betere ouder-kind relatie leidt. "Door mindfulness in het ouderschap toe te passen, gaat het stressniveau bij ouder en kind omlaag, doordat de ouder leert rustig te blijven in stressvolle situaties. Dat is voor een kind erg waardevol."