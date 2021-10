Tijdens Halloween krijgt je kind te maken met griezelfiguren en enge verhalen. Wat doet dat écht met een kind? "Bij het kijken van films gaat het om de duur van de spanning en de intensiteit ervan. Daarom moet je bij films altijd het leeftijdsadvies aanhouden", zegt kinderpsycholoog Marijke van de Laar.

"Of je kind bang wordt tijdens Halloween of enge films is mede afhankelijk van de leeftijd, genetische aanleg, eerdere angstige ervaringen, temperament, negatieve gedachten en steun van de ouders. Kinderen die op basis daarvan gevoeliger zijn voor enge beelden, kunnen bijvoorbeeld met heftige angst op zelfs het Jeugdjournaal reageren", zegt Lisbeth Utens.

Utens is bijzonder hoogleraar Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen bij kinderen aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij Levvel. Volgens haar laten onderzoeksresultaten zien dat kinderen wel degelijk chronische angsten, slaapproblemen en emotionele problemen kunnen oplopen doordat ze enge films of griezelfiguren hebben gezien.

'Goed gedoseerde angst heeft een functie'

Het is dus erg afhankelijk van je kind of je het wel of niet griezels en enge films zou moeten laten zien. Zelf kun je als ouder volgens Van de Laar het best beoordelen of het griezelen wat voor jouw kind is. "Als je merkt dat je kind er niet tegen kan, dwing je kind dan niet om mee te doen aan Halloween of een enge film te kijken. Ook al is het leeftijdsadvies geschikt."

“Bij kleuters kan fantasie de overhand nemen vanwege hun magisch denken. Zo kan een klein kind soms bang blijven na een film of eng verhaaltje.” Lisbeth Utens

Dat betekent niet dat je je kind moet afzonderen van alles wat met Halloween te maken heeft. Samen griezelen met je kind kan namelijk ook een functie hebben. Zo leert je kind namelijk hoe het met spanning kan omgaan, en dat een situationele angst uiteindelijk weer uitdooft. Net zoals wanneer je kind wordt overgegooid in het zwembad, of in een hoge achtbaan gaat.

"Met goed gedoseerde griezelverhalen of -films, afgestemd op het kind en afgewisseld met humor en met veilige steun van ouders, leert je kind angst te hanteren. Tijdens en na de griezelfilm kun je ook zeggen dat het een fantasie en niet echt is. Bij kleuters kan de fantasie nog wél de overhand nemen, vanwege hun magisch denken. Zo kan een klein kind dus soms bang blijven naar aanleiding van een film of eng verhaaltje", zegt Utens.

Geen blijvende angsten

Angstregulatie aanleren doe je samen met je kind. Een klein kind alleen naar een enge film laten kijken, ook al is het leeftijdsadvies in orde, kun je beter niet doen. "Door samen te praten over de enge beelden en er grapjes over te maken, is de kans kleiner dat je kind er blijvende angsten aan over zal houden", aldus Utens.

Van de Laar voegt toe dat het bij kinderen vooral uitmaakt hoelang de spanning achter elkaar aanhoudt in een film en hoe intens de spanning is. Van het zien van een enkel beeld, zoals een eng masker of een enge poster tijdens Halloween, zal je kind dus waarschijnlijk niet schrikken en zeker niet langere tijd angstig blijven.

Meer aan de hand bij gewelddadige kinderen

Of griezelfiguren en enge films met wat geweld erin tot geweld kunnen aansporen, is een andere vraag. Een gemiddeld kind zal volgens Van de Laar niet zo snel geweld uit films gaan nabootsen. "Kinderen die dat wel doen, hebben meestal een gewelddadige genetische aanleg of komen uit een gewelddadig gezin of een onveilige omgeving."

Utens voegt daaraan toe dat angstige kinderen eerder geneigd zijn tot teruggetrokken, angstig gedrag, en minder tot gewelddadig en opstandig gedrag. Wel kunnen zij hun angsten extern uiten door prikkelbaarheid, boosheid, huilen en aanklampend gedrag. Verder: als je kind angst meldt, niet meer alleen in het donker wil zijn, nachtmerries heeft of piekert, kan het zijn dat je kind een blijvende angst aan enge beelden heeft overgehouden.

"Dat hoeft niet te betekenen dat je kind meteen in therapie moet, maar het is wel goed om er alert op te blijven en erover te praten. En als je je kind dan toch naar een film laat kijken waarin vechten voorkomt (zoals in Disney-films ook gebeurt), dan het liefst eentje waarbij de good guy uiteindelijk wint", sluit Utens af.