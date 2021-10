Halloween staat voor de deur, en steeds meer Nederlandse kinderen willen dit Keltische feest vieren. Of je het nu uitbundig of klein wil aanpakken: met deze activiteiten heeft jouw kind een gruwelijk leuke Halloween.

Halloween op de boerderij

Marshmallows roosteren, een halloweenmasker van hout versieren, kleurplaten kleuren en een spooktocht op de pony: je kunt Halloween op 31 oktober voor een klein prijsje vieren bij de Boerderij op IJburg in Amsterdam. Bij kinderboerderij De Goudse Hofsteden in Gouda kun je op 30 oktober een spookhuis bezoeken, pompoenen uithollen, naar spannende voorleesverhalen luisteren en een eigen lampion knutselen. Check ook in jouw buurt eens de agenda van de kinderboerderij: grote kans dat ze er iets aan Halloween doen.

Snacks en films

Duik samen de keuken in om halloweensnacks te maken, zoals een hotdogmummie van sliertjes bladerdeeg om een knakworst. Of haal in de supermarkt een zak halloweensnoep; er is van alles te vinden. Maak vervolgens het huis flink donker, kies op Netflix een paar spannende kinderfilms uit en kruip tegen elkaar aan op de bank. Dekentje erbij, de snacks binnen handbereik en het griezelgenieten kan beginnen.

Baby's verkleed als oma, een Nutella-pot of Aladdin... Bekijk de schattigste halloweenkostuumpjes bij Kek Mama.

Theater, heksen en tovenaars

In het Openluchttheater in Hertme (Twente) kun je op 30 oktober de hele dag in een echte halloweensfeer vertoeven. Kinderen kunnen er themaknutselwerkjes maken en verschillende spelletjes spelen. Daarna komt een heuse heks een speciale vuurdans uitvoeren en laat een tovenaar zijn magische trucs zien. Spannend, maar niet al te eng: vanaf vier jaar een geschikt uitje.

Geknutseld spookhuis

Heb je geen zin om de deur uit te gaan, of zijn je kinderen eigenlijk nog te jong voor hun wilde halloweenwensen? Maak overdag spookjes van tissues (met een propje papier als hoofd), spinnen van pijpenragers of gevouwen papier, skeletten van wattenstaafjes die je op zwart papier plakt en rondom uitknipt. Hang ze, zonder dat de kinderen het zien, in een kamer in huis of in de tuin. Zodra het donker wordt, gaan de kinderen gewapend met een zaklamp op zoek naar hun eigen enge knutselwerkjes. Gegil (van pret of spanning) gegarandeerd.

Pretparken

Wilde je deze herfstvakantie toch al naar een pretpark, dan is Halloween misschien een goed moment. Een aantal pretparken is rond deze tijd spookachtig versierd en organiseert speciale halloweenactiviteiten. Zo kun je in Julianatoren naar verschillende halloweenshows (voor groot en klein) kijken en door een griezelbos sluipen.

Avonturenpark Hellendoorn is rond Halloween op bepaalde dagen veranderd in het domein van de kindvriendelijke heks Odelia. Het park ligt bezaaid met bezems, pompoenen en andere halloweendecoraties. Ook in Toverland staat Halloween centraal voor kinderen onder de twaalf jaar, inclusief griezelshows voor de kleintjes.

Donker spookbos

Voor wat oudere, heldhaftige kinderen (en ouders) die van flinke spanning houden is er op 29 oktober van 18.30 tot 21.00 uur in het bos bij Outdoorpark SEC Almere een spookwandeling. Laat je samen met je kind de stuipen op het lijf jagen door zombies, enge geluiden en onverklaarbare verschijnselen. Kinderen onder de tien jaar moeten begeleiders meenemen, boven die leeftijd mogen ze zelf op pad in het bos. Als ze durven.