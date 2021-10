Wil je deze herfstvakantie met de kinderen wel eens iets anders doen dan kastanjes zoeken in het bos? Met de volgende tips voor uitjes en activiteiten kom je deze vrije weken met de kinderen een stuk origineler door.

Geen last van hoogtevrees? Beleef het herfstbos dan eens vanuit de toppen van de bomen op het Boomkroonpad van Staatsbosbeheer in Drenthe. Een wandelpad bovenin het bos, zo'n 125 meter lang, geeft je een uniek kijkje op de veranderingen die de herfst met zich meebrengt.

Als je liever op de grond blijft, is ook daar genoeg te beleven. In het Lorkenspeelbos kunnen kinderen hutten bouwen en broodjes bakken. Wie zijn zintuigen op scherp wil zetten, kan op 30 oktober in de bossen bij het Boomkroonpad met de boswachter op pad zodra het donker is. Om op te warmen krijg je daarna een stomende mok chocolademelk.

“In de herfst hoef je niet zo lang te wachten om die eindeloze, dieprode zonsondergang aan zee mee te maken.”

Meer dan boeken

Regenachtige dagen, geen zin om buiten te vertoeven en vooral niet in hysterische binnenspeeltuinen? Bijna alle bibliotheken in het land hebben een volle agenda in de herfstvakantie. Voorstellingen speciaal voor kinderen, herfstknutselactiviteiten, luisteren naar muziek of kijken naar een boekverfilming: bekijk de planning van jouw lokale bibliotheek of die in de dichtstbijzijnde stad om te zien wat er zoal op stapel staat.

Neem na je bibliotheekbezoek meteen wat voorleesboeken over de herfst mee naar huis, zodat je ook op de bank weer iets leuks te doen hebt.

Avontuurlijk vies worden

Modder, een kampvuur, touwbruggen over slootjes én boerderijdieren om mee te knuffelen: alles van stoer tot schattig vind je op het terrein van de Belevenisboerderij Schieveen bij Rotterdam. OERRR, het kinderprogramma van Natuurmonumenten, heeft er een groot natuurlijk speelgebied waar vies worden gegarandeerd is.

Is Schieveen te ver weg? OERRR heeft op veel andere plekken in het land ook avontuurlijke speelplekken, waar in de herfstvakantie bovendien allerlei speciale wandeltochten of spellen worden georganiseerd.

Van kluizenaarsgrot tot Alfred J. Kwak

Landgoed De Paltz in Soest is een uitgestrekt landgoed met veel verborgen pareltjes voor kinderen. Je kunt de wandeling van zo'n 3,4 kilometer volgen, maar natuurlijk ook op eigen houtje het terrein verkennen.

Er is een doolhof met een kluizenaarsgrot als middelpunt, een knus kabouterdorpje in de toppen van een kring bomen, er zitten kunstzinnige grote, witte hazen in het bos en onder sommige bomen loeren krokodillen. Bij het Herman van Veen Arts Centre zijn in de herfstvakantie verschillende voorstellingen en activiteiten, én je kunt er de schoenwoning van Alfred J. Kwak bekijken.

Zee en duinen

Ook leuk zonder zon en misschien wel juist in de herfst: een middagje strand, zee en duinen. Ga bijvoorbeeld naar het strand van Zandvoort voor een uitwaaisessie en wat gestamp in de branding; het is er absoluut minder druk dan hartje zomer.

Daarbij komt dat je in de herfst niet zo lang hoeft te wachten om die eindeloze, dieprode zonsondergang aan zee mee te maken. Wil je ter plekke nog wat herfstkleuren opsnuiven? Dat kan in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Je kunt er lopend, fietsend of zelfs op een paard genieten van natuurschoon.

Ridders en speurneuzen

Kasteel de Haar in Haarzuilens (bij Utrecht) is het grootste kasteel in Nederland. Speur er naar piekfijne herfstbladeren in de kasteeltuin en waan je een ware ridder of prinses binnen de kasteelmuren. In de herfstvakantie kunnen kinderen vanaf zes jaar deelnemen aan een spannende puzzeltocht.

Wie alle raadsels in de verschillende kamers van het kasteel op weet te lossen, helpt de barones na een rampzalige diefstal. Is voor de jongere kinderen het sprookjesachtige kasteel nog niet genoeg? Zoek dan buiten de poort je weg uit het doolhof en loop nog even langs het hertenkamp om het af te maken.