De geboorte van een kind brengt een hoop tradities met zich mee, met als Nederlandse klassieker het beschuit met muisjes. De laatste decennia zijn er echter ook flink wat geboortetradities uit het buitenland overgewaaid, die aan populariteit winnen. Op welke feestelijkheden kun je je nog meer verheugen als zwangere?

Een zwangerschap en geboorte staan over de hele wereld bol van de rituelen, tradities en festiviteiten. Waar komt in de eerste plaats toch die behoefte vandaan om iedere mijlpaal te vieren?

Traditie-expert Ineke Strouken legt uit: "Het zijn zogenaamde markeringsrituelen. Die zie je bij geboorten, huwelijken en dood."

"De geboorte van een - vooral eerste - kind is heel belangrijk, omdat je leven compleet verandert. Het kenmerk van deze rituelen is dat je die momenten heel goed onthoudt. De rituelen zijn er om de sleutelmomenten in je leven te markeren."

De babyshower: niet zo heel Amerikaans

De populairste uit de VS overgewaaide traditie is de babyshower. Dat is een feest ergens in de laatste maanden van de zwangerschap ter ere van de zwangere vrouw en de komst van haar baby.

De zwangere wordt door haar vriendinnen verwend met cadeaus, er worden lekkere hapjes geserveerd en soms worden er spelletjes gedaan.

Maar volgens Schouten is deze traditie niet zo Amerikaans als we denken. "Het is vooral de vorm waarin het gevierd wordt die we van de Amerikanen hebben overgenomen. Maar een babyshower is eigenlijk wat ze een paar eeuwen terug in Nederland 'deurzichten' noemden. Als een vrouw zeven maanden zwanger was, kwamen vrouwelijke familieleden en buurtgenoten langs voor een hapje en een drankje en om te kijken of alles gereed was voor de geboorte. Zo niet, dan konden zij de 'kraammand' nog aanvullen."

Rachel Pietersma van evenementenbureau Kids Party Planner merkt ook dat buitenlandse geboortetradities, waaronder de babyshower, steeds populairder worden. "Vrijwel iedere Nederlandse zwangere vrouw krijgt tegenwoordig een babyshower van haar familie en vriendinnen. Wij krijgen steeds meer aanvragen voor babyshowers en ze worden steeds uitbundiger. Je ziet ook vaker dat zo'n feest niet thuis, maar op een mooie locatie gegeven wordt die helemaal versierd is - vaak in thema - met catering en alles erop en eraan."

De dadchelor of daddyshower



Relatief nieuw uit Amerika overgewaaid is een trend die niet voor aanstaande moeders, maar voor aanstaande vaders is: de zogenaamde dadchelor of daddyshower. Het is een vadervariant op de babyshower. Langzaam wordt deze trend opgepakt door Nederlandse (aanstaande) vaders.

De dadchelor kun je het beste vergelijken met een vrijgezellenfeest: de vader geniet met zijn vrienden nog even van zijn vrijheid en gaat lekker naar de kroeg, voordat hij aan de bak mag met luiers en flesjes.

Strouken begrijpt deze relatief nieuwe trend wel. "De rol van de vader is heel anders geworden. Vaders zijn tegenwoordig veel meer betrokken bij de geboorte en opvoeding van hun kinderen. Daarom verandert zíjn leven nu ook veel meer met de geboorte van het eerste kind. Zo'n dadchelor past goed in deze tendens."

De genderrevealparty: niet echt modern



Naast de babyshower is de laatste jaren de eveneens Amerikaanse genderrevealparty aan een ware opmars bezig in Nederland. Nadat het geslacht is vastgesteld tijdens de zestien- of twintigwekenecho, maakt het koppel dit op feestelijke wijze bekend.

Pietersma: "Soms wordt er een taart geserveerd waarbij de vulling roze of blauw is, we doen roze of blauwe snippers in ballonnen of we plaatsen een mooie auto waar roze of blauwe rook uit de uitlaat komt. Vaak weet het koppel zelf het geslacht al, maar soms krijgen ze het zelf ook pas tijdens het feest te zien."

Je zou zeggen dat nu er meer aandacht is voor genderfluïditeit, deze party's minder populair worden. Strouken denkt dan ook dat de 'gender reveal' uiteindelijk minder gevierd gaat worden of verdwijnt.

"Eigenlijk past het niet meer in deze tijd. Een kenmerk van een traditie is dan ook dat deze zich aanpast aan de tijd en andere vormen kan krijgen." Pietersma merkt vooralsnog niet dat genderrevealparty's minder populair worden. "Ook hier krijgen wij tot dusver alleen maar meer aanvragen voor."

Baargoud en moedermelksieraden

En als de baby er eenmaal is? Dan is er naast het oer-Hollandse beschuit met muisjes en de ooievaar in de tuin nog iets waar de kraamvrouw zich op kan verheugen: baargoud of een 'push present'. Als dank voor het negen maanden lang dragen van de baby en het op de wereld brengen van het kind, verwennen kersverse vaders hun vrouw met een mooi cadeau.

Strouken: "Baargoud werd vroeger voornamelijk in Frankrijk bij hele rijke of koninklijke families gegeven. Een belangrijke functie van de vrouw was nakomelingen baren. Als dank kreeg zij dan een kostbaar geschenk."

Tegenwoordig zijn sieraden nog steeds geliefd als baargoud, maar je ziet ook veel andere cadeaus voorbijkomen voor de pas bevallen moeder. Schouten: "Denk aan een wellnessweekend, een tatoeage, een designertas of een sieraad met je eigen moedermelk erin verwerkt. Eigenlijk kan alles, zolang het maar écht voor de moeder is, en niet voor de baby."