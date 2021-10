Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Mijn kind heeft een hekel aan badderen en douchen. Wat kan ik doen?

Een kind dat een hekel heeft aan wassen, of het nu in de douche of in bad is? Opvoedkundige Eva Bronsveld weet er raad mee.

"Het kan zijn dat het gaat om onwil bij het kind, en dat het kind normaal gesproken bij meer dingen tegenstribbelt. Dan kun je eens proberen je kind de keus te geven in het hoe: wil je in bad of onder de douche? Welke handdoek wil je? Wil je nu of zo meteen badderen? Dat geeft een kind een gevoel van autonomie, wat voor sommige kinderen al erg kan helpen", zegt Bronsveld.

Dave Klaassen van Met Succes Op Zwemles is van mening dat de angst of tegenzin voor badderen kan voortkomen uit het feit dat het kind als baby onvoldoende met het hele hoofdje en gezicht onder de douchestraal is geweest.

"En dan kan een kind er een afkeer van krijgen. Maar ook als je kind een keer shampoo in de oogjes heeft gekregen, bijvoorbeeld: dat kan een kind echt bijblijven, waardoor er een angst voor het wassen ontstaat. De kinderen die tijdens zwemles moeite hebben met onder water gaan, zijn ook vaak de kinderen die een afkeer hebben van douchen."

Bronsveld voegt daaraan toe dat voor sommige kinderen de overgang van het spelen naar het badderen simpelweg te groot is. "Als je merkt dat je kind eenmaal in bad wel gewoon rustig is, maar ook bij het eruit komen weer tegenstribbelt, dan heeft je kind waarschijnlijk gewoon een probleem met overgangen. En daar toont hij of zij dan weerstand tegen. Een andere oorzaak kan zijn dat je kind het oprecht spannend vindt om onder de douche te gaan, en dat ze het een vreemd of naar gevoel vinden wanneer het water over hun hoofdje komt.

“Het beste is om al vanaf de geboorte samen met je baby onder de douche te gaan, en daarbij het hele hoofdje en gezicht van je baby nat te maken.” Dave Klaassen, Met Succes Op Zwemles

Zo maak je het badderen weer leuk

Als je kind op een bepaald moment een angst voor het wassen heeft ontwikkeld, is het volgens Klaassen belangrijk het badderen weer op een speelse manier te herintegreren. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld met liedjes over het badderen, of door samen af te vinken in hoeverre ze vandaag onder de douche durfden: met hun rug, nek of ook het hele hoofd.

"Ook moet je niet vergeten dat jij een voorbeeldfunctie hebt. Als jij op een afstand je kind probeert te wassen zonder zelf nat te worden, werkt dat niet bevorderend. Laat zien dat badderen en douchen leuk is."

Het zwembad is voor de zoon van Anke alles waar hij niet tegen kan: warm, nat en extreem luidruchtig. Anke haat zwemles. Lees haar column op Kek Mama.

'Dwing niks af en bied geruststelling'

Daar kan Bronsveld zich in vinden. "Bouw het plezier in badderen weer op door bijvoorbeeld samen een pop te badderen, samen boekjes te lezen of liedjes te zingen over in bad gaan of je kind naast jou te laten spelen terwijl jij doucht. Of laat je kind zichzelf voorzichtig wassen met een washandje. Dwing in ieder geval niks af, toon ook erkenning voor het gevoel en bied je kind geruststelling bij het water."

Klaassen: "Een emmertje in de douche en in bad neerzetten komt ook altijd van pas. Op die manier kan je kind zelf emmertjes over zijn hoofd gieten wanneer hij daar klaar voor is. Het beste is eigenlijk om al vanaf de geboorte samen met je baby onder de douche te gaan en daarbij het hele hoofdje en gezicht van je baby nat te laten worden, om zo een afkeer tegen water te voorkomen."