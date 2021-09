Een baby die hele nachten doorslaapt? Sommige ouders hebben geluk, maar vaker hebben baby's 's nachts ook nog zorg nodig. Uit wanhoop en gebrek aan betere oplossingen wordt er soms gekozen om de baby 's nachts te laten huilen, totdat hij of zij in slaap valt. Maar deze cry it out-methode kan traumatisch zijn voor een baby.

Als gevolg van het toepassen van de cry it out-methode bij een baby, kreeg Infant Mental Health Specialist en kinderpsycholoog Marilene de Zeeuw de vraag EMDR-therapie bij een baby uit te voeren.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

"Een ongewoon verzoek, maar het laat wel zien hoeveel impact het kan hebben om een baby te laten huilen. Je leert een baby dat er niemand komt wanneer hij midden in de nacht huilt. Wat je juist wil, is dat een baby weet dat er op zijn signalen wordt gereageerd, om een gezonde emotionele ontwikkeling te bevorderen", aldus De Zeeuw.

“Wat je wil bereiken met het laten huilen, is dat je baby helemaal stopt met huilen omdat hij weet dat er toch niemand komt. Dat is ontzettend verdrietig.” Marilene de Zeeuw, kinderpsycholoog

Hoog stressniveau

Als een baby alleen wordt gelaten tijdens een huilbui en er niet op hem of haar wordt gereageerd, ervaart de baby enorm veel stress en zit het lichaam vol met cortisol: het stresshormoon.

"Vooral de eerste maanden zijn de hersenen baby's nog vol in ontwikkeling, en als ze dan zulke hoge stressniveaus moeten ervaren, is dat niet goed voor de hersenontwikkeling van het kind. Responsief zijn naar je baby toe is ook belangrijk om hechting en een gezonde emotionele ontwikkeling te bevorderen", zegt kinderslaapcoach Ewelina de Groot.

De Zeeuw voegt daaraan toe dat het laten huilen tevens niet goed is voor het zelfbeeld van een kind op latere leeftijd. Hierdoor leert het kind namelijk dat er niet wordt gereageerd wanneer hij of zij communiceert. "Wat je hoopt te bereiken met het laten huilen, is dat je baby op een bepaald moment helemaal stopt met huilen omdat hij weet dat er toch niemand komt. Dat is ontzettend verdrietig."

Te hoge verwachtingen van de baby

Volgens De Zeeuw hebben nieuwe ouders vaak veel te hoge verwachtingen van het slaapgedrag van hun pasgeboren baby. "Het zit gewoon niet in de aard van baby's om de hele nacht door te slapen. Hoe vaak een baby wakker wordt verschilt erg, maar je moet je voorstellen dat het zelfs voor peuters nog normaal is één of twee keer per nacht de ouders op te zoeken om die veiligheid te voelen. Het is normaal als een baby onder de zes maanden nog niet klaar is om de hele nacht alleen gelaten te worden".

Is een baby ouder dan zes maanden, dan zou het volgens De Groot in theorie wel mogelijk zijn een baby zelfregulatie aan te leren tijdens het slapen. "Vanaf dan zouden baby's zichzelf kunnen troosten. Voor de leeftijd van zes maanden kán een baby zichzelf gewoon niet troosten. Het is beter om je baby altijd een veilig gevoel te bieden: zo kan een baby zich makkelijker aan slaap overgeven dan een baby die zijn emoties moet onderdrukken en niet weet waar hij aan toe is."

De Zeeuw heeft in diverse gezinnen ervaren dat baby's juist nog moeilijker gedrag gingen vertonen na het toepassen van de cry it out-methode. "Sommige baby's wilden na de traumatische week met het alleen huilen 's nachts nergens meer alleen worden gelaten, niet eens op de grond: nergens. En ouders wisten niet meer of en waar ze hun intuïtie konden volgen. Dat hebben we kunnen verbeteren met vier à vijf EMDR-sessies".

Medische oorzaak

Als je baby een huilbaby lijkt te zijn en ook 's nachts amper slaapt, kunnen er ook medische oorzaken zijn.

"Vaak zie je dat kinderen die erg slecht slapen milde medische problemen hebben, zoals reflux, slaapapneu of oorontsteking. Dan zal het laten huilen niks beter maken. Mijn beste advies is dus om eerst hulp te zoeken bij het consultatiebureau of slaapcoach als je ten einde raad bent, en kies voor een methode waarbij veilige hechting met je baby vooropstaat", aldus De Groot.